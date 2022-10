J’ai baptisé Jeffrey Dahmer – il m’a parlé de manger le biceps de la victime mais voici pourquoi je l’ai aidé et nous sommes devenus amis

LE ministre qui a baptisé Jeffrey Dahmer a raconté comment le tueur en série cannibale lui a raconté des détails horribles sur ses crimes mais ils sont quand même devenus amis.

Le chef de l’Église, Roy Ratcliff, a même révélé qu’il ressentait “un sentiment de chagrin” lorsque Dahmer a été brutalement assassiné avec une barre de fer par son codétenu Christopher Scarver.

Jeffrey Dahmer est considéré comme le tueur en série le plus notoire de l’histoire américaine Crédit : Getty – Contributeur

Roy Ratcliff a accepté de baptiser le meurtrier de masse Crédit : IMDB

La bible personnelle de Dahmer est maintenant un objet de collection très prisé Crédit : CULT COLLECTIBLES

Sa mort sauvage est survenue quelques jours seulement après que Roy ait reçu de lui une carte de Thanksgiving dans laquelle le tueur parlait de leur amitié.

Le tueur en série purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres inquiétants et horribles de 17 garçons et jeunes hommes – mais alors qu’il était derrière les barreaux, il a affirmé avoir trouvé Dieu.

Dans une interview exclusive, Roy a raconté au Sun Online ses conversations avec l’homme qu’il appelle “Jeff”.

Et il a révélé les détails horribles que le tueur a partagés sur le fait de manger une partie de l’une de ses victimes.

Roy, qui a maintenant 75 ans, travaillait dans une église du Wisconsin, où Dahmer a commis ses crimes et a été emprisonné

Il avait été interrogé par un autre ministre, de l’Oklahoma, à qui Dahmer avait parlé de son souhait d’être baptisé.

Après plusieurs rechigné à l’idée d’être dans une pièce avec le meurtrier de masse surnommé le ‘Milwaukee Cannibal’, finalement Roy a accepté d’effectuer le baptême.

“J’ai dit ‘ok, quel est son nom ?’ et le gars qui m’avait appelé m’a dit “tu devrais peut-être t’asseoir pour ça” puis il m’a dit “c’est Jeffrey Dahmer””, a déclaré Roy au Sun Online.

Roy a déclaré qu’à l’époque, il était «relativement ignorant» des détails des crimes de Dahmer et que ce n’est que lorsque sa femme a dit «vous devriez en savoir plus sur lui» qu’il a commencé à lire à leur sujet.

“Quand je l’ai commencé, je ne connaissais pas les détails macabres et je pense qu’il valait mieux ne pas le savoir car cela m’a permis de ne pas avoir de préjugés envers lui.”

Roy a fait sa première visite en prison pour rencontrer Dahmer en avril 1994 et a été conduit à travers des portes dont le claquement était “un peu déconcertant” dans une pièce avec une table et des chaises justes pour attendre Dahmer.

Il avait été averti d’enlever sa cravate au cas où elle serait utilisée comme une arme, mais a commencé à remarquer qu’il transpirait au fil des minutes pendant qu’il attendait.

“Puis dans quelques minutes, Jeff entre dans la pièce et ferme la porte et me serre la main puis s’assoit en face de moi”, a-t-il déclaré.

“J’ai été impressionné par sa courtoisie et sa volonté de coopérer.

« Il était prévenant, ce que j’ai trouvé surprenant. Étant donné qu’il avait tué des gens, je pensais qu’il serait une personne plus brutale, mais il était doux à ce que je voyais.

“Pendant un instant, je pense que je suis dans une pièce toute seule avec un homme qui a assassiné tant de gens et j’avais un peu d’appréhension. Je pensais ‘qu’est-ce qui se passe ici’.

Il m’a avoué avoir mangé un biceps d’une de ses victimes Roy Ratcliff

“Ensuite, nous avons commencé à parler de la façon dont il voulait être baptisé et après cela, j’ai oublié d’avoir des appréhensions.”

En fait, Dahmer avait eu peur de rencontrer Roy et “un soupir poussé et inhabituel” lorsqu’il a accepté de le baptiser.

“J’ai dit ‘pourquoi as-tu fait ce bruit’ et il a dit ‘j’avais peur de te rencontrer parce que je pensais que tu dirais que je ne peux pas te baptiser parce que tu as été trop méchant’.

« Mais si un homme cherche à se repentir de ses péchés, je dois l’aider. C’est tout ce à quoi je pensais.

Alors qu’ils commençaient à parler, Dahmer a commencé à parler des aspects sombres de ses crimes, en particulier de son cannibalisme.

« Il m’a avoué avoir mangé un biceps d’une de ses victimes. Je savais qu’il y avait du cannibalisme dans son histoire.

“Je ne pensais pas qu’il jouait et que c’était une véritable confession. Il n’y avait aucun doute dans mon esprit qu’il n’avait pas fait ces choses.

“Dans mon esprit, je pense qu’il n’y avait personne pour l’arrêter et une chose en a entraîné une autre et une autre.

“Il est comme la citation de Shakespeare qui dit qu’être si profondément dans le sang que vous ne pouvez pas en sortir.”

PROFOND DANS LE SANG

Roy dit que son “personnage cannibale” faisait partie de l’image de soi de Dahmer et quelque chose qu’il utilisait avec un effet paralysant sur ceux qui l’entouraient.

« L’un des gardiens de la prison m’a dit qu’il dirait à un gardien qui se tenait devant sa cellule ‘je mords’. C’était assez proche pour qu’un garde l’entende et le garde en serait ébranlé.

«Il avait également une affiche dans sa cellule qui disait Cannibals Anonymous Meeting Here Tonight.

“C’était un moyen d’attirer l’attention sur lui tout en communiquant ‘ne t’approche pas trop de moi, je pourrais te blesser’.”

Dahmer a été baptisé le 10 mai dans un bain à remous utilisé pour soigner les détenus lorsqu’ils se faisaient mal au dos.

Dans une étrange coïncidence, c’était le jour où le tueur en série de Dahmer, John Wayne Gacy, a été exécuté dans l’Illinois pour le meurtre de 33 jeunes garçons et hommes et il y a également eu une éclipse solaire.

Le couple a commencé à se rencontrer fréquemment pour étudier la Bible et a noué une amitié que Roy pensait durer jusqu’à ce qu’ils soient vieux.

“Certaines personnes sont surprises à ce sujet, mais nous l’avons fait. Je m’attendais à ce que nous soyons amis jusqu’à ce que nous soyons vieux et que nous ayons besoin de marcheurs pour nous déplacer.

“Lors de la dernière réunion que nous avons eue à Thanksgiving, il m’a donné une carte dans laquelle il disait” merci d’être mon ami “et des choses de cette nature.

“Quand j’ai appris son meurtre, j’ai ressenti un sentiment de chagrin parce que j’avais perdu un ami. Nous pourrions parler de ce qu’il ressentait pour sa mère et son père, alors ils ont développé une amitié.

“Nous le considérons comme un maniaque fou, un monstre, mais il était plus humain que nous ne le pensons.”

La bible de la prison de Dahmer est actuellement en vente chez Cult Collectibles, qui avait auparavant les objets les plus effrayants qu’il possédait et qui appartenaient au cannibale.

Dahmer a assassiné et démembré 17 jeunes hommes et garçons Crédit : Getty