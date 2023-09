J’ai arrêté la course effrénée pour vivre sur la plage dans un van avec mes deux chats – j’adore ça mais il y a un problème très ennuyeux

UNE FEMME a révélé qu’elle avait abandonné la course effrénée pour vivre sur la plage avec ses deux chats, mais un problème ennuyeux rend les choses difficiles.

Shay Edwards et Gene Murphy se sont rendus sur YouTube pour expliquer comment ils ont quitté leur vie normale pour vivre dans leur camionnette au Mexique.

Shay et Gene vivent dans leur camionnette qui se trouve actuellement sur une plage de Basse-Californie, au Mexique. Crédit : YouTube/@geneandshay

Le couple est situé à deux pas de la mer dans laquelle ils se baignent tous les matins. Crédit : YouTube/@geneandshay

Le van comprend une chambre et un coin cuisine, ainsi que l’eau courante et de nombreux rangements Crédit : YouTube/@geneandshay

Les deux hommes ont partagé un aperçu de leur « routine matinale typique » en tant que travailleurs à distance qui peuvent désormais voyager à temps plein avec leur maison sur roues.

Shay et Gene sont actuellement garés sous le soleil de Basse-Californie, avec leurs deux chats Bean et Sprout.

« Tous les matins, ils me forcent à les emmener dehors », a expliqué Shay en sortant de la camionnette et sur un sol sablonneux.

À l’extérieur de la camionnette se trouvent une tente pour chat, une étagère à chaussures et des feuilles de tissu épinglées pour donner l’effet d’un porche ombragé.

Shay explique ensuite comment elle se prépare à faire le ménage pour la journée en ouvrant les rideaux de fortune qui révèlent le coin cuisine à l’intérieur de la camionnette.

Mais bien que les deux hommes vivent la vie mobile de leurs rêves, ils ont admis qu’ils devaient faire face quotidiennement à un problème ennuyeux et compliqué.

« Même si j’aime vivre sur la plage dans ma camionnette, cela signifie qu’il y a du sable partout, alors chaque matin, je fais un petit balayage », a-t-elle expliqué.

Après avoir vidé le sable de leur maison sur roues, les poubelles sont sorties et ils commencent à faire la vaisselle.

La cuisine du mobil-home est compacte mais entièrement équipée avec un évier, des rangements et de l’eau courante pour tous leurs besoins quotidiens.

Mais l’évier a toute une variété d’utilisations puisque les deux hommes avisés les voient se brosser les dents et se laver les cheveux dans le lavabo de la cuisine.

Pendant que Shay sort les poubelles, Gene est perchée dehors sur une chaise pliable et prépare du café sur une plaque électrique qu’elle allume avec un briquet.

La zone de chambre à coucher dans la camionnette est nichée à l’arrière, avec des rangements au-dessus de chaque côté.

« Vivre dans un petit espace signifie que tout semble vite encombré, alors je m’assure de faire le lit… puis je commence à me préparer », a-t-elle expliqué.

Shay sort ensuite une combinaison d’un des compartiments de rangement supérieurs – qu’elle jette par-dessus un maillot de bain « car c’est l’heure de notre baignade matinale dans la mer », dit-elle.

Le duo se trouve à quelques pas de la mer et se filme en train de courir sur la plage idyllique avant de se jeter à l’eau.

Shay admet que l’eau est « absolument parfaite » là où ils sont actuellement basés, mais le sable s’avère encore une fois être un facteur ennuyeux.

La travailleuse à distance s’installe ensuite sur son lit – qui lui sert de bureau de fortune – avec son ordinateur portable sur un petit tabouret où elle peut passer ses appels professionnels dans le confort de sa camionnette.

La vidéo a recueilli plus de 93 000 likes et plus de 1 200 commentaires de spectateurs stupéfaits.

L’un d’entre eux a écrit : « C’est un style de vie tellement cool. J’admire le fait que vous puissiez voyager PARTOUT où vous voulez et travailler ! »

Un autre a dit : « Comme c’est beau, vous avez la chance de vivre comme ça !! Merci pour le partage ».

Un troisième a ajouté : « Je suis tellement heureux que vous vous soyez aventurés et que vous ayez pris le risque de vivre votre rêve. C’est un objectif de ne pas payer de loyer, d’être sans loyer et de simplement vivre librement ».

Un autre intervint : « On dirait que vous vivez tous un rêve – profitez-en ».

Gene et Shay ont documenté leur parcours de vie mobile sur YouTube, où ils comptent désormais plus de 59 000 abonnés.

Leur page Instagram, avec plus de 107 000 abonnés, regorge désormais de contenu sur le dernier projet du couple consistant à transformer un bus en maison.

Les deux hommes ont déclaré que le seul problème ennuyeux qu’ils rencontraient était la quantité de sable qui pénétrait dans leur espace de vie. Crédit : YouTube/@geneandshay

Shay s’est filmée en train d’installer l’impressionnante tente pour chat à l’extérieur de leur camionnette Crédit : YouTube/@geneandshay