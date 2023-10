J’ai attrapé la plus grosse carpe du monde lors de mon enterrement de vie de garçon – il a fallu quatre personnes pour la soulever, j’ai été choqué

Un pêcheur britannique sur son cerf a attrapé la plus grosse carpe du monde, pesant la somme énorme de 18e.

L’ingénieur gazier Kelvin Marston, 36 ans, avait besoin d’aide pour hisser le monstre de 252 livres en Thaïlande, où il pêche 12 heures par jour.

Un pêcheur britannique a attrapé la plus grosse carpe du monde lors de son enterrement de vie de garçon – pesant 252 livres. Crédit : FOURNI

La carpe siamoise a nécessité 4 personnes pour la soulever Crédit : FOURNI

Le père de deux enfants a posé fièrement avec la carpe siamoise aux côtés d’un copain, papa Ray et d’un habitant de Chedi Hak.

Ils s’y sont rendus par avion pour un voyage de pêche de 12 jours, trois ans après l’annulation de leurs vacances initiales en raison des restrictions de Covid.

Kelvin, de Bournemouth, a déclaré au Sun : « J’ai été choqué. À l’époque, je ne savais pas que c’était un record. J’ai même gagné un T-shirt du propriétaire du lac.

« Quatre d’entre nous ont dû le hisser ensemble. Nous lui avons donné quelques minutes et avons laissé tomber.

«J’ai débarqué un autre poisson lundi qui pesait 225 livres. Mes bras commencent à me faire mal et je suis prêt à céder maintenant.

Les images montrent le géant sorti de l’eau par Kelvin, Ray, son ami et deux habitants – avant qu’il ne se libère.

Il s’agit de la même carpe siamoise soulevée du lac de la lagune des palmiers, dans l’idyllique Chedi Hak, il y a quatre ans.

Mais la bête a gonflé de 20 livres, soit environ plus de quatre briques de construction.

La carpe siamoise est la plus grande espèce de carpe au monde et on la trouve naturellement dans les bassins fluviaux d’Asie.

Kelvin passera le reste de la semaine à pêcher pour célébrer son mariage avec sa femme Abbey, 33 ans, avant de passer une nuit dans le même hôtel de Bangkok que celui présenté dans The Hangover.