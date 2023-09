J’ai acheté une maison que j’ai trouvée sur Facebook sans la voir au préalable – c’était une plongée mais il y a un énorme potentiel de gain d’argent

Un HOMME a pris un pari et a acheté une vieille maison en ruine sans jamais la voir – mais il dit qu’il peut faire fortune en la renversant.

L’acheteur de Houston, au Texas, a trouvé la propriété sur Facebook pour seulement 80 000 $. [£65,000] et pense qu’il peut doubler ce montant après l’avoir réparé.

Le TikToker espère que sa nouvelle rénovation lui rapportera des milliers de dollars Crédit : TikTok/flippingahouse

Dans l’intérieur sombre de la maison, l’homme du Texas espère gagner 200 000 $ Crédit : TikTok/flippingahouse

Dans une vidéo publiée sur TikTok par @flipingahouse, l’investisseur immobilier a montré sa nouvelle propriété : un bungalow délabré, sale et altéré.

Avec ses murs moisis, ses fenêtres condamnées et son toit en contrebas, il semble loin d’être une source de revenus.

Cependant, l’acheteur pense l’avoir obtenu pour un vol total et estime qu’il vaut en réalité 140 000 $. [£115,000].

Il a dit à ses abonnés que lorsqu’il le rendrait joli et y ajouterait un lit et une salle de bain, cela vaudrait plus de 200 000 $. [£165,000].

« Bon travail frérot, tu vois[ing] gros potentiel chez ces gens [should] regardez la situation dans son ensemble », a répondu un téléspectateur.

« Cela coûterait près d’un million de dollars à San Diego », a déclaré un autre.

Cependant, tous ses partisans ne semblaient pas convaincus que le flipper maison avait fait un bon investissement.

L’un d’eux a écrit : « Mec, c’est tellement risqué, n’est-ce pas ? Tu peux te brûler assez facilement. »

« Quel État qui ne ressemble pas à une bonne affaire a probablement besoin d’être démoli », a ajouté un autre.

« Vous pouvez faire tout ce travail pour 60 000 $ ? Cela ressemble à un gros projet », a déclaré l’un d’entre eux.

Pourtant, l’investisseur immobilier semble savoir ce qu’il fait.

Son TikTok regorge de photos avant et après du travail incroyable qu’il accomplit pour transformer des maisons bon marché, anciennes et abandonnées en propriétés époustouflantes.

Dans une vidéo, il partage ses cinq grandes règles lorsqu’il s’agit d’acheter une maison à rénover.

Il explique : « J’enseigne ça et je le dis à tout le monde, ce sont les cinq majeures.

« Votre toiture, électricité, plomberie, CVC et vos fondations.

« Ce sont les cinq grands ici au Texas et nous n’achèterons pas une maison qui en a besoin de plus de trois. »

Cela survient alors qu’une autre TikTokeuse a pris la décision audacieuse d’acheter sa première maison sans voir aucune photo – mais elle insiste sur le fait que tout cela sera bientôt payant.

Chloé a acheté une propriété à Sydney et envisage de la démonter pour en faire une maison de rêve.

Pendant ce temps, un couple qui a également acheté une maison sans la visiter au préalable a déclaré qu’elle nécessitait beaucoup de travail – mais qu’une jolie édition lui donnait l’impression d’être chez soi.

L’intérieur de la maison en ruine et sale Crédit : TikTok/flippingahouse

Le flipper domestique estime qu’il valait 140 000 $ au lieu des 80 000 $ qu’il a payés. Crédit : TikTok/flippingahouse

De nombreux travaux sont à réaliser pour transformer la maison Crédit : TikTok/flippingahouse