J’ai animé l’Eurovision la dernière fois que le Royaume-Uni l’a accueillie – je n’oublierai jamais mon cri grinçant en direct, déclare Ulrika Jonsson

Nous sommes en 1998 et je suis dans le bureau d’un cadre de la BBC en train de discuter de futurs projets qui pourraient m’intéresser.

Je ne peux penser qu’à une chose : l’Eurovision.

Ulrika Jonsson a animé l’Eurovision en 1998 depuis Birmingham avec Terry Wogan[/caption] Caractéristiques de Rex Bbc

Le kitsch et le faste, le spectacle et l’hystérie — tout cela au nom d’Europop.

En tant qu’enfant athée de Scandinavie, l’Eurovision est devenue en quelque sorte ma religion.

Les Suédois deviennent hystériques comme seule une nation nord-européenne modérée peut le faire, 12 mois avant l’événement lui-même.

Ils ont diffusé les performances de tous ceux qui espèrent représenter le pays des mois avant le spectacle international.

La compétition est féroce et l’opinion est chaude sur toutes les lèvres à l’approche.

C’est peut-être le ridicule brillant et coloré de tout le spectacle qui fait sortir les Suédois de leur longue, froide et sombre hibernation hivernale, mais c’est comme si toute la nation était en chaleur.

Essentiellement, l’Eurovision est la célébration la plus phénoménale de toutes les choses brillantes et belles.

En 1974, j’étais une fille de sept ans assise devant la télévision dans un lotissement terne et banal de la banlieue de Stockholm, regardant Abba – mes gens de mon pays – dans tous leurs sequins et bottes à plateforme , soulevez le trophée à Brighton et rapportez-moi le titre de l’Eurovision.

Vingt-quatre ans plus tard, le spectacle arrivait au Royaume-Uni grâce à la victoire de Katrina And The Waves l’année précédente et je ne pouvais penser à personne plus désireux que moi de l’animer.

À ma grande surprise, j’ai eu le concert – aux côtés, bien sûr, de la légende elle-même, feu Sir Terry Wogan.

Quel privilège insensé.

Ce n’était pas n’importe quel travail. Il s’agissait d’une émission mondiale, atteignant des milliards de téléspectateurs ; un exploit vraiment magnifique d’ingénierie et de technologie – et ça allait être EN DIRECT.

C’était pour moi le travail le plus important de ma vie et, à cette fin, je voulais m’assurer que mon tout petit esprit suédois blond serait aussi vif que possible, alors j’ai renoncé à l’alcool dans les trois… mois précédant l’événement.

Cela peut sembler une chose bizarre à faire, mais cela a beaucoup pesé sur ma performance.

Il y avait beaucoup de choses sur lesquelles se concentrer et je voulais faire la fierté de la Suède, du Royaume-Uni et de l’Eurovision.

Alors que le sens des responsabilités était énorme, je savais très bien que je n’étais pas la star de la série – et Terry non plus.

C’était l’extravagance elle-même et tous les artistes internationaux.

Je n’étais qu’un conduit – un rouage dans la roue de la magnifique et splendide Eurovision.

En préparation, je suis allé à d’innombrables réunions de la BBC avec des producteurs et des réalisateurs.

Je ne peux pas nier que j’ai parfois été submergé par le syndrome de l’imposteur et je n’ai pas pu échapper au sentiment que j’étais, en fait, toujours en train d’auditionner pour le rôle chaque jour qui passait.

On m’a remis des tonnes et des tonnes de recherches et de faits sur l’histoire du programme.

Je me souviens d’avoir assisté répétition après répétition dans un sous-sol de la BBC où j’ai été testé sur les noms des pays – comment les prononcer et dire les passages pertinents en français.

C’était implacable mais j’ai prospéré dessus.

C’était un énorme test de professionnalisme, de langage, de présentation, de donner le bon ton, de savoir ce qui pouvait et ne pouvait pas être dit, ce qu’il fallait faire en cas de pépins techniques, être sensibilisé à la politique de l’Eurovision.

Bref, m’immerger dans tout ce qui est européen.

C’est une énorme entreprise technologique, et c’est bien sûr la raison pour laquelle l’émission a été inventée en premier lieu par l’Union européenne de radiodiffusion en 1956.

Extraordinaire, vraiment, de penser que ça va plus fort que jamais quelque 67 ans plus tard.

Et avec chaque année qui passe, le spectacle devient de plus en plus grand.

De plus en plus de pays y participent. Qui savait même que l’Australie était en Europe ? Mais voilà.

En 1998, nous étions à Birmingham.

J’étais là-haut une semaine avant le spectacle pour répéter, rencontrer les participants, faire des interviews avec la presse et m’imprégner de l’atmosphère électrique.

Les répétitions ont été longues et épuisantes car elles n’ont pas été sans arrêts et reprises.

Le jour des premières répétitions générales, j’ai été invité à déjeuner par le merveilleux Terry et quelques autres personnes.

