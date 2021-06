J’ai adoré regarder Barry sur EastEnders – et puis j’ai découvert qu’il était mon père

ASSIS collé à EastEnders comme un garçon, Gary Robinson riait lorsque son personnage préféré, Barry Evans, arrivait.

L’ancien clown de cirque Gary, qui vivait à Belfast, n’a jamais rêvé qu’il pourrait avoir un lien avec l’une des stars du drame à succès BBC1.

Gary Robinson – maintenant âgé de 34 ans – a fait part aujourd’hui de son «étonnement absolu» en découvrant que Shaun Williamson, qui a joué l’adorable Barry, est en fait son père[/caption]

Mais dans le tournant le plus remarquable du destin, Gary – maintenant âgé de 34 ans – a aujourd’hui fait part de sa « stupéfaction absolue » de découvrir que Shaun Williamson, qui a joué l’adorable Barry, est en fait son père.

Il a raconté comment il lui a fallu des mois pour accepter la nouvelle que Shaun, qui a eu une relation avec sa mère jongleuse dans les années 1980, est son père – mais a déclaré que « le trouver est la meilleure chose qui soit jamais arrivée ».

Aujourd’hui, dans une histoire réconfortante pour marquer la fête des pères, le couple a raconté comment ils rattrapaient le temps perdu après avoir accepté la nouvelle explosive qui a bouleversé leurs deux mondes.

Gary, maintenant chef de cuisine, a déclaré: «Ma grand-mère me disait que j’aimais EastEnders quand j’étais petit. L’un de mes préférés était Barry. Nan m’a toujours dit que ses histoires m’avaient accroché et m’ont fait rire.

Assis collé à EastEnders comme un garçon, Gary Robinson riait lorsque son personnage préféré Barry Evans est entré en scène[/caption]

« Pendant des années, j’ai pensé que quelqu’un d’autre était mon père, mais certaines informations de ma mère et un test de paternité ont révélé que c’était en fait le mec que je regardais à la télévision il y a toutes ces années.

«Je dis aux gens que je rencontre que ‘Barry d’EastEnders est mon père’ – ils ne me croient jamais, mais c’est vrai.

Les miracles se produisent

« Le gars que je pensais être mon père est parti quand j’avais six ans, mais avoir maintenant la relation que j’ai avec Shaun est un rêve. C’est la preuve que parfois des miracles se produisent.

Shaun, 55 ans, a ajouté : « La fête des pères n’a jamais été aussi importante pour moi. J’ai maintenant trois merveilleux enfants. Trouver Gary et s’entendre si bien avec lui vous montre les choses incroyables que la vie peut vomir. Je sais que j’ai raté une grande partie de sa vie – maintenant je peux me rattraper. »

La mort à l’écran de Shaun en tant que Barry en 2004 – poussé d’une falaise par sa petite amie Janine Butcher – est l’une des fins les plus célèbres de la série et a été regardée par 15 millions de personnes[/caption]

S’adressant exclusivement au Sun dimanche, le couple a révélé comment ils avaient développé des habitudes effrayantes avant de se rencontrer et qu’ils ont tous deux un « œil paresseux ».

Shaun a commencé comme acteur à part entière dans EastEnders en 1994, avant de devenir un habitué. Sa mort à l’écran en 2004 – poussée d’une falaise par sa petite amie Janine Butcher – est l’une des fins les plus célèbres de la série et a été regardée par 15 millions de personnes.

En septembre de l’année dernière, nous avons raconté qu’en 2013, Shaun avait découvert qu’il avait un fils secret avec une ancienne petite amie, une jongleuse de cirque.

L’enfant est né dans les années 1980, lorsque Shaun était un Pontins Bluecoat. Il l’a décrit comme « le plus grand choc de ma vie ».

Shaun a déclaré: « Trouver Gary et s’entendre si bien avec lui vous montre les choses incroyables que la vie peut vomir »[/caption]

Mais en grandissant, Gary ne savait pas qui était son vrai père après que sa mère, que nous avons décidé de ne pas nommer, l’ait protégé de son secret selon lequel Shaun était le père.

