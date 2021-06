J’ai adoré être volontaire de l’armée Jabs et je recommanderais aux autres de faire de même

L’investissement du GOUVERNEMENT dans des vaccins potentiels – avec le risque qu’ils ne fonctionnent jamais – a donné au Royaume-Uni l’espoir que, pour la première fois, nous pourrons voir la lumière au bout du tunnel caverneux et sombre des coronavirus.

Pourtant, avoir le vaccin ne suffit pas, les gens n’ont pas besoin d’un seul vaccin mais de deux.

Iain Duncan Smith a déclaré: « Tout simplement, j’ai adoré être là et je recommanderais aux autres de faire de même » Crédit : Ian Duncan Smith

Notre excellent réseau de médecins généralistes est intervenu et a lancé le déploiement.

Je veux réfléchir sur l’un de ces centres.

St Edmund’s Church Hall, juste à côté du mont à Chingford.

Ici, le Dr Asad Ashraf, travaillant 24 heures sur 24 avec Melanie Cook et d’autres, a créé le centre en quelques jours.

Mais pour s’assurer que tout se passe bien, ils avaient besoin de bénévoles.

Il aurait été compréhensible que les gens restent chez eux, craignant les risques, mais ils ne l’ont pas fait.

Ils sont venus et se sont portés volontaires pour être formés pour vacciner et aider à guider et à s’occuper de ces personnes ayant le jab.

Et je les ai rejoints le vendredi en tant que bénévole.

J’y ai vu le meilleur du personnage britannique.

Du leadership calme du Dr Asad à l’esprit incroyable et optimiste de l’équipe de bénévoles.

Je me souviens d’un matin, pendant une accalmie entre deux rendez-vous, un volontaire montrant des pas de danse à un collègue, sous les applaudissements de tous.

Le comportement attentionné de tous les bénévoles a aidé à calmer ceux qui étaient nerveux.

Ensuite, il y a eu le soulagement total de ces vaccinés discutant avec des volontaires, dont beaucoup étaient des voisins et des amis

Le rire a jailli dans les endroits les plus inattendus alors que les gens mettaient de côté tous ces problèmes de division et se traitaient les uns les autres avec humour et respect.

Malheureusement, le centre a fermé vendredi dernier.

Dépendant de livraisons de vaccins souvent inégales, il atteignait en moyenne 6 500 vaccinations par mois, bien que maintenant le NHS favorise des centres beaucoup plus grands.

Mais je pense qu’il devrait toujours y avoir des endroits comme St Edmund, remplis de volontaires locaux au service de la population locale, car cette dimension humaine ne devrait jamais être oubliée.

Tout simplement, j’ai adoré être là et je recommanderais aux autres de faire de même.

Sir Iain Duncan Smith est député de Chingford et Woodford Green et ancien chef conservateur.

Toon Army rejoint la Jabs Army

PLUS de 1 000 nouvelles recrues ont renforcé notre brillante armée Jabs pour aider dans les points chauds de Covid.

Depuis que nous avons lancé notre nouvel appel aux volontaires, plus de 600 lecteurs de Sun par jour se sont inscrits pour aider dans les centres de vaccination de 50 villes et villages qui ont désespérément besoin d’aide.

A Toon – les volontaires de Newcastle montrent leur esprit Crédit : Le Soleil

La liste des endroits où des bénévoles supplémentaires sont nécessaires est ci-dessous.

Si vous habitez dans l’un de ces endroits et que vous avez du temps libre à donner, pourquoi ne pas vous inscrire ?

Ou, si vous êtes l’un de nos 50 000 volontaires Jabs Army existants, vous pouvez consulter les quarts de travail sur votre application GoodSam.

Jusqu’à présent, 39,59 millions de Britanniques ont eu leur premier jab

D’ici dimanche, 15 000 volontaires sont nécessaires pour effectuer des quarts de travail dans plus de 600 centres de vaccination à travers le pays.

