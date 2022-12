J’ai acheté une maison à ma mère avec de l’argent de mon côté sexy – maintenant elle m’AIDE à prendre des clichés racés

UNE FEMME a pu acheter une MAISON à sa mère avec de l’argent grâce à son côté impertinent.

Jesse Switch, 34 ans, a gagné plus d’un million de livres sterling sur OnlyFans – et a maintenant recruté sa mère pour l’aider à prendre des photos d’elle.

Jesse a gagné plus d’un million de livres sterling à l’âge de 34 ans Crédit : Jam Press/@jesseswitch

Maman Jan aide à trouver des tenues sexy et à prendre des photos sensuelles Crédit : Jam Press/@jesseswitch

Jesse, de l’Alberta, au Canada, a récemment réalisé son «rêve d’enfance» d’acheter une maison à sa mère après avoir gagné environ 65 000 £ par mois.

“Je me souviens avoir promis à ma mère à l’âge de 12 ans que je lui achèterais une maison pour prendre sa retraite – c’est surréaliste de savoir que je l’ai enfin fait”, a déclaré Jesse à NudePR.com.

“Je savais au fond de mon cœur qu’un jour je le ferais mais je ne savais pas que ce serait si tôt.”

Jesse a rejoint OnlyFans en 2018 et en a fait son travail à temps plein en janvier 2020.

Après le succès de Jesse, sa mère Jan est sortie de sa retraite pour aider à trouver des tenues sexy et à trouver des chambres d’hôtel pour filmer.

Sa mère, qui avait été à la retraite pendant quatre ans avant de travailler avec Jesse, est fière de tout ce que sa fille a accompli – malgré le cheminement de carrière non conventionnel.

Jan avait des réserves sur le travail de Jesse et craignait pour sa sécurité.

Jan a déclaré: “J’avais peur pour sa sécurité physique et mentale et qu’elle puisse regretter d’être entrée dans une industrie où votre travail vit sur Internet, que vous le vouliez ou non.”

Maman Jan a été très impressionnée par le sens des affaires de sa fille.

Jan a déclaré: «Cela m’a permis d’avoir un aperçu plus approfondi des protocoles de sécurité qu’elle pratique ainsi que de son sens aigu des affaires.

“Elle comprend les principes fondamentaux de la gestion d’une entreprise et emploie des conseils de professionnels pour la conformité légale, la structure financière et fiscale, les stratégies de marketing et d’investissement.

“Je suis devenu moins préoccupé par le contenu de ses affaires à mesure que je me familiarisais mieux avec sa conduite des affaires.”

Jan a été claire, cependant : elle ne veut pas être impliquée dans le contenu de sa fille ni voir le contenu de celui-ci sur le site Web pour adultes.

Elle a ajouté: “Je ne m’implique pas et ne vois pas son contenu.”

Jesse a dit depuis qu’elle était une fille qu’elle voulait acheter à sa mère “une maison sur l’eau où elle pourrait observer les oiseaux” – mais sa mère n’a jamais pensé que cela deviendrait réalité.

Elle a déclaré: «J’ai été absolument choquée lorsque Jesse m’a dit qu’elle m’avait en fait acheté une maison pour vivre ma retraite comme je ne pouvais que le rêver.

“J’ai ressenti un immense sentiment de gratitude ainsi que de fierté qu’elle ait obtenu un si grand succès dans sa carrière.”

Jan gagne également 1700 £ par mois pour avoir aidé sa fille dans son travail.

Une partie de la responsabilité de Jan est de trouver des costumes sexy sur Amazon pour que Jesse joue un rôle.

Jesse a déclaré: “Je reçois tellement de commentaires de gens qui plaisantent qu’ils espèrent que mes parents sont fiers – c’est drôle puisque ma mère travaille avec moi.

“Elle me dira ‘J’espère que tu passeras un très bon moment’ avant que j’aille au cinéma. Elle est fière de ce que je fais.”

Jesse a déclaré que son père était également fier, mais plus pragmatique quant au choix de carrière de sa fille.

Malgré sa richesse, la mannequin se décrit comme « frugale », choisissant d’investir ses gains au lieu de faire des folies sur des objets matérialistes.

Elle a ajouté : « Je suis bon marché – plus je gagne, plus je fais attention à l’argent.

“Le succès financier n’est pas promis, donc je ne veux plus jamais me débrouiller si le pire se produisait.”