J’ai allumé un radar puis j’ai été ARRÊTÉ par sept flics – la plupart des gens ne connaissent pas la raison tragique pour laquelle

Un père de deux enfants a été arrêté par SEPT flics après avoir allumé un radar – mais la plupart des gens ne connaissent pas la raison tragique de sa blague.

Darrell Meekcom de Kidderminster, Worcestershire, a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’il a été plaqué au sol par des policiers dans le jardin de sa maison.

Darrell Meekcom a été arrêté de façon dramatique dans son jardin pour avoir allumé un radar Crédit : Simon Jones

Sa femme a filmé l’incident montrant plusieurs officiers épinglant Darrell au sol 1 crédit

Une vidéo choquante filmée par la femme de Darrell a capturé le moment où les policiers l’ont forcé à menotter après avoir enfoncé la porte.

Alors que la police crie des instructions et qu’un chien aboie, on peut entendre Darrell dire: “C’est ridicule, j’ai luné devant une caméra de rue.”

Les flics ont affirmé que Darrell les avait empêchés de l’arrêter, soupçonné d’exposition à la pudeur – et l’ont traîné devant et hors du tribunal au cours des derniers mois.

Mais il y a une raison émouvante pour laquelle le conférencier handicapé a dévoilé ses fesses en novembre.

L’homme de 55 ans a remué ses fesses vers le radar parce que c’était sur sa liste de choses à faire avant de mourir.

Darrell avait dressé la liste de souhaits moins d’un mois avant la cascade effrontée après avoir été malheureusement diagnostiqué avec une maladie rare du système nerveux.

Ayant déjà souffert de la maladie de Parkinson et de problèmes cardiaques et rénaux, la découverte de l’atrophie multisystématisée signifiait que Darrell n’avait plus que six ans à vivre.

Alors, quand il faisait du shopping avec sa femme, Sarah, 37 ans, en novembre, il n’a pas pu résister à l’occasion.

L’ancienne infirmière senior A&E a déclaré au Sun en exclusivité: “Je l’ai fait parce que je n’arrêtais pas de recevoir des contraventions pour excès de vitesse.

«Je suis un conducteur lent mais j’ai continué à recevoir des amendes pour avoir parcouru 33 mph dans une zone de 30 mph. Je recevais une contravention et ça m’ennuyait tout simplement.

“Alors quand j’ai vu la camionnette de la caméra garée devant moi, j’ai juste pensé ‘pourquoi pas?’.

“C’était juste coller mes doigts à l’établissement, vraiment. Après avoir reçu un diagnostic terminal, vous avez un sens de l’humour un peu étrange.

«Je portais un jean, alors en arrivant à la caméra, j’ai défait ma ceinture et mon bouton supérieur et j’ai flashé environ cinq pouces de mes fesses en direction de la caméra.

“J’ai remué mes fesses et après quelques secondes, j’ai remonté mon jean.

«Mon intention était juste d’en coller un à l’État. C’était une blague. Je n’avais aucune intention d’insulter qui que ce soit.

Des mois plus tard, Darrell a été déclaré non coupable d’avoir résisté à son arrestation après une audience d’une journée au tribunal de première instance de Redditch.

Les accusations d’utilisation de mots menaçants et abusifs ont été abandonnées avant le procès.

Pourtant, ses avocats estiment que les frais de poursuite et de police auraient “facilement” dépassé 5 000 £ et auraient même pu atteindre 10 000 £.

Au cours de la procédure judiciaire, l’accusation a insisté sur le fait que la conduite de la police de West Mercia était “correcte”, mais a condamné le “comportement épouvantable et ridicule” de Darrell pour avoir fait perdre le temps précieux des services d’urgence.

Le tribunal a également entendu comment Darrell s’était moqué des policiers avant son arrestation – aurait chanté à un, l’appelant des noms et commentant ses cheveux.

Un autre officier a affirmé que le père de deux enfants avait menacé de tirer un pistolet à eau dans sa boîte aux lettres.

Darrell a déclaré au Sun: «Quand je suis rentré chez moi, la police est arrivée. L’un d’eux a frappé à la porte et je lui ai demandé ce qu’il voulait et il a dit qu’il avait besoin de me parler de flashing.

“J’avais recherché Mooning sur Internet qui disait que ce n’était pas une infraction pénale, alors j’ai été un peu surpris. J’ai dit que je ne faisais que luner.

« Je lui ai dit que je ne sortirais pas. Au lieu de cela, j’ai commencé à jouer “Toujours regarder du bon côté de la vie” de Monty Python.

“J’ai ouvert la fenêtre et j’ai commencé à chanter avec elle. Puis je me suis assis et j’ai fumé une cigarette avec la porte arrière ouverte.

Le père en phase terminale s’est conduit avec le même niveau d’entêtement tout au long des audiences du tribunal.

Témoignant hier, il a déclaré à propos des images dramatiques: «C’est juste exagéré, n’est-ce pas.

« C’est trop pour ce que c’était. Je ne suis pas un terroriste. Il y avait moins de policiers lors d’une fusillade l’autre semaine. Et tout ce que j’ai fait, c’est montrer mes fesses.

En novembre, le lunaire a été stupéfait lorsqu’une peinture murale mystérieuse est apparue sur un mur de son quartier.

Le graffiti montrait Bart Simpson montrant ses fesses à deux policiers avec des boucliers anti-émeute et des matraques.

Les médias sociaux ont conclu que le peintre anonyme était le célèbre Banksy lui-même, bien qu’un autre artiste de rue ait depuis revendiqué l’œuvre comme la sienne.

Ainsi, lorsque Darrell a comparu devant le tribunal en mai, il portait un t-shirt imprimé avec l’œuvre d’art dans une démonstration de son propre défi.

Il portait le haut Bart Simpson alors qu’il plaidait non coupable des accusations portées devant le tribunal d’instance de Worcester.

S’exprimant après le verdict de non-culpabilité d’hier, le père a déclaré: «Ils devraient avoir honte d’eux-mêmes. Je suis un homme mourant – une menace pour absolument personne.

« Me condamner n’a pas d’impact sur ma vie. J’ai déjà une condamnation à mort.

«Je sais que la police dans son ensemble fait un travail brillant. Mais ceux-là m’ont traité comme un terroriste.

La liste de souhaits de Darrell Avant de mourir, Darrell veut aussi : Séquence lors d’un match de rugby des Worcester Warriors

Emmenez ses filles de 9 et 11 ans à Disney en Floride

Aller à un concert d’Ed Sheeran en famille

Emmenez sa femme Sarah dans un restaurant étoilé Michelin

Conduisez une Jaguar vintage autour de Silverstone

Regardez Adele se produire à Las Vegas

Partez à la pêche au saumon à Cork, en Irlande

Regardez un combat pour le titre des poids lourds

Emmenez les enfants voir le Père Noël en Laponie

Voir l’Angleterre à Twickenham Pour aider Darrell à atteindre ses autres objectifs, visitez : https://www.justgiving.com/crowdfunding/darrellmeekcom

Darrell et sa femme Sarah ont quitté le tribunal de première instance de Redditch hier après le verdict de non-culpabilité Crédit : Simon Jones

Deux policiers ont également quitté le bâtiment après l’audience d’une journée Crédit : Simon Jones

Les policiers ont réussi à menotter Darrell après son refus initial 1 crédit

Des policiers sont arrivés au domicile de Darrell pour lui demander de lui parler du flashing 1 crédit

Darrell se tenait à côté de la peinture murale de Bart Simpson faisant la lune 1 crédit