Hier, à Newcastle upon Tyne, un groupe de fans de football a troqué l’armée Toon contre l’armée Jabs, faisant du bénévolat au Center For Life de la ville, où ils vaccinent 1 200 par jour.

Summara Lees, 41 ans, fan de Newcastle United, a déclaré: «Je parviens à faire quelques quarts de travail chaque semaine, et c’est formidable de savoir que vous avez fait une différence.

« Même les fans de Sunderland seraient d’accord pour dire que la Jabs Army est une excellente équipe à laquelle faire partie. »

L’ancienne infirmière A&E Summara a ajouté: « Obtenir plus de volontaires est extrêmement important pour soutenir le personnel du NHS et s’assurer que tout le monde est vacciné. »

Le fan de Magpies, Graham Blacker, 74 ans, a déclaré: «Vous devez donner quelque chose en retour et je pensais que c’était une façon de le faire.

« J’aime parler à tout le monde et apprendre à les connaître. »

50 endroits qui ont besoin de votre aide VOICI les 50 villes et communes où l’armée Jabs a besoin de VOUS maintenant : Aboiement et Dagenham, Essex

Barnet, au nord de Londres

Birmingham, centre-ouest

Bolton, RTM Manchester

Bournemouth, Christchurch et Poole, Dorset

Bradford, West York

Brent, Ouest de Londres

Bristol

Camden, au nord de Londres

Cannock Chase, Bâtons

Chelmsford, Essex

Cheshire Ouest et Chester

Colchester, Essex

Coventry

Croydon, S. Londres

Derby

Dudley, W Mid

Ealing, W Londres

Fenland, Cambs

Hammersmith et Fulham, W Londres

Hillingdon, Ouest de Londres

Hounslow, Ouest de Londres

Kensington et Chelsea, W Londres

Knowsley, Merseyside

Lambeth, S. Londres

Leicester

Liverpool

Manchester

Merton, S. Londres

Newark et Sherwood, Notts

Nord de Norfolk

Somerset du Nord

Northampton

Norwich

Nottingham

Peterborough, Cambs

Preston, Lancs

Rochdale, RTM Manchester

Salford, RTM Manchester

Sandwell, W Mid

Slough, Beurks

Stafford

Stoke-on-Trent

Sutton, S. Londres

Tendance, Essex

Walsall, W Mid

Wandsworth, sud-ouest de Londres

Wigan, RTM Manchester

Wirral, Merseyside

Wolverhampton, W Mids

C’était le premier jour de l’étudiante Mohna Hossain en tant que volontaire de l’armée Jabs.

Mohna, 23 ans, a déclaré: « J’étais nerveux, mais maintenant je suis détendu et j’aime ça. »

La policière à la retraite Wendy Aspey, 61 ans, a ajouté: «Ma fille travaille pour le NHS et elle a dit qu’ils cherchaient désespérément des bénévoles, alors mon mari et moi nous sommes inscrits. C’est un privilège de pouvoir aider.

Une étudiante bénévole, Mohna, a déclaré à propos de son premier jour: « J’étais nerveuse, mais maintenant je suis détendue et j’en profite » Crédit : Le Soleil

Inscrivez-vous aujourd’hui POUR vous inscrire au Royal Voluntary Service, qui organise nos équipes Jabs Army, inscrivez-vous sur nhsvolunteerresponders.org.uk. Et si vous faites partie des 50 000 recrues existantes mais que vous n’avez pas encore pu effectuer de quarts de travail, découvrez où vous êtes recherché en cliquant sur votre application GoodSAM. Assurez-vous que le paramètre de localisation est activé sur votre téléphone. Cliquez sur l’onglet Tâches futures et les quarts de travail disponibles dans votre région apparaîtront. S’il y en a un que vous pouvez faire, cliquez sur Accepter. Il donnera des détails sur les centres et quand et où se présenter.