J’ai aidé le garçon le plus gros du monde à perdre 17 pierres après avoir mangé 7 000 calories par JOUR – jusqu’à 13 Big Mac – voici comment

Un bodybuilder CHAMPION et entraîneur personnel de haut niveau a révélé comment il avait aidé le “garçon le plus gros du monde” à perdre plus de la moitié de son poids corporel.

Aria Permana, de Java occidental en Indonésie, est devenue virale lorsque des photos de lui âgé de 11 ans pesant une étonnante pierre de 30 ont été publiées.

Aria Permana pesait près de 200 kg à seulement 11 ans Crédit : Agence de presse Caters

L’entraîneur personnel Ade Rai l’a aidé à changer sa vie Crédit : Instagram – Ade Rai

Aria était si grande qu’il a dû être baigné dans une piscine spécialement construite à l’extérieur Crédit : Agence de presse Caters

Ade Rai, 53 ans, triple champion du monde de culturisme naturel et homme d’affaires prospère dans son Indonésie natale, s’est fixé la tâche ambitieuse d’aider l’enfant obèse à changer sa vie.

Il a révélé à The Sun Online comment, lorsqu’il a rencontré Aria, il mangeait jusqu’à 7 000 calories par jour, soit l’équivalent de 13 Big Mac.

Mais, après avoir pris contact avec sa famille et l’avoir soumis à un régime alimentaire et à un programme d’exercice stricts, Ade a pu en seulement trois ans réduire le poids d’Aria à 13 pierres, une perte remarquable de 18 pierres.

S’adressant à The Sun Online depuis son Indonésie natale où il possède 14 centres de fitness, Ade, qui est toujours un bodybuilder professionnel dans la cinquantaine, a expliqué comment il s’était impliqué dans l’histoire d’Aria.

Ade a déclaré avoir entendu parler d’Aria pour la première fois aux nouvelles lorsqu’il a été admis à l’hôpital à 11 ans, pesant près de 200 kg, soit 31 pierres.

Le pauvre garçon, qui vivait dans un village isolé de l’ouest de Java, était si grand qu’il ne pouvait pas entrer dans la douche et devait se laver dans une piscine spécialement construite à l’extérieur de la petite maison de sa famille.

Sa famille était incapable de trouver des vêtements qui conviendraient à sa silhouette de mammouth, et donc à la place, il s’est enveloppé dans un paréo tout en passant ses journées à se gaver de malbouffe et de boissons gazeuses.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour subir une chirurgie bariatrique afin d’essayer de contrôler son poids.

En réalisant que l’hôpital où Aria était soignée n’était qu’à 10 minutes à pied de l’un de ses centres de fitness, Ade a contacté les parents du garçon.

Lorsqu’il a rendu visite à Aria pour la première fois à l’hôpital, il a déclaré que le père du garçon, qui travaille comme agent de sécurité, l’avait accueilli “avec enthousiasme”.

Il a dit que le changement le plus crucial qu’il avait apporté concernait les habitudes quotidiennes d’Aria.

Ade a expliqué : “Il [Aria] consommait environ 6 000 à 7 000 calories par jour.”

Pour le contexte, un hamburger Big Mac moyen de McDonald’s sans frites contient 550 calories.

Il a dit aux parents d’Aria d’arrêter de le laisser manger et boire en jouant à des jeux vidéo.

En moyenne, Aria buvait jusqu’à “20 tasses de boissons gazeuses et six paquets de nouilles instantanées chaque jour”, a-t-il déclaré.

“Le passage des aliments transformés aux aliments entiers faits maison a également été l’un des principaux changements dans sa mort”, a ajouté Ade.

“Ils doivent commencer à le préparer, ainsi que toute la famille, avec des repas plus sains et un temps d’exercice structuré, pour le faire bouger autant que possible chaque jour et progresser progressivement chaque semaine.”

Il [Aria] absorbait environ 6 000 à 7 000 calories par jour Adé Raï

Pour aider Aria dans son parcours de perte de poids, Ade a acheté au garçon une raquette de badminton, un ballon de football, un ballon de basket et une paire d’haltères.

Il a poursuivi: “Comme Aria vit à 3 heures de l’hôpital, il peut se rendre régulièrement à des examens toutes les deux semaines.

