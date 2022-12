J’ai appris à piloter une combinaison mécanique de 9 000 livres

Je peux à peine bouger un muscle. Mes pieds, attachés dans des chaussures de vélo, sont verrouillés derrière moi. Mes mains sont serrées autour de poignées métalliques, tandis que ma poitrine est pressée contre une barre de soutien rembourrée.

“Allez-y et appuyez sur Cowboy”, dit mon instructeur Jonathan.

Je libère une main de son emprise et tends la main pour appuyer sur “Mode Cowboy” sur la tablette suspendue à quelques mètres de mon visage. Au son des moteurs qui vrombissent, tout se met à vibrer.

“Le robot est à toi.” crie Jonathan.

John Kim/Crumpe



Le robot est un exosquelette humain de 18 pieds de haut et 9 000 livres appelé Prosthesis. Il peut escalader des collines, traverser des rivières et renverser des voitures. Jonathan est Jonathan Tippett, le co-fondateur de Technologies exosapiènes. Il a passé plus d’une décennie à concevoir et à construire des prothèses et est le meilleur pilote de mecha au monde.

“Je voulais créer une machine qui capture cette quête séculaire de compétences et de maîtrise humaines, mais la combinait avec une technologie supermoderne, et d’une manière nouvelle qui n’était pas automatisée.”

Nous sommes dans un ranch qui appartient à un ami de Jonathan à l’est de San Francisco, où il a accepté de me donner un cours intensif de pilotage de prothèse.

John Kim/Crumpe



Je lui demande ce qui fait un bon pilote de combinaison mech. “Personnes ayant une bonne conscience corporelle. Gymnastes, snowboarders, vététistes.” il dit. “Avoir un bon rythme. Si vous êtes un bon danseur ou si vous jouez d’un instrument de musique, cela semble aider car il y a un élément rythmique dans la cinématique de la machine.”

Les pilotes contrôlent les quatre membres identiques de Prosthesis avec leurs propres membres humains. Leurs bras actionnent les deux jambes extérieures, et leurs vraies jambes actionnent les deux jambes mécaniques à l’intérieur. Cela semble assez simple. Alerte spoiler : ce n’est pas le cas. En fait, presque personne ne parvient à s’arrêter réellement le premier jour. Regardez la vidéo ci-dessus pour voir mon expérience.

Bien que n’importe qui puisse réserver une session de formation avec Prothèse (les cours commencent à 1 500 $ pour 90 minutes), Jonathan envisage le pilotage de combinaison mécanique comme un sport de compétition avec des pilotes faisant des courses d’obstacles et résolvant des énigmes. “Imaginez que American Ninja Warrior rencontre des camions monstres”, dit-il.