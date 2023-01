“J’ai adoré être un hôte Workaway, mais maintenant le Brexit y a mis fin au Royaume-Uni”

Oorsque j’ai entendu parler de Workaway pour la première fois, cela semblait trop beau pour être vrai, et peut-être l’était-il à certains égards : un site Web sur lequel les voyageurs pouvaient échanger leurs compétences contre un hébergement gratuit ressemblait à quelque chose qui n’arrivait que dans les rêves. C’est peut-être ce qui m’a séduit : le triomphe de la communauté sur l’argent.

Lorsque j’ai déménagé dans un cottage délabré du Somerset sans suffisamment de compétences pour faire les rénovations moi-même, ni d’argent pour payer les artisans, je me suis tourné vers Workaway pour obtenir de l’aide. Pendant l’année écoulée, il m’a gardé dans les ouvriers et les amis.

Mes invités Workaway, dormant dans ma caravane et ma chambre d’amis, venaient du monde entier et de l’éventail social, allant de l’adolescence à la cinquantaine. Un guérisseur du Kenya a peint ma salle de bain en rose ; un ingénieur argentin a monté mes lustres d’occasion ; un graffeur de Seattle a réparé ma caravane et un adolescent irlandais a essayé de mettre des photos sur le mur de ma chambre et a plutôt martelé le plâtre.

Souvent, les clients prenaient des années sabbatiques ou avaient des crises de la quarantaine, et je me sentais privilégié d’être une étape dans leur voyage.

La plupart des Workaways que j’ai rencontrés étaient des voyageurs, mais certains étaient des Britanniques qui se sont retirés du système ou de jeunes nomades numériques à la recherche de modes de vie alternatifs. Un écrivain de Boston, dans le Lincolnshire, m’a aidé à enduire mon plafond entre l’écriture de jeux vidéo dans ma caravane ; un constructeur de Manchester m’a aidé à installer une porte de jardin tout en échangeant de la crypto-monnaie à côté.

Un invité profite du jardin de Katie Glass. Photographie: Katie Glass

Souvent, les invités étaient à la recherche de quelque chose, prenaient des années sabbatiques ou avaient des crises de la quarantaine, et je me sentais privilégiée d’être une étape dans leur voyage. J’ai eu des invités qui m’ont raconté comment ils étaient sortis du système de soins, et d’autres voyageant entre les communautés spirituelles et les retraites. Je me suis assis tard avec un adolescent qui passait des soirées interminables à me lire des récits de voyage et des poèmes, tandis que les artistes ouvraient leurs carnets de croquis pour me montrer leur travail, dont certains sont maintenant sur mes murs. Certains ont laissé des cadeaux, comme la tricoteuse guérilla italienne qui m’a crocheté un bonnet.

En tant qu’écrivain de voyage dont la capacité à voyager a été considérablement réduite pendant la pandémie, j’ai savouré la façon dont Workaway a ramené le monde dans ma vie. J’ai été gâté lorsque des invités d’Italie, du Kenya et du Brésil ont cuisiné des repas pour moi et j’ai appris à cuisiner plus de plats végétaliens que je ne connaissais. Nous avons organisé des dîners sur le thème des pays d’origine des invités : la nuit française, nous avons cuit du fromage végétalien, et la nuit mexicaine, nous nous sommes disputés pour savoir si mettre une piñata était une appropriation culturelle ou non.

Et c’est donc avec une grande déception que j’ai ouvert un récent e-mail de Workaway m’informant qu’il « suspendait une grande partie » des listes d’hôtes britanniques jusqu’à nouvel ordre. “Comme les réglementations concernant les visas de voyage et de travail sont devenues beaucoup plus strictes après le Brexit”, poursuit l’e-mail, “en particulier pour les Européens, il est devenu impossible de continuer à répertorier les échanges au Royaume-Uni”.

Un porte-parole de Workaway a ajouté : «Avec les changements de réglementation pour les visiteurs de l’UE en raison du Brexit, il ne nous est plus possible de continuer à répertorier les échanges au Royaume-Uni, car cela prend trop de nos ressources. Il s’agit d’une décision interne.

“Ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère et nous sommes extrêmement attristés de devoir prendre cette mesure.”

J’avais été au courant des clients ayant des problèmes avec les visas. Un Brésilien qui s’était rendu en Grande-Bretagne pour rester avec moi a été refoulé à l’aéroport et mis sur le prochain vol de retour, et j’ai été victime d’un appel téléphonique par un agent d’immigration au sujet d’un autre invité.

Depuis le Brexit, quelqu’un de l’UE peut seul bénévole au Royaume-Uni jusqu’à 30 jours, et seulement avec un organisme de bienfaisance enregistré. Faire du bénévolat pendant plus de 30 jours nécessite un visa de travailleur caritatif, qui est également exigée par les ressortissants non européens venant pour une durée quelconque. Cela signifie effectivement qu’à moins que je ne m’inscrive en tant qu’organisme de bienfaisance, je ne peux plus accepter d’invités en tant qu’hôte Workway.