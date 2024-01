J’ai ajouté ces trois exercices abdominaux à ma routine et j’ai remarqué une différence dans mon tronc en seulement une semaine.

Si vous êtes comme moi, vous appréciez cette sensation de brûlure dans votre corps lorsque vous faites un très bon entraînement pour les abdominaux – c’est un signe que vous sculptez des muscles forts. Pour mélanger les choses à mon retour au gymnase après Noël, j’ai essayé d’ajouter trois nouveaux mouvements abdominaux à ma routine pendant une semaine. Après tout, cela peut devenir ennuyeux et un peu démotivant de ne pas voir les résultats souhaités parce que votre corps s’est adapté à votre emploi du temps actuel et que les choses ont un peu plafonné.

Les exercices que j’ai choisis – des centaines, des tapes sur les épaules et des enroulements ne sont pas nouveaux, mais ce sont ceux que je ne fais pas beaucoup et je ne les fais certainement pas ensemble en trio. Lisez la suite pour découvrir ce qui s’est passé lorsque j’ai ajouté ce circuit de base à ma routine pendant une semaine.

Les avantages des mouvements abdominaux que j’ai choisis

Les trois exercices que j’ai choisis ciblent les muscles abdominaux – les muscles du pack de six qui courent le long de l’avant de l’abdomen (rectus abdominis), ainsi que les muscles profonds du tronc (abdominaux transversaux) et les obliques. Les muscles qui se trouvent autour de notre abdomen sont cruciaux pour garantir que nous maintenons une bonne stabilité et un bon équilibre. Un noyau solide peut également aider à prévenir les maux de dos et autres blessures et nous soutenir tout au long des mouvements quotidiens ainsi que pendant l’exercice.

Les exercices que j’ai choisi d’ajouter à ma routine abdominale offrent également d’autres avantages : les tapes sur les épaules, par exemple, ciblent également les muscles des bras. Les roll-ups, un exercice classique du Pilates, sont fantastiques pour améliorer la flexibilité et étirer les ischio-jambiers.

Comment faire chaque exercice

Des centaines

(Crédit image : Shutterstock)

Pour cet exercice, allongez-vous sur le sol, les bras le long du corps.

Soulevez votre tête et vos épaules du sol ainsi que vos bras. Gardez vos paumes vers le bas.

Vos jambes peuvent être légèrement pliées avec vos pieds sur le sol, ou si vous trouvez cela trop dur, gardez vos pieds au sol.

Pompez vos bras en effectuant de petits mouvements rapides.

Ce faisant, inspirez pendant cinq pompes et expirez pendant cinq pompes. Continuez jusqu’à en avoir terminé 100.

Tarauds d’épaule de planche

(Crédit image : Shutterstock)

Commencez en position de planche haute avec vos mains directement sous vos épaules et votre corps en ligne droite.

Retirez votre main droite du sol et tapotez votre épaule gauche. Reposez ensuite votre main droite et tapotez votre épaule droite avec votre main gauche.

Continuez à alterner les côtés, en engageant les muscles de votre tronc, de votre dos et de vos fessiers, pour garder votre corps aussi immobile que possible.

Enroulables

(Crédit image : Shutterstock)

Allongez-vous sur le sol, les bras au-dessus de votre tête, près de vos oreilles.

Inspirez en levant vos bras pour qu’ils soient au-dessus de votre tête.

Ensuite, expirez pendant que vous utilisez vos muscles centraux pour décoller votre corps du sol, en continuant à lever les bras et en les étirant vers vos orteils.

À ce stade, votre dos doit être arrondi. Ensuite, déroulez lentement le mouvement en revenant au sol.

Pour mon défi, j’ai fait 100 sur des centaines (bien sûr), 30 tapes d’épaule de planche et six roll-ups. J’ai fait le circuit trois fois et je me suis reposé lorsque j’ai senti ma forme se dégrader.

