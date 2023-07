L’animateur de l’émission télévisée controversée Fat Families a déclaré qu’il ne regrettait pas à quel point il était « méchant ».

L’émission à succès sur la perte de poids, présentée par Steve Miller, a été diffusée sur l’ancienne chaîne numérique Sky One il y a plus de dix ans.

Ciel

Polycopié

L’émission à succès sur la perte de poids a été diffusée sur l’ancienne chaîne numérique Sky One il y a plus de dix ans[/caption] Ciel un

Steve s’est appelé la « police du saindoux » pendant la série[/caption]

Steve, qui se décrit lui-même comme la « police du saindoux » et le « casse-graisse sans fioritures », livrait des doublures dures et époustouflantes pendant le spectacle.

Dans un épisode, il a dit aux téléspectateurs : « Dans cette émission, je suis sur le point de rencontrer le plus grand groupe de mecs que j’aie jamais vus.

« Ces gros n’ont pas vu leurs pieds depuis des années. Eh bien, préparez-vous les garçons, le casse-ventre est en ville.

Des extraits de l’approche sensée de Miller et des dénigrements de l’émission sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Mais avec un nouveau public quelque peu abasourdi par le langage et l’approche adoptés dans la série, Steve a déclaré qu’il ne regrettait pas ses commentaires.

Il a déclaré en exclusivité à The Sun Online: « Je n’ai absolument aucun regret car ce spectacle était charmant.

« Nous avions une belle équipe et nous avions d’excellents participants. Nous avons eu des retombées mais elles ont été diffusées à la télé.

«Je n’ai aucun regret, car si cela venait d’un endroit où j’étais méchant, ce serait différent.

« Cela vient d’un endroit où » je me soucie beaucoup de vous « , et nous allons le faire de manière amusante et nous n’allons pas avoir une de ces émissions de télévision ennuyeuses, nous allons faire du divertissement et nous faire rire pendant cela.

Il a ajouté: « Ce qui a fait Fat Families, c’est l’effet de halo des one-liners, en particulier celui du North Yorkshire, North Porkshire, qui est mon préféré! »

Un épisode a vu Steve rencontrer un homme et ses fils adultes qui étaient dangereusement en surpoids.

Pendant le spectacle, il a filmé de près l’estomac d’un participant, ce qui l’a laissé en larmes lorsqu’il a dit : « Je n’arrive pas à croire que c’est moi. Je ne peux pas croire ce que je me suis fait.

Fat Families a vu le gourou de la santé emménager avec des participants en surpoids et revoir leur mode de vie.

Pendant 10 semaines, ils recevraient un plan de repas et un équipement de fitness pour les aider à perdre du poids.

Chaque membre de la famille a reçu une quantité cible de poids à perdre – avec des épisodes culminant en eux révélant leur tout nouveau physique plus mince.

La première série de Fat Families à elle seule a vu les six familles participantes perdre un total de 539 livres ou 38,5 livres entre elles.

Ciel un

Des extraits de l’approche sensée de Miller et des dénigrements de l’émission sont devenus viraux sur les réseaux sociaux[/caption] Ciel

La première série de Fat Families à elle seule a vu les six familles participantes perdre un total de 539 livres ou 38,5 livres entre elles[/caption]