J’ai acheté une unité de stockage abandonnée pour 3 000 £ – ce que j’ai trouvé à l’intérieur valait plus de 250 000 £

Une unité de stockage abandonnée s’est avérée être un trésor lorsque l’homme qui l’a achetée a trouvé 250 000 £ d’œuvres d’art à l’intérieur.

Darrel Sheets a payé 3000 £ pour l’unité lorsqu’il a remporté une offre tout en participant à Storage Wars, mais le pari a payé de manière spectaculaire.

Darrel Sheets ne s’attendait pas à trouver des œuvres d’art de valeur dans l’unité Crédit : YouTube

Le travail a été réalisé par les artistes Frank Gutierrez Crédit : YouTube

Sheets – connu sous le nom de The Gambler – a fait l’offre uniquement parce qu’il aimait l’apparence de certaines des œuvres d’art à l’intérieur de l’unité.

Mais dans une tournure bizarre, il s’est avéré que c’était le travail de l’artiste Frank Gutierrez.

La propriété s’est avérée valoir 250 000 £ et est devenue la plus grande découverte de l’histoire de l’émission télévisée.

Après une enquête plus approfondie, Sheets a déclaré avoir découvert que le casier appartenait en fait à Gutierrez lui-même.

Il a pu entrer en contact avec lui au sujet de la précieuse découverte à l’intérieur du casier.

Sheets, maintenant âgé de 64 ans, est devenu l’un des personnages les plus populaires de Storage Wars en raison de sa forte personnalité et de son attitude impitoyable.

Pendant ce temps, un autre chasseur de trésors de Storage Wars a révélé comment il avait trouvé près de 6 millions de livres sterling cachés dans une unité de stockage qu’il avait achetée lors d’une vente aux enchères.

Mais une tournure incroyable l’a vu perdre des millions.

L’homme chanceux a découvert l’énorme quantité à l’intérieur d’une unité de stockage d’occasion qu’il a achetée lors d’une vente aux enchères pour 390 £.

Le commissaire-priseur Dan Dotson, qui anime l’émission de télévision américaine Storage Wars, a révélé en 2018 qu’un de ses acheteurs avait fait une découverte étonnante après son enchère.

Dans un clip partagé sur les réseaux sociaux, il a expliqué avoir été approché par une femme lors d’un événement caritatif en Californie qui lui a parlé de la fortune.

Dan a déclaré: «Une femme asiatique plus âgée à la table à côté de moi n’arrêtait pas de me regarder comme si elle voulait me dire quelque chose.

“Finalement, elle s’est approchée et m’a dit que son mari travaillait avec un gars qui m’avait acheté une unité pour 500 $ et avait trouvé un coffre-fort à l’intérieur.

Et la première personne qu’ils ont appelée pour l’ouvrir, je suppose, ne pouvait pas ou ne l’a pas fait.

“Ils ont appelé une deuxième personne et quand cette personne l’a ouverte – à l’intérieur du coffre-fort, ils sont normalement vides, mais cette fois ce n’était pas vide.

“Il y avait 7,5 millions de dollars (5,8 millions de livres sterling) en espèces à l’intérieur.”

Cependant, l’heureux acheteur n’a pas pu conserver la fortune car il a finalement dû restituer l’argent à ses propriétaires d’origine.