J’ai ajouté ces trois mouvements abdominaux à ma routine pendant une semaine et voici ce qui s’est passé

Mes ischio-jambiers étaient plus lâches

C’est grâce aux roll-ups que j’ai remarqué une grande différence au niveau de la souplesse de mes ischio-jambiers. J’ai toujours été quelqu’un avec des mollets douloureusement serrés (je blâme la course pour cela), mais les roll-ups ont certainement aidé à les étirer, tout en ciblant également ma colonne vertébrale et mon tronc.

J’ai remarqué plus de définition dans mes abdos

Je l’ai déjà dit et je le répète : pour voir vos muscles abdominaux, vous devez avoir un faible pourcentage de graisse corporelle. J’ai un peu de graisse abdominale, mais lorsque j’augmente mon entraînement de base, je remarque toujours une définition musculaire accrue car mes niveaux de graisse corporelle ne sont pas élevés. Si vous voulez voir vos muscles abdominaux, vous devez vous assurer que vous essayez de perdre la graisse qui se trouve au-dessus. Souvent, la génétique peut dicter à quel point il est facile ou difficile pour quelqu’un de perdre de la graisse. Voici comment calculer votre pourcentage de graisse corporelle et pourquoi c’est important.

En tant qu’entraîneur personnel et coureur de marathon, je suis assez habitué à m’entraîner régulièrement, mais j’ai trouvé que ces exercices réveillaient mon abdomen. Après une semaine, je peux voir des différences visibles dans mes abdominaux supérieurs.

Des centaines deviennent plus faciles

Je ne vais pas mentir, les centaines sont un exercice délicat car ils nécessitent une certaine stabilité, surtout si vous faites l’exercice avec les pieds décollés du sol. Mais, au cours de ma semaine, cela est devenu beaucoup plus facile, et il est également devenu plus facile d’associer les pompes à des expirations et des inspirations chronométrées.

C’est simple de progresser dans ces exercices

Envie d’un défi ? Moi aussi! Au fil de la semaine, j’ai décidé de monter la barre en ajoutant une plaque de poids sur mon dos pour les coups d’épaule de la planche afin d’augmenter la résistance. Pendant ce temps, j’ai ralenti le tempo de mes roll-ups, ce qui a maintenu mon tronc sous tension plus longtemps. Quant aux centaines, j’ai simplement fait plus de répétitions ou, si je tendais mes jambes vers le plafond. J’ai trouvé cela assez difficile, mais c’est un travail en cours !

J’ai senti la brûlure

Comme prévu, ajouter ces exercices à ma routine était un moyen facile de stimuler mes muscles et d’allumer cette brûlure tant recherchée. Après deux tours, j’ai dû secouer rapidement mes jambes et mon corps avant de me diriger provisoirement vers le. Il est important d’ajouter que vous pouvez également déclencher la croissance musculaire sans vous sentir endolori.

J’ai ajouté ces trois mouvements abdominaux à ma routine — voici mon verdict

Besoin d’un remaniement des abdominaux ? Si votre réponse est oui, je vous recommande fortement d’intégrer ces mouvements à votre régime. Les centaines, les tapes sur les épaules et les enroulements sont tous des mouvements épiques pour les muscles centraux, et les répétitions et les séries allouées pour lesquelles j’ai opté signifiaient que j’ai dû travailler dur pour arriver à la fin de mon troisième tour.

Naturellement, avec le temps, tout cela deviendrait beaucoup plus facile, c’est pourquoi je recommande de les combiner avec d’autres exercices, d’ajouter des progressions lorsque cela est possible et d’alterner également les répétitions et les séries.

Comme tous les groupes musculaires du corps, je ne recommanderais pas de travailler vos abdominaux tous les jours de la semaine – vos muscles centraux ont besoin de repos pour pouvoir se réparer et se développer. Il convient de garder à l’esprit que vos muscles abdominaux travaillent lors d’autres mouvements au gymnase, en particulier tout ce qui implique de rester stable et équilibré, il est donc important qu’ils aient le temps de récupérer.