Sir Terry aimait sa nourriture et son vin et c’était tout simplement incroyable d’être en sa compagnie.

Il était plein d’esprit, gentil et inspirant, mais aussi profondément attentionné et détendu.

Tellement détendu, en fait, qu’il n’a pas pris la peine d’aller à la répétition cet après-midi parce que, très franchement, il n’en avait probablement pas besoin.

Moi, d’un autre côté, je tenais à répéter le plus possible.

Il faut vraiment garder la tête froide, savoir exactement quoi dire si une ligne tombe en panne ou s’il y a un problème technique.

Il ne s’agit pas seulement de se pomponner et de lire un autocue.

L’atmosphère de l’Eurovision est si distincte et palpable qu’il est impossible de l’exprimer avec des mots. C’est incomparable.

Il y a une équipe de milliers de personnes – lumières, caméras, musique et personnes parlant mille langues différentes.

Vous pourriez penser que c’est le pic de l’Europop, mais c’est en fait très rock ‘n’ roll.

Pour le spectacle lui-même, vous n’écoutez pas seulement les gens babiller dans votre écouteur, mais vous gardez un œil sur votre environnement et un œil très attentif sur le chef de l’Union européenne de radiodiffusion.

À mon époque, c’était une dame, un peu comme une directrice, qui avait le pouvoir d’arrêter le spectacle à tout moment ou de réprimander quiconque ne respectant pas les règles strictes.

En général, je ne me sentais pas trop nerveux en tant que tel, mais j’étais tranquillement terrifié par elle.

Je n’avais pas l’impression que ma carrière dépendait de ce travail sans égal.

J’avais confiance en ce qui m’était demandé et je savais qu’il était peu probable que je reçoive une telle opportunité, alors je me suis dit de vraiment profiter de l’atmosphère et de profiter de chaque instant.

Et je l’ai vraiment fait.

Saisir

Ulrika s’est dit de s’imprégner de l’ambiance et de profiter de chaque instant d’hébergement[/caption]

Il est facile d’accéder à la plus grande étape de votre vie lorsque Terry Wogan vous accueille à bras ouverts. Je n’étais rien sans lui.

C’était une joie absolue de travailler avec lui – pas une once de diva autour de lui, pas un os arrogant dans son corps. Juste de la gentillesse et du soutien.

Vous pouvez répéter autant que vous voulez, bien sûr, mais lorsque vous allez en direct devant des centaines de millions de téléspectateurs et que vous vous tenez devant un public qui est non seulement en feu mais qui est complètement consumé par leur religion Eurovision, vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver.

Quoi qu’il en soit, tout s’est bien passé en 1998, à part un petit coup sec lorsque l’annonceur néerlandais, une femme mûre, a dit qu’elle avait déjà participé à l’Eurovision et que j’ai bêtement dit : « Oh, il y a longtemps ? »

Lorsque la gagnante Dana International – la première gagnante transgenre – a été annoncée, la panique s’est installée et Terry et moi avons désespérément dû remplir car elle n’est pas venue sur scène pour récupérer son prix.

Elle était trop occupée à dominer les coulisses.

C’est le problème avec tant d’artistes – ils sont tellement obsédés par eux-mêmes et vivent ce moment qu’ils oublient simplement ce qu’ils font.

Après, même si j’avais passé des heures sur scène à présenter, quand j’ai enfin pu boire un verre, je n’avais pas le droit.

L’agent de sécurité de l’after-show ne m’a pas laissé entrer car j’avais laissé mon accréditation dans mon sac à main.

Mais c’est tout simplement fou de faire partie de l’Eurovision. C’est tellement extra.

C’est de la folie organisée. C’est de la passion et de l’hystérie, de la fureur et de l’appréhension, le tout enveloppé dans quelques heures de diffusion en direct.

Les équipages et les équipes sont des professionnels absolus, donc il n’y a jamais eu un moment où j’ai eu l’impression de ne pas savoir ce qui se passait.

D’après ce que je peux voir, tout comme Birmingham, la ville de Liverpool met tout en œuvre pour offrir à chacun le meilleur des moments et les meilleures impressions de sa ville incroyable.

Cette année, de nombreux présentateurs se partagent la tâche d’animer.

Les temps changent, et on a l’impression que ce spectacle est maintenant plus grand qu’un Irlandais et un Suédois se relayant pour annoncer les points nuls.

Tant de choses ont changé en 25 ans depuis que j’ai gagné ma place sur cette scène.

Le spectacle est plus grand et plus ambitieux que jamais, il y a les médias sociaux et la possibilité de regarder les demi-finales à la télévision aussi.

Il a fière allure et je sais que ce sera génial.

Personnellement, j’ai hâte de le regarder dans le confort de mon salon samedi soir sans avoir à me soucier des noms mal prononcés ou, à Dieu ne plaise, des chiffres.

Ou même faire par inadvertance des remarques désobligeantes à quelqu’un à l’autre bout de la ligne.