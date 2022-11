J’ai adoré être sur le Masked Dancer mais la réaction des fans à mes performances m’a laissé abasourdi, admet la légende de Bake Off

Le favori de BAKE OFF, Liam Charles, adorait entendre les gens deviner qu’il était l’une des stars mystérieuses de The Masked Dancer d’ITV.

Mais il y a eu une réaction répétée des fans qui l’a pris par surprise.

TVI

Liam Charles a joué le rôle de Candlestick dans The Masked Dancer[/caption] AP : Association de la presse

Liam a terminé cinquième de la huitième série du Great British Bake Off[/caption]

Réfléchissant à son passage en tant que Candlestick aux hanches lâches dans la dernière série, Liam déclare: «C’était parfois très amusant, mais il y avait tellement de jours de répétition!

“Je dois admettre que c’était assez incroyable quand les gens m’ont posé des questions sur le danseur masqué, je savais que je devais garder le secret et c’était vraiment difficile.

“Je suis aussi tellement surpris que beaucoup de gens ne puissent pas croire que je peux danser ?”

Le populaire Liam, 25 ans, qui a terminé cinquième de la huitième série du Great British Bake Off, a également levé le voile sur la partie la plus difficile du concours de pâtisserie après l’ouverture des candidatures pour la série 2023.

EN SAVOIR PLUS SUR LE DANSEUR MASQUÉ TÉLÉ FATIGUÉE Chris Tarrant claque The Masked Dancer et fait exploser les patrons d’ITV pour les redémarrages EURÉKA ! Les fans disent la même chose alors que Heather réagit au fait d’être couronnée gagnante de Masked Dancer

Liam dit que peu importe à quel point les boulangers bien préparés pensent qu’ils pourraient être en avance sur le spectacle, ils craqueront sous le stress des défis uniques et des délais difficiles.

Il a dit: “Oh, c’est définitivement une chose mentale avant tout, parfois vous devinez chaque petite décision que vous prenez dans la tente, même si vous l’avez pratiqué un million de fois!”

La star de la télévision utilise maintenant sa plate-forme pour lutter contre le gaspillage alimentaire en s’associant à Hellmann’s, qui a lancé l’application gratuite Fridge Night pour aider les gens à réinventer leurs restes.

L’initiative, qui vient après que des recherches ont révélé que le gaspillage alimentaire coûte aux familles 780 £ par an en moyenne, est une passion pour Liam.





Il a déclaré : « Le gaspillage alimentaire me tient vraiment à cœur – je ne supporte pas l’idée de jeter de la nourriture, donc ma plus grande règle d’or est de ne pas trop cuire. Mais, si vous le faites, mon meilleur conseil est d’utiliser l’application Hellmann’s Fridge Night pour réinventer vos restes ou congeler les restes en portions et les économiser pour un autre jour.

« C’est aussi un moyen facile d’économiser de l’argent ! Depuis mon partenariat avec Hellmann’s, j’utilise la méthode de recette flexible étape par étape de l’application pour tirer le meilleur parti de mes restes et éviter le gaspillage alimentaire. L’idée est que vous réunissiez une protéine restante, des légumes, un glucide et un ingrédient magique, comme la mayonnaise Hellmann’s, pour créer un plat savoureux. C’est une excellente approche pour créer de délicieuses recettes à partir des aliments laissés au fond de votre réfrigérateur.

En savoir plus sur le soleil DÉTAILS DU CODE VESTIMENTAIRE Je me suis fait virer du gymnase pour ma tenue “inappropriée” RISE ‘N’ SHINE Toby Carvery ramène un élément populaire du menu du petit-déjeuner après un contrecoup

“Ce qui est étonnant avec les restes, c’est qu’ils peuvent entrer dans tant de recettes, mais parfois il peut être difficile de trouver l’inspiration sur ce qu’il faut créer – c’est pourquoi j’aime les ‘flexipes’ Hellmann’s de l’application Fridge Night.

“J’ai utilisé l’outil pour trouver des recettes pour mes restes de nourriture et mon préféré jusqu’à présent est sans aucun doute le Pizza Wrap Hack. Nous avons toujours une sorte de wraps, des restes de poivrons et peut-être quelques morceaux de chorizo ​​dans le réfrigérateur, ajoutez une tartinade de sauce tomate, un mélange de mayonnaise Hellmann, une pincée de fromage et vous avez une pizza de fortune facile sur votre mains. C’est aussi la préférée de mon neveu !

Pour en savoir plus ou commencer votre voyage Fridge Night, visitez https://www.hellmanns.com/uk/fridge-night.html

AP : Association de la presse

Sa popularité a conduit à un changement de carrière en tant que présentateur de télévision[/caption]