J’ai acheté une nouvelle maison et j’ai eu un choc énorme quand j’ai trouvé une piscine CACHÉE géante

UN COUPLE qui s’est éclaboussé dans la maison de ses rêves a été choqué de découvrir qu’une immense piscine se CACHAIT sous le plancher.

Emily Jean Henry, 28 ans, et son mari Jeffrey, 30 ans, sont tombés amoureux de la propriété de 23 acres en juillet et l’ont achetée 375 000 $.

Emily Jean Henry et son mari Jeffrey ont remarqué que le sol s’affaissait dans la salle de jeux avant d’acheter leur maison Crédit : fourni

Le couple a été choqué de remonter le plancher et de découvrir une piscine

Juste une petite pile de poutres de support avec des clous liquides se trouvait entre le sol mince et le fond de la piscine

Emily et Jeffrey étaient ravis de s’installer ensemble dans leur nouvelle maison

Les amoureux du lycée cherchaient un endroit pour s’installer avec deux enfants d’âge scolaire avant de tomber sur l’endroit parfait à Mountain Home, Arkansas.

Le couple, qui s’est marié 10 ans après s’être rencontré alors qu’il étudiait au Kansas, a visité la propriété avant de dépenser son argent durement gagné lorsqu’il a remarqué que le sol avait plongé.

Au cours du processus d’inspection, Emily et Jeffrey ont souligné les lames de plancher affaissées.

On a dit au couple qu’il y avait autrefois une piscine à l’intérieur de la maison – mais on leur a assuré qu’elle avait “disparu” et qu’elle avait été transformée en salle de jeux.

Enthousiasmés par la perspective de créer une vie ensemble dans la propriété tentaculaire, ils ont décidé d’inclure la refonte des sols dans leurs plans de rénovation.

Emily a déclaré à The Sun Online : “Nous enlevions déjà tous les revêtements de sol du reste de la maison.

“C’était la dernière pièce à faire et avec l’affaissement, nous avons pensé qu’il faudrait la remplacer.”

Mais ce n’est qu’une fois sous le parquet qu’ils ont découvert que la piscine était toujours là.

Emily a déclaré: “Nous pensions que depuis qu’ils avaient dit que la piscine était partie, ils l’avaient remplie et recouverte de sol, nous avons donc pensé que ce serait un travail rapide de remplacer le sol du dessus.

“Nous avons été très surpris quand nous l’avons trouvé. Déchirer le sol et réaliser que nous étions au-dessus d’un trou de 12 pieds de profondeur était effrayant.”

Elle se souvient qu’elle s’était sentie mal à l’aise en réalisant qu’ils se tenaient au-dessus de l’espace vide avec seulement quelques planches de poutres “de soutien” entre eux et le fond de la piscine en béton.

D’après ce qu’ils savent jusqu’à présent, toute la pièce est isolée du reste de la maison et est étanche.

Il n’y a aucun dommage aux murs, au sol ou au plafond, et la piscine a été ouverte et utilisée pendant au moins 20 à 30 ans.

Le couple essaie de décider quoi en faire, mais le prix est élevé pour remettre la piscine en marche.

Emily a déclaré: “Nous recevons des devis d’entrepreneurs pour remettre en marche la piscine et le bain à remous, mais malheureusement, si les coûts globaux dépassent 30 000 $, nous devons dire adieu à ce rêve.

“Le temps, l’argent, le travail et les professionnels diront en quoi cela peut réellement être transformé, mais nous sommes ravis des possibilités.”

Il y a aussi un jacuzzi sous le plancher ainsi Crédit : fourni

Les amoureux du lycée se sont rencontrés il y a dix ans alors qu’ils étudiaient au Kansas et ont maintenant deux enfants Crédit : fourni