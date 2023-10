J’ai appris que mon frère avait été kidnappé par le Hamas lorsque je l’ai vu être embarqué dans un camion dans l’une de leurs vidéos de propagande.

Un Israélien CHOQUÉ a vu avec horreur son frère kidnappé apparaître dans une vidéo de propagande du Hamas, transporté dans un camion à destination de Gaza.

Uriel Bohbot, 31 ans, a été sous le choc lorsqu’il a vu Elkana, 34 ans, terrifiée, et d’autres captifs au festival de musique Nova, où les terroristes ont tué 280 personnes.

Uriel et la captive Elkana au festival de musique Nova où les terroristes ont tué 280 personnes Crédit : Doug Seeburg

Un ami lui a envoyé le clip, qui se trouve sur le site Telegram du Hamas.

Il a déclaré : « Je l’ai reconnu instantanément grâce à sa couleur blonde. cheveux et a dit : « Oh mon Dieu ! Ils ont mon frère.

Uriel, basé aux États-Unis, a pris le premier vol à destination de Jérusalem pour rejoindre sa famille.

Elkana, un père marié, dirige un glacier à Tel Aviv.

Uriel a déclaré : « Lorsque nous avons réalisé que le Hamas attaquait, nous avons appelé Elkana et il l’a dit à notre mère ; Je vais bien et j’aide juste les gens à sortir d’ici.

« Je connais mon frère et il ne laisserait jamais personne derrière lui – et je pense que c’est pour cela qu’ils l’ont arrêté.

« Au moins, nous avons cette vidéo qui est un signe de vie.

«Puis j’ai vu la vidéo sur Telegram. Mon ami m’a appelé et me l’a envoyé. J’étais à San Francisco quand je l’ai regardé.

« Je veux montrer au monde son visage. Je veux le ramener à la maison.

« Nous avons peur et notre mère est totalement brisée, mais il est fort et je sais qu’il sera patient et qu’il croira que le monde nous regarde. »

Frère Jacob, 35 ans, a déclaré : « Notre mère sanglote dans son lit en tenant sa chemise. Nous perdons la tête. »