J’ai arrêté d’être végétalien après avoir été trahi par des animaux – j’étais tellement furieux que j’ai couru directement chez McDonald’s pour un hamburger

Une morsure de chien a laissé un végétalien si furieux contre les animaux qu’il est allé chez McDonald’s pour se venger instantanément.

Mariano de la Canal a déclaré avoir immédiatement changé ses habitudes alimentaires et s’être retrouvé “automatiquement” dans la chaîne des burgers après l’attentat.

Mariano de la Canal a été mordu par un chien, le tournant contre les animaux Crédit : Flash d’information

De la Canal, originaire d’Argentine, est devenu célèbre en tant qu’influenceur végétalien, qui compte plus de 455 000 abonnés sur Instagram.

Il n’est pas clair à ce stade si sa conversion à la viande affectera sa future carrière.

“J’ai arrêté d’être végétalien parce qu’un chien m’a mordu, alors je me suis mis en colère et j’ai dit : ‘Je fais campagne pour les animaux, et puis l’un d’eux vient me mordre'”, a-t-il déclaré à Infobae.

“C’est à ce moment-là que j’ai cessé d’être végétalien.”

“La vérité, c’est que j’ai milité pour tout ça, le véganisme, le végétarisme, tout ça.

“Mais un chien m’a mordu dans la rue et j’ai dit : ‘Wow, j’essaie beaucoup pour eux et un de leur meute vient me mordre’.

“Alors non, je suis allé chez McDonald’s, automatiquement.”

L’influenceur est devenu célèbre après être apparu dans l’émission de télé-réalité Showmatch.

Il est également un fervent fan de l’actrice argentine, mannequin et épouse du footballeur Mauro Icardi, Wanda Nara,

Showmatch est un spectacle argentin de divertissement et de danse dans lequel le public décide si les participants restent ou obtiennent la botte.

Mariano a peut-être trouvé ce qu’il cherchait chez McDonald’s.

Le géant de la restauration rapide propose désormais le burger McPlant pour répondre aux besoins des végétaliens.

Le nouveau plat de restauration rapide est fait avec une galette à base de plantes et la Vegetarian Society l’a certifié comme un produit végétalien approuvé.