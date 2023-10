J’ai acheté un phare délabré, sans électricité, sans plomberie ni chauffage. Il n’est pas accessible par la route, mais c’est la maison de mes rêves.

Une FEMME passionnée par la restauration de bâtiments anciens a raconté comment elle a transformé un phare délabré en maison.

Sheila Consaul a acheté le phare en 2011 et a dépensé 300 000 $ pour en rénover l’intérieur.

Sheila Consaul a raconté comment elle a acheté un phare délabré et dépensé des milliers de dollars pour en rénover l’intérieur. Crédit : instagram.com/fairportharborwest

Elle a acheté le phare pour un peu plus de 70 000 $ Crédit : Shutterstock

Le phare, allumé pour la première fois en 1925, a été transformé en une maison de trois chambres et trois salles de bains.

Consaul a déclaré à CNBC qu’elle vivait à l’intérieur du phare de Fairport Harbor West Breakwater, situé dans l’Ohio, entre mai et octobre.

Elle a déclaré que le bâtiment ne possédait pas certaines caractéristiques lorsqu’elle l’a acheté pour 71 000 $, par Insider.

Il n’y avait pas d’électricité et elle a dû investir dans des systèmes de plomberie.

Consaul a déclaré à Insider : « Alors, quand je l’ai reçu, il était en très mauvais état. »

Elle se souvient que le plâtre des murs tombait et qu’il avait désespérément besoin d’être repeint.

Elle utilise un générateur pour obtenir de l’électricité et utilise des sources d’énergie renouvelables.

Si Consaul a réussi à transformer l’intérieur du phare, celui-ci n’est pas accessible par la route.

Elle doit laisser sa voiture dans un parking situé à environ 800 mètres du phare.

Elle a déclaré : « Tout ce que vous pouvez imaginer doit être réalisé, d’avant en arrière. C’est 40 minutes de marche dans chaque sens.

Consaul a également révélé qu’elle récupérait l’eau de pluie du toit car elle ne pouvait pas puiser l’eau du lac et qu’elle disposait de toilettes à compost.

La propriétaire a révélé qu’elle comptait sur des barges, qui peuvent coûter environ 2 500 dollars par jour, pour expédier des objets plus volumineux jusqu’au phare.

Elle a déclaré : « Quand il s’agissait de choses très importantes, comme les appareils électroménagers, les comptoirs en granit, l’équipement de traitement de l’eau, tout devait être acheminé par barge. »

Consaul a déclaré à CNBC à quel point elle aime préserver les bâtiments historiques.

Elle a déclaré : « Je pensais qu’un phare serait une excellente occasion de combiner une résidence d’été et mon amour de la préservation historique. »

Consaul a passé plus d’une décennie à le rénover et a décrit le processus comme « long et ardu ».