“J’ai donc insisté sur le fait qu’il visitait également mon gymnase après chaque visite de routine à l’hôpital, afin que nous puissions mesurer ses améliorations, puis donner plus d’informations sur le plan d’exercice et répéter de nouveaux mouvements d’exercice à ramener à la maison et à répéter.

“Il considère toujours ouvertement la visite au gymnase comme une visite à un terrain de jeu avec de nombreuses nouvelles choses amusantes à faire. Et pour cela, je suis soulagé et heureux.”

Ade joue à des jeux vidéo avec Aria Crédit : instagram/ade_rai

Ade, maintenant âgé de 53 ans, a soumis Aria à un régime strict et à un programme d’exercice Crédit : Instagram – Ade Rai

Aria consommait l’équivalent de 13 Big Mac par jour Crédit : Getty

Il a rencontré le garçon pour la première fois lorsqu’il a été transporté d’urgence à l’hôpital pour une chirurgie bariatrique Crédit : Instagram

Ade a partagé une remarquable photo avant et après d’Aria sur son Instagram Crédit : instagram/ade_rai

Aujourd’hui, il pèse moins de la moitié de son poids le plus lourd Crédit : Getty

Aria s’entraîne chez lui à Java occidental, en Indonésie Crédit : Caters

Ade a déclaré qu’Aria voulait perdre du poids pour pouvoir rejouer au football Crédit : Getty

L’excès de peau d’Aria montre l’ampleur de sa perte de poids spectaculaire Crédit : Getty

Ade à son apogée en musculation Crédit : instagram/ade_rai

Ade récompenserait également Aria pour avoir atteint ses objectifs de fitness en lui offrant des cadeaux tels qu’une nouvelle PlayStation et un maillot de son bien-aimé Liverpool.

Il lui a dit de faire de petits changements, comme se tenir debout au lieu de s’asseoir en jouant à des jeux vidéo, et de s’assurer qu’il ne retombe pas dans ses anciennes habitudes alimentaires.

Ade reste toujours en contact avec Aria et sa famille à ce jour, pour l’aider à rester sur une voie plus saine.

“Je le traite comme mon propre neveu”, a-t-il déclaré. “Aujourd’hui, il pèse environ 87 à 90 kg (entre 13 et 14 pierres). Cela signifie qu’il a perdu plus de 100 kg et qu’il ne le fait plus depuis au moins deux ans tout en grandissant.”

Il a ajouté qu’il “espère qu’Aria sera plus motivée et utilisera son propre succès comme plate-forme pour viser plus haut”.

Toujours humble, Ade, qui partage des conseils de santé avec ses plus de 600 000 abonnés Instagram, minimise son rôle en aidant Aria à changer sa vie.

“Son succès en matière de perte de poids est une combinaison de nombreux facteurs”, a-t-il déclaré. “Ses parents en fournissant ses repas et en soutenant son régime d’exercice.

“L’équipe médicale qui lui a pratiqué la chirurgie bariatrique. Une petite partie de moi et de mon équipe en ce qui concerne les connaissances en matière d’exercice, la motivation et les stratégies de régime.

“Et bien sûr, un grand crédit à Aria lui-même, qui traverse le voyage avec tant de courage et sans aucune plainte majeure.

“Il a toujours voulu retrouver un poids santé pour pouvoir rejouer au football.”

Ade a également expliqué comment il s’est lancé dans la musculation à l’âge de 14 ans seulement, avant de s’y mettre plus sérieusement lorsqu’il a commencé l’université.

Il a commencé la compétition à la fin des années 1980, remportant des compétitions à New York.

Aujourd’hui, il maintient son mode de vie sain, même s’il ne fait plus de compétition, et dirige la franchise de centres de fitness Rai Fitness et Klub Ade Rai, avec 14 installations à travers l’Indonésie.

Il a également fondé Rai Institute, une académie de certification de fitness qui a jusqu’à présent formé plus de 3 000 professionnels du fitness en Indonésie.

Décrivant sa vie aujourd’hui, Ade a expliqué : “Je suis reconnaissant d’avoir été béni avec une bonne santé et des performances physiques à ce jour ; cela m’a permis de partager mes connaissances et mon expérience, en particulier avec le peuple indonésien, afin qu’eux aussi puissent appliquer les mode de vie sain que la musculation naturelle a à offrir.”