Il a déclaré: «Pendant des années, mon père était le partenaire de ma mère, Gary. Ce qui est assez étonnant, c’est que, comme mon père, j’ai toujours aimé jouer.

« J’étais dans le cirque quand j’étais petit et j’adorais être un clown. Je suis allé à l’école d’art dramatique et j’ai adoré jouer au fou et faire rire les gens. C’était dans mes gènes et maintenant je vois pourquoi.

En vieillissant – croyant toujours qu’un autre homme était son père – l’émission télévisée préférée de Gary est devenue la comédie Extras de Ricky Gervais et Stephen Merchant, dans laquelle Shaun jouait lui-même.

Ricky et Stephen l’appellent tous deux en plaisantant « Barry ».

Gary a depuis été accueilli par la femme de Shaun Adele et leurs enfants Sophie et Joe[/caption]

Gary a déclaré: « Mes amis et moi avons adoré ce spectacle. C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de mon père, des années avant même de savoir qu’il était mon vrai père.

« J’étais tellement obsédé par ça que lorsque mes amis et moi avons découvert que Shaun se produisait à Belfast, nous avons essayé de le rencontrer. Nous ne l’avons jamais fait, mais il est assez remarquable que j’aie presque rencontré mon vrai père par accident.

Le monde de Gary a basculé en 2013 lorsque, à 26 ans, sa sœur lui a dit que Shaun était son père, et sa mère l’a confirmé. Il a déclaré : « Ma sœur l’a découvert et a dit : ‘C’en est assez, il est temps de donner à Gary la chance de se connecter avec ses racines.’ J’étais abasourdi. Ce type que j’avais vu à la télé était mon père ? C’était difficile de comprendre. J’ai décidé d’envoyer un message à l’équipe de Shaun en disant simplement : « Gary du cirque veut entrer en contact. «

Shaun se souvient : « Quand j’ai reçu cet e-mail, je le savais. Cela faisait des années que je portais ce doute insignifiant que Gary aurait pu être le mien et maintenant il était là, plus d’un quart de siècle plus tard.

« On a fait un test de paternité et il est revenu positif. J’étais son père.

Barbara Windsor, Mike Reid, Ross Kemp, Steve McFadden et Shaun dans EastEnders[/caption]

Le couple s’est arrangé pour se rencontrer dans un bar d’hôtel à Belfast.

Gary a déclaré : « J’étais tellement nerveux. Je me suis arrêté dans quelques pubs en chemin et j’ai coulé quelques pintes. Ce n’était pourtant jamais gênant. Je me souviens, je n’arrêtais pas de lui demander : ‘Comment est Ricky Gervais ?’ Nous avons joué au billard, joué nos morceaux préférés sur le jukebox et le rattrapage d’une vingtaine d’années entre nous a commencé là-bas.

Gary a rapidement déménagé à Leeds, ce qui signifie que le couple peut se voir au moins six fois par an.

Shaun, qui vit sur l’île de Sheppey, a déclaré : « Ma première préoccupation était que mes autres enfants adultes, Sophie et Joe, allaient bien. Mais ils ont été absolument géniaux avec ça.

Après avoir été séparés pendant 26 ans, le couple savoure une pinte ensemble dans le local de Shaun à Sheerness, dans le Kent.

Le Sun dimanche les a rejoints là-bas alors qu’ils se réunissaient pour célébrer la fête des pères.

« Je dis aux gens que je rencontre que Barry d’EastEnders est mon père – ils ne me croient jamais, mais c’est vrai », dit Gary[/caption]





Gary a déclaré : « C’est un grand jour pour célébrer ce qui nous est arrivé. C’est une bonne journée pour nous remercier d’avoir été réunis.

Shaun a ajouté: «Je dois encore me pincer pour retrouver Gary, et la fête des pères est le jour pour marquer cela.

« Nous allons tous les deux prendre un verre et voir qui aura notre œil paresseux partagé en premier. »

Bravo à toi papa… Shaun et Gary savourent une pinte père-fils[/caption]