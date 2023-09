J’ai arrêté de vivre sur terre pour une maison flottante en équilibre sur un ponton fluvial – je prends le soleil sur le toit et je nage quand je veux

Une FEMME qui a renoncé à vivre sur terre pour vivre dans une maison flottante en équilibre sur un ponton fluvial a révélé qu’elle pouvait bronzer sur son toit et nager quand elle le voulait.

Bonnie, originaire du Québec, au Canada, vit dans une superbe petite maison située au bord de la rivière Gatineau.

Bonnie a échangé sa terre contre une péniche au Québec, Canada Crédit : YouTube/Exploration des alternatives

Elle a révélé qu’elle pouvait plonger depuis son pont et nager dans la rivière tous les matins. Crédit : YouTube/Exploration des alternatives

Le bateau est entièrement équipé avec une cuisine, une chambre, un salon, des toilettes et une salle à manger Crédit : YouTube/Exploration des alternatives

Le bateau, nommé The River Den (ou La Tannière), comporte des fenêtres asymétriques sur mesure, une roue de bateau classique, une cheminée ancienne et des meubles fabriqués à la main.

Bonnie a déclaré à Exploring Alternatives qu’elle avait conçu la péniche de manière impulsive, avant que son ami constructeur de bateaux Denis Tremblay, connu localement sous le nom de Pirate de Wakefield, ne l’aide à la construire.

Denis, avec quelques-uns de ses amis, a construit le bateau à la main, y compris la structure en aluminium, les fenêtres sur mesure, les armoires et le plancher du grill dans le loft.

Le bateau est construit sur cinq pontons spécialement conçus pour assurer la flottaison tout en prenant un peu d’eau pour maintenir le bateau alourdi pour plus de stabilité.

Ils sont également conçus pour geler dans la glace et ont été fabriqués par une entreprise locale appelée Les Quais Navigables.

La péniche quatre saisons de Bonnie est entièrement isolée et dispose d’un foyer au bois antique qui fournit de la chaleur pendant l’hiver.

Pour l’alimentation, le génie du bricolage a installé une batterie marine à décharge profonde qui fournit une alimentation de 12 volts pour l’éclairage intérieur, la pompe de cale et les feux de navigation du bateau.

Elle possède des toilettes à compost Separett venues de Suède et un évier qui pompe l’eau de la rivière pour faire la vaisselle.

« Il puise simplement l’eau de la rivière et l’eau de la rivière est vraiment propre, ce n’est pas de l’eau potable mais c’est vraiment agréable et propre pour faire la vaisselle et se brosser les dents », a-t-elle déclaré.

Les toilettes sans eau séparent les liquides des solides et disposent d’une chasse d’eau silencieuse – parfaite pour la vie aquatique en solo.

« C’est génial parce que vous ne pouvez pas l’entendre et cela sèche très rapidement les solides et les transforme en compost et il n’y a aucune odeur », a-t-elle déclaré.

Bonnie utilise également une glacière avec de la glace comme système de réfrigération, mais a révélé qu’elle envisage d’installer des panneaux solaires afin de pouvoir alimenter un réfrigérateur approprié.

Le rez-de-chaussée de la péniche miniature dispose d’une cuisine, de toilettes, d’une salle à manger et d’un salon entièrement fonctionnels, et à l’étage se trouve un loft confortable qui sert également de coin chambre.

La chambre de Bonnie dispose d’un lit queen-size et d’un espace de rangement fabriqué à partir de vieilles caisses pouvant contenir des couvertures supplémentaires.

L’une des fenêtres du loft s’ouvre même sur un superbe toit-terrasse doté d’une terrasse en cèdre.

Bonnie a déclaré : « C’est génial de se réveiller sur l’eau et de sauter dans la rivière dès le matin, c’est une façon vraiment paisible de vivre ».

Avec tout l’espace disponible dans la zone de terrasse, Bonnie peut se détendre et profiter du soleil, le tout depuis sa chambre.

Le bateau peut également être utilisé sur la route car Bonnie a fait construire un toit en coin au-dessus du grenier qui peut être démonté si elle souhaite le déplacer vers un autre endroit.

Bonnie vit dans le bateau, sauf si elle le loue sur Airbnb, où les voyageurs ont « un accès complet à l’ensemble du bateau ».

Selon la publicité Airbnb de Bonnie pour la péniche, The River Den est le « paradis hors réseau parfait en toute saison » – et à en juger par la note de 4,85 étoiles et plus de 630 avis, il semble que les anciens clients seraient d’accord.

Un client précédent a laissé une critique élogieuse qui disait : « Merveilleuse expérience de péniche, belle rivière et endroit très confortable et joliment décoré. J’adorerais y retourner ! Je le recommande vivement ».

Un autre a déclaré : « Un joyau caché dans la région d’Ottawa-Gatineau. Une visite incontournable pour un week-end unique. L’hôte était réactif et a fourni des instructions claires. Nous avons vraiment apprécié notre séjour ».

Un troisième a ajouté : « Quel joli petit endroit. Absolument parfait pour une escapade d’une nuit ou d’un week-end ! Tellement douillet et confortable. Merci encore ! »