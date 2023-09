J’ai acheté un chiot pour 140 £, mais il a grandi pour devenir une bête totalement différente… un panneau d’avertissement aurait dû révéler la vérité

Une FEMME a été sous le choc après avoir découvert que le « chien » qu’elle avait acheté était devenu une bête complètement différente.

Mme Wang a payé 140 £ pour ce qu’elle pensait être un spitz japonais et a déclaré qu’elle aurait dû remarquer les nombreux signes avant-coureurs.

Une femme a payé 140 £ pour un « chien », mais il est devenu une bête complètement différente Crédit : Shanxi TV

Il s’est avéré que le « chiot » de Mme Wang était un renard à robe blanche. Crédit : Shanxi TV

La femme a commencé à devenir méfