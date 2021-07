Avant son voyage spatial historique à bord du vaisseau spatial Blue Origin de Jeff Bezos, New Shepard, Wally Funk, 82 ans, qui est également la personne la plus âgée à avoir jamais voyagé dans l’espace, dit qu’elle n’est pas du tout nerveuse. Dans une conversation vidéo avec CBS News avant le décollage du vol mardi, assise aux côtés de ses autres coéquipiers, Wally a déclaré: «Aucun de nous n’est nerveux. J’adore le plein air et tout ce qui va avec. Je n’ai jamais été la ‘fille’. J’ai attendu ça longtemps. »

Wally a dû attendre plus d’un demi-siècle pour ce voyage après qu’elle n’a pas été choisie pour voler dans l’espace en 1960 en raison de son sexe. Elle faisait partie de Mercury 13 – un groupe de femmes américaines qui ont subi les tests physiologiques que les astronautes sélectionnés par la NASA ont fait.

CNN avait rapporté comment Wally avait été la plus jeune femme à avoir obtenu son diplôme du programme, et on lui a dit qu’elle « avait mieux fait et avait terminé le travail plus rapidement que n’importe lequel des gars », a-t-elle déclaré lors d’une vidéo promotionnelle sur sa participation au Blue Origin vol.

Funk a même passé 10 heures et 35 minutes à l’intérieur d’un réservoir de privation sensorielle dans un test Mercury 13, surpassant le célèbre astronaute John Glenn.

« J’ai contacté la NASA quatre fois et j’ai dit » Je veux devenir astronaute « , mais personne ne m’a emmené », a déclaré Funk. « Je ne pensais pas que je pourrais jamais monter. Rien n’est jamais entré. à ma façon. Ils disent : ‘Wally, tu es une fille, tu ne peux pas faire ça.’ J’ai dit : ‘Devine quoi, peu importe ce que tu es, tu peux toujours le faire si tu veux le faire’, et j’aime faire des choses que personne n’a jamais faites auparavant. »

Dans le chat de CBS News, Jeff Bezos a déclaré: «Wally a une grande détermination et une grande résilience. Elle est incroyable.

Selon un rapport de l’AFP, le voyage de New Shepard durera 10 minutes, dont quatre passagers passeront au-dessus de la ligne Karman qui marque la frontière reconnue entre l’atmosphère terrestre et l’espace. Les passagers pourront alors flotter en apesanteur pendant quelques minutes et observer la courbure de la Terre. Ensuite, la capsule entamera une chute libre vers la Terre, freinée par trois grands parachutes et rétrofusées avant d’atterrir au Texas.

