J’ai adoré être enseignant. Qui suis-je maintenant qu’une maladie m’a forcé à partir ?

J’étais assis dans le planeur en chêne de mon grand-père en train de prendre un café, un chihuahua sur mes genoux et un autre niché entre mes chevilles, lorsqu’un SMS d’un ancien collègue m’a sorti de mes rêveries.

“Veux-tu venir chercher ta chaise berçante ?”

Pendant 17 ans, je me suis identifié comme enseignant et mes rêves étaient liés à cette chaise berçante. Mais un trouble bipolaire qui s’aggrave m’a volé cela et maintenant, j’essaie de me forger une nouvelle identité. Qui suis-je vraiment si je ne suis pas enseignant ?

J’étais un élève-enseignant lorsque j’ai vu pour la première fois une chaise berçante dans une salle de classe. Je pensais que c’était magique. Chaque jour après la récréation, la classe se rassemblait autour de la maîtresse assise sur cette chaise et se glissait dans l’histoire qu’elle lisait. C’était intime, chaleureux et nourrissant – comme si les enfants étaient entre les mains d’un grand-parent aimant.

Je savais que je voulais être le genre d’enseignant qui utilise une chaise berçante.

Après avoir obtenu mon certificat, j’ai enseigné aux niveaux 1 et 2 et j’ai fréquemment utilisé ma chaise berçante. Avec de jeunes enfants, les avoir près de vous pendant qu’ils apprennent est vital. Ils s’assoient à vos pieds pour des histoires, des leçons et pour pratiquer des concepts mathématiques. Ils se rassemblent pour des chansons et des danses idiotes. Lorsqu’ils sont proches, ils trouvent le courage de partager leurs histoires, leurs rêves et leurs peurs.

La chaise faisait partie de mon travail, une partie de moi.

La chaise berçante de Lisa Schoeler était un élément clé de son style d’enseignement. (Soumis par Lisa Schoeler)

Mais je ne pouvais pas continuer à enseigner.

on m’a diagnostiqué trouble bipolaire dans mon adolescence. La plupart du temps, les médicaments seuls me maintenaient bien. Je réussissais et j’innovais au travail, et j’ai obtenu des promotions. Je me sentais respecté par mes collègues et les familles de mes élèves.

Mais finalement, les symptômes de ma maladie se sont accumulés par vagues. En plus de la dépression sévère et de la manie, j’ai ressenti une anxiété débilitante – anxiété à propos du travail, de la parentalité, du suicide. La le risque de suicide est élevé pour les personnes atteintes de trouble bipolaire.

Chaque fois que les vagues s’écrasaient autour de moi, j’étais obligé de partir en congé de maladie. Plusieurs fois, c’est devenu plus que ce que mon mari pouvait gérer à la maison, et j’ai eu besoin de soins 24 heures sur 24 dans une unité psychiatrique fermée à clé.

La dernière leçon que j’ai essayé de donner depuis mon fauteuil à bascule a été trempée dans ces vagues. C’était une leçon d’art basée sur les illustrations d’un livre de contes. Au fur et à mesure que je lisais, mon anxiété grandissait, mon esprit tournait. Je me sentais gelé, sachant ce qui allait arriver et impuissant à l’arrêter.

Chaise berçante ou pas, ma maladie m’a enlevé mon travail, mon but.

Je n’ai même pas fini de lire le livre. Ma voix s’est échappée.

Cette leçon d’art, et le séjour de deux semaines à l’hôpital qui a suivi, c’était il y a presque trois ans. Je suis en invalidité prolongée et mon médecin et mon thérapeute ne sont pas sûrs que ma maladie, à mesure qu’elle progresse, me permettra un jour de retourner dans le milieu scolaire occupé et souvent stressant.

J’avais besoin d’une nouvelle trajectoire. Et je n’ai pas eu à chercher bien loin.

Lisa Schoeler a adopté un ancien élève dans sa famille. Le soutenir a fait appel à toutes les compétences nourricières qu’elle a utilisées autrefois en tant qu’enseignante. (Soumis par Lisa Schoeler)

Mon mari et moi avons adopté un de mes anciens élèves en 2017 avant un de mes épisodes récents. La complexité d’élever un enfant qui nous est venu à l’âge de neuf ans a changé nos vies de manière inattendue et joyeuse. Cela a fait appel à la partie de moi qui prospère en étant nourricière. Nous avons passé d’innombrables heures blottis avec des livres, à parler et à nous balancer dans le vieux planeur de mon grand-père – à guérir, à créer des liens et à solidifier notre famille.

Cela m’a donné un nouveau but.

Ensuite, j’ai rejoint un groupe de soutien de mères de Calgary dirigé par un avocat et un entraîneur en santé mentale. Pendant environ un an, je les ai rencontrés en ligne chaque semaine ou en personne pour des promenades ou un café lorsque les restrictions pandémiques le permettaient. Nous nous sommes réunis pour partager avec honnêteté et vulnérabilité.

Cela m’a donné une nouvelle communauté. J’ai commencé à donner et à recevoir de l’aide – en soutenant un train-repas pour aider certaines femmes avec des repas et des produits d’épicerie de base. J’ai donné des cours de conduite à une mère célibataire avec son permis d’apprenti conducteur et j’ai reçu des services de coaching du défenseur de la santé mentale pour l’aider à établir des routines et des objectifs personnels. En retour, j’ai emmené son fils faire des randonnées autour de la ville. Une autre femme m’a encouragé à acheter un stand up paddle et m’a donné des cours.

Ma famille, mes chiens, la recherche d’un nouveau but et l’appartenance à une nouvelle communauté – tout cela me permet de réaliser le sens de moi-même que j’avais l’habitude d’apprécier en tant qu’enseignante au primaire. J’ai appris que mon identité n’a pas vraiment besoin de changer; Je respecte toujours ces valeurs fondamentales, que je travaille ou non comme enseignant.

Et qu’en est-il de cette chaise berçante ? J’ai revu le SMS. Ma réponse était non, je n’ai pas besoin de la chaise. Je vais le laisser aller à un nouveau professeur.

