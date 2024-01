Un PETIT tableau s’est avéré valoir une grosse somme d’argent.

De nombreuses personnes avaient déjà possédé le tableau sans se rendre compte de sa valeur.

1 Le petit tableau de John Constable a été acheté il y a 20 ans pour 38 dollars et vaut 400 000 dollars. Crédit : BBC

UN PRIX PEINT

Il y a environ 20 ans, un paysage de la taille d’une carte postale a été acheté pour 38 dollars à Canterbury, en Angleterre.

Un homme a acheté le tableau lors d’une vente aux enchères en raison de la faible signature au dos, ce qui lui a fait soupçonner qu’il s’agissait d’un original.

En débarrassant sa maison, il a transmis le tableau à son fils, Rob Darvell.

Après des années passées dans un placard, Darvell a décidé de confier le tableau à un expert pour voir s’il valait quelque chose.

Curtis Dowling, antiquaire et expert en contrefaçon, et son équipe ont passé environ neuf mois à étudier le tableau après que Darvell ait contacté, selon Reuters.

Ils ont découvert que le tableau était un original de l’artiste britannique du XIXe siècle John Constable, ce qui lui valait bien plus que ce que le père de Darvell avait payé, soit environ 400 000 $.

“C’est une sorte de peinture de Constable assez standard. Elle est assez intéressante dans la mesure où elle est petite, ce que l’on ne voit pas souvent. C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant… C’est en fait un objet assez perdu”, a déclaré Dowling. dit.

“Notre enquête confirme que cette chose est passée entre plusieurs mains au fil des ans et qu’elle n’a jamais été vendue – c’est un petit article tout frais sur le marché”, a-t-il ajouté.

UNE COUVERTURE À UN MILLION DE DOLLARS

De nombreuses personnes sont entrées en possession d’objets de valeur sans se rendre compte de leur valeur.

Un homme avait une vieille couverture d’une valeur de 1,5 million de dollars stockée dans son placard pendant des années.

Il s’est avéré qu’il s’agissait de l’une des couvertures de chef Navajo les plus belles et les plus rares au monde, selon l’évaluateur et spécialiste Joshua Baer.

La couverture, un héritage familial transmis depuis des générations, a été initialement jugée sans valeur par Loren Krytzer et sa famille.

Après la mort de la grand-mère de Krytzer, lui et sa famille ont fouillé ses objets.

Le dernier sac contenait deux couvertures transmises par son arrière-grand-mère : une couverture de la Baie d’Hudson et une couverture Navajo.

“Je ne veux pas de ça, cette sale vieille chose”, a déclaré la sœur de Krytzer à propos de la couverture Navajo.

Krytzer a fini par garder la couverture et l’a laissée dans son placard pendant sept ans.

Un jour, Krytzer regardait un épisode d’Antiques Roadshow dans lequel un homme âgé apprenait que sa couverture Navajo First Phase valait environ 500 000 $.

« Ce type est à la télé, l’évaluateur dit entre 300 000 et 500 000 $. Je pense que celui-ci vaut peut-être entre 5 et 10 000 dollars », a déclaré Krytzer.

Il a apporté la couverture à une société de vente aux enchères et, au cours d’une vente aux enchères qui n’a duré que 77 secondes, les enchères sont passées de 150 000 $ à 500 000 $, puis à 1 million de dollars avant d’atteindre l’enchère finale de 1,5 million de dollars.

«Ils ont dû m’apporter de l’eau et des trucs et essuyer la sueur de ma tête. J’ai commencé à faire de l’hyperventilation parce que je n’arrivais pas à y croire… Tout est devenu mou et je n’arrivais pas à reprendre mon souffle », se souvient Krytzer.

Vous êtes peut-être assis sur des objets de valeur sans même le savoir.

