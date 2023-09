« J’ai beaucoup de regrets » : entretien exclusif avec le général en chef qui a supervisé le retrait d’Afghanistan

Dans une interview exclusive avec Fox News, le général du Corps des Marines Frank McKenzie, ancien chef du Commandement central américain (CENTCOM), a exprimé sans détour le retrait d’Afghanistan : « Je crois que l’histoire considérera la décision de quitter l’Afghanistan dans le la façon dont nous l’avons fait et la manière dont on nous a demandé de nous révéler comme un défaut fatal », a déclaré McKenzie.

Aujourd’hui à la retraite, McKenzie a été commandant du Commandement central américain, le commandement des combats au Moyen-Orient, de mars 2019 à avril 2022. Il a supervisé la plus grande évacuation de l’histoire des États-Unis, évacuant environ 124 000 Afghans du pays avant que les talibans ne prennent le relais à la date limite du 31 août 2021.

L’ÉQUIPEMENT AMÉRICAIN ABANDONNÉ EN AFGHANISTAN EST MAINTENANT UTILISÉ PAR DES MILITANTS DANS D’AUTRES PAYS, DIT LE PM PAKISTANI

McKenzie a révélé qu’il avait de nombreux regrets, y compris la décision fondamentale d’évacuer.

« J’ai beaucoup de regrets sur la façon dont cela s’est terminé en Afghanistan. J’ai un regret pour la décision fondamentale, qui, à mon avis, était la mauvaise décision. Et je regrette particulièrement que nous n’ayons pas choisi de commencer à évacuer notre peuple, le personnel de notre ambassade. « , nos citoyens américains et nos Afghans à risque au moment où nous avons pris la décision de faire appel à nos forces de combat. Je pense que c’était une grave erreur, et je pense que cela a conduit directement aux événements d’août 2021 », a déclaré McKenzie.

Le compte à rebours jusqu’au 31 août était un pur chaos : des parents jetaient leurs bébés par-dessus les clôtures dans l’espoir que leurs enfants pourraient avoir une vie d’orphelins meilleure que sous le régime taliban ; des gens accrochés aux côtés des C-17 sans plus rien à quoi s’accrocher ; des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants de tous âges attendaient avec tous les effets personnels qu’ils pouvaient emporter sur leur dos pour franchir les portes de l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul, connu sous le nom de HKIA.

Le 26 août, à quelques jours de la fin, un kamikaze de l’EI-K a tué 13 militaires américains et près de 200 Afghans. McKenzie a exposé les menaces que les États-Unis surveillaient avant l’attaque d’Abbey Gate et a rejeté les allégations selon lesquelles les dirigeants militaires auraient pu l’empêcher.

Le sergent. Tyler Vargas-Andrews, un tireur d’élite des Marines, a perdu plusieurs membres dans l’attentat à la bombe d’Abbey Gate. Lors d’une audience en mars 2023 à Capitol Hill, Vargas-Andrews a déclaré avoir vu une personne qui correspondait à la description du kamikaze, mais qu’on lui avait dit de ne pas s’engager.

« Clairement et simplement, nous avons été ignorés », a déclaré Vargas-Andrews, aujourd’hui à la retraite médicale, aux législateurs.

« Il n’y avait aucune description d’un bombardier répondant à la description que vous venez de jouer ce jour-là ou la veille à Kaboul et dans ses environs », a déclaré McKenzie.

Un livre affirme que Biden a « éclaté » alors que l’afghanistan s’est effondré pendant ses vacances : « donnez-moi une pause »

« Nous avions affaire à la possibilité d’une attaque suicide, mais sans description précise de la personne », a déclaré McKenzie.

« Nous étions confrontés à la possibilité d’une attaque par tir indirect, soit à la roquette, soit au mortier », a-t-il poursuivi, « mais je sais qu’il n’y avait aucun renseignement pour étayer l’affirmation selon laquelle nous savions à quoi ressemblait le bombardier et qu’il portait un sac à dos. avec trois bandes jaunes. Il n’y avait tout simplement rien de tout cela. Nous n’avions tout simplement pas cette intelligence.

Un autre haut commandant américain qui se trouvait à l’aéroport de Kaboul ce jour-là a déclaré que « les rapports sur les menaces étaient « hors du commun » ».

C’était le travail des talibans d’assurer la sécurité autour du périmètre de l’aéroport. Mais McKenzie a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir rompu l’accord.

« Je pense que si nous ne l’avions pas fait, nos pertes auraient été bien plus nombreuses », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait des renseignements sur le kamikaze et les membres d’ISIS-K se rassemblaient dans un hôtel près de l’aéroport, McKenzie a répondu qu’il y avait diverses cibles que les dirigeants militaires américains ont demandé aux talibans d’examiner.

« Certains ils l’ont fait, d’autres non. Nous n’avons rien de spécifique sur un hôtel que nous leur avons demandé d’examiner », a déclaré McKenzie.

Il ne croit pas non plus que les talibans aient intentionnellement laissé passer le kamikaze ISIS-K.

« Je crois en outre que d’autres attaques ont été empêchées par le fait que les talibans opéraient à l’extérieur du périmètre. Et il y avait aussi un inconvénient à la présence des talibans là-bas, dans la mesure où les personnes que nous voulions passer avaient du mal à passer. Et c’est justement l’équation difficile que vous devez résoudre lorsque vous essayez d’équilibrer la protection des forces avec le désir de faire sortir les gens d’Afghanistan, a déclaré McKenzie.

McKenzie a déclaré qu’Abbey Gate était ouverte parce que c’était l’un des seuls endroits où les États-Unis pouvaient faire entrer directement des gens. Le Royaume-Uni avait demandé aux États-Unis de le maintenir ouvert, ce qu’ils ont fait.

« Abbey Gate nous a donné l’opportunité de faire venir du monde, et nous essayions de faire venir du personnel britannique final », a déclaré McKenzie. Le personnel britannique séjournait dans un hôtel juste à l’extérieur des barrières de l’aéroport. »

McKenzie a déclaré qu’il continue de penser que les États-Unis devraient avoir des troupes en Afghanistan et fait confiance à l’affirmation du commandant actuel du CENTCOM selon laquelle ISIS-K est devenu capable de mener une attaque contre les intérêts américains depuis l’Afghanistan.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il aurait pu faire différemment, McKenzie a répondu : « Vous regardez toujours en arrière chaque fois que vous perdez des gens et vous vous demandez si vous auriez pu faire les choses différemment, et je suis hanté par cela. J’y pense beaucoup. C’est l’un des » Les nombreux regrets que j’ai. J’ai examiné tout ce que nous avons fait. J’y pense particulièrement au mois d’août de chaque année pour le reste de ma vie. «