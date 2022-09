J’ai acheté une boîte de nourriture pour chat chez Asda et je n’arrivais pas à croire ce que j’y ai trouvé – ça m’a fait ramper la peau

Une amoureuse des animaux de compagnie n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a ouvert une boîte de nourriture pour chat qu’elle avait achetée chez Asda pour découvrir qu’elle était infestée de centaines de mouches et d’asticots.

Leeanne Whittaker a déclaré que la vue horrible dans la boîte de sachets de Purina Felix lui avait donné la chair de poule.

Leeanne Whittaker a ouvert sa nouvelle boîte de nourriture pour chat pour découvrir qu’elle était infestée de limes et d’asticots Crédit : MEN Media

La découverte lui a fait ramper la peau Crédit : MEN Media

Elle a dit que non seulement la vue “bougeait l’estomac”, mais que l’odeur l’était aussi.

Leeanne avait acheté les 40 sachets de nourriture pour félins à un Asda du Lancashire par click and collect.

L’amoureuse des animaux a dit qu’elle vérifiait généralement ce qu’elle achetait, mais n’en a pas eu l’occasion cette fois.

Quand elle est arrivée à la maison, elle a fait la découverte dégoûtante.

Leeanne a déclaré à LancsLive: “La boîte avait l’air bien lorsque nous avons chargé la voiture pendant que nous faisions les courses via click and collect.

“Je l’ai ouvert quand nous sommes rentrés à la maison et l’intérieur du couvercle était couvert d’asticots, d’œufs et de mouches.

“Les paquets étaient collés les uns aux autres et l’odeur était nocive pour l’estomac.”

Leeanne a déclaré qu’elle avait immédiatement téléphoné au supermarché pour voir ce qui pouvait être fait au sujet de la découverte grossière.

Elle a déclaré: “J’ai appelé le service client, ils ne m’ont pas aidé et ne m’ont pas remboursé.”

Cependant, lorsque Leeanne a ramené la boîte à Asda, le personnel a remplacé la boîte.

Un porte-parole de Nestlé, la société mère du fabricant d’aliments pour chats Purina, a déclaré : « Nous avons été très désolés d’apprendre l’expérience d’un consommateur avec un récent achat de Felix.

“Nous nous efforçons de faire en sorte que les produits que nos amis félins adorent leur parviennent toujours en parfait état.

“Des procédures strictes de sécurité et de qualité lors de la fabrication et de l’emballage de nos aliments pour animaux de compagnie, ainsi que les très nombreux contrôles qui ont lieu tout au long du processus de production, sont tous en place pour que nos produits soient parfaits lorsqu’ils quittent nos usines.

“Parfois, malheureusement, les aliments à l’intérieur de nos sachets thermosoudés peuvent être exposés à l’air à partir de minuscules trous dans le sceau, ce qui est très probablement la raison pour laquelle ce type de détérioration s’est produit.

“Parfois, cela peut arriver si un joint n’est pas complètement étanche à l’air pendant l’emballage, bien que cela soit normalement détecté avant que les sachets n’atteignent les propriétaires d’animaux.

“Les sachets sont également transportés et stockés dans un certain nombre de zones différentes par l’intermédiaire de nos partenaires au sein de la chaîne d’approvisionnement, avant qu’ils n’atteignent l’étagère des magasins – cela signifie que nous ne pouvons pas toujours savoir avec certitude comment et où l’intégrité du sceau a pu être compromise. .

“Nous avons contacté la consommatrice et travaillerons avec elle pour examiner de plus près ce cas individuel, ainsi que pour lui proposer de remplacer le produit avarié.”

La découverte bouleversante de Leeanne survient quelques semaines seulement après qu’un employé du NHS a découvert ce qu’il pensait être des œufs de mouche dans son hamburger KFC.

Une maman a également parlé ces derniers mois des vomissements de sa fille de sept ans après avoir mangé un Dairylea Lunchable plein d’asticots.