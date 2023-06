J’ai acheté un vieux Boeing 777 – j’en fais la maison de luxe de mes rêves… et il a une pièce secrète cachée

UNE FEMME a partagé comment elle convertit un vieux Boeing 777 en une maison de luxe – avec une pièce secrète cachée.

TikToker Carla Cary a acheté l’avion désaffecté d’Etihad Airways et a lancé son projet pour en faire la maison de ses rêves.

6 Carla a acheté le jet désaffecté et en fait une maison Crédit : Instagram – @justaplanehouse

6 Elle partage la transformation de l’avion sur les réseaux sociaux Crédit : Instagram – @justaplanehouse

6 Le TikToker a révélé que l’avion avait une pièce secrète Crédit : Instagram – @justaplanehouse

6 Il s’avère que la pièce cachée est une aire de repos pour l’équipage Crédit : Tiktok – @justaplanehouse

Carla, de Californie, a acheté l’avion 777-200LR surnommé le « plus grand biréacteur commercial du monde » en juin 2020 et devrait l’achever début 2024.

Elle a partagé son voyage sur les réseaux sociaux, montrant comment elle dépouille l’avion de ses pièces pour révéler son intérieur.

Dans l’un de ses clips, elle déclare : « Je prends un Boeing 777 désaffecté et je le transforme en une résidence unique et durable.

« Je transformerai le plus grand biréacteur commercial du monde en quelque chose de frais et de nouveau. Au lieu de laisser cet avion être mis au rebut et détruit, nous allons lui donner une nouvelle vie ! »

Partageant ses progrès, Carla montre comment l’avion a déjà été transformé puisque les sièges passagers, les toilettes et même une partie du cockpit ont été supprimés.

Elle fait le tour de l’intérieur de l’avion avant la rénovation, en passant par la première classe, la classe affaires, l’économie plus et l’économie.

« Vous pouvez vraiment voir ici la différence que cela fait sans les bacs supérieurs, c’est tellement plus spacieux », dit-elle.

Dans son clip le plus regardé, elle révèle un compartiment secret que la plupart des dépliants ne connaissent pas.

Elle dit que c’est une « salle secrète de repos de l’équipage » et demande à ses partisans « Saviez-vous que cela existait? »

Elle explique: «Donc, le repos de l’équipage est ce que vous voyez en orange, donc normalement, il est couvert par des bacs suspendus et des panneaux de plafond.

« Et personne ne sait vraiment qu’il est là. Mais les agents de bord et les membres d’équipage l’utilisent pour dormir sur de très longs vols.

« Pour entrer dans la porte, il est généralement bloqué par un code d’accès, mais comme il s’agit d’un avion déclassé et que nous pouvons faire ce que nous voulons, nous allons simplement passer outre cela.

«Ensuite, vous sortez ces escaliers raides et vous pouvez voir… il y a des couchettes et des sièges et juste une sorte d’espace de détente. Vraiment cool. »

Le TikToker a également mis en garde les passagers contre toute tentative d’entrer dans la zone de repos de l’équipage en disant « vous serez détenu et arrêté. Cela pourrait entraîner des amendes allant jusqu’à 250k et 20 ans en prison.”

Ses partisans l’ont félicitée pour son projet unique et étaient reconnaissants d’avoir révélé le secret bien caché.

L’un d’eux a commenté: « Donc, ce n’est pas une » turbulence « au-dessus de moi. »

Quelqu’un a dit: « Alors il y a de la place pour mon bagage à main !! »

Et l’un d’eux a ajouté: « Cela ressemble à un endroit idéal pour survivre à une apocalypse zombie. »

6 Elle montre comment l’avion sera mis au rebut et « transformé en quelque chose de nouveau » Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo