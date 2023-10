« J’ai acheté un… », David Beckham révèle son gros achat avec son premier chèque à Manchester United

David Beckham a révélé l’achat qu’il a effectué avec son tout premier chèque de paie à Manchester United. Beckham est une icône du football anglais qui était surtout connu pour ses 12 années passées dans son club d’enfance, United. Beckham et sa famille ont été témoins de l’apogée du succès, mais le parcours du footballeur vers le sommet a été loin d’être facile. En parlant à SportBible lors de la première de son documentaire à Londres, Beckham a déclaré : « J’ai acheté une montre. Je gagnais 27,50 £ par semaine. Et je ne devrais probablement pas dire la marque de la montre parce que j’ai une grande marque chez Tudor.

Coupe du Monde ICC : Calendrier | Résultats | Tableau des points | La plupart des courses | La plupart des guichets

David Beckham est revenu sur le devant de la scène après la sortie de sa série Netflix le 4 octobre. La série a donné aux fans un aperçu de la vie du footballeur anglais et des moments inédits de son parcours. Le documentaire a été réalisé conjointement avec sa société de production Studio99. Dans le documentaire, Beckham a également déclaré qu’il avait acheté une BMW M3 avec son premier contrat Adidas. La voiture était alors évaluée à 50 000 £. Son cher ami Gary Neville a révélé que Beckham était un véritable dépensier à l’époque. « Il recevait son salaire un vendredi, dépensait tout le samedi et attendait une semaine jusqu’à son prochain chèque de paie pour acheter la veste assortie à un jean qu’il avait déjà acheté », a déclaré Neville dans le documentaire.

La liste des achats coûteux de David Beckham semble longue, surprenant même des personnalités comme Roy Keane. « Il a certainement amélioré le niveau de jeu de tout le monde dans le parking, je lui en donne », a déclaré Keane en parlant de la tendance croissante des footballeurs à utiliser des voitures de luxe, dans le documentaire. Il a ensuite également ajouté qu’il avait été un peu surpris par son achat d’un stylo. « Il a aussi acheté un stylo fantaisie. Qui achète un stylo cher ? » dit Keane.

Beckham avait rejoint Manchester United en tant que stagiaire en 1991. Il a fait ses débuts en équipe l’année suivante avant de signer son premier contrat professionnel en 1993. Beckham s’est annoncé au monde après avoir marqué un but impressionnant depuis la ligne médiane contre l’AFC Wimbledon. Au fur et à mesure que la célébrité suivait, Sir Alex Ferguson était de plus en plus préoccupé par son style de vie, en particulier par sa relation avec la chanteuse des Spice Girls, Victoria Adams. Lors de la tristement célèbre dispute au vestiaire de 2003, Ferguson a lancé une chaussure directement au visage de Beckham, ce qui a été le dernier clou dans le cercueil. Après cet incident, Beckham est parti pour le Real Madrid pour faire partie de l’ère Galatico. Il a quitté Old Trafford après avoir disputé 394 matchs et marqué 85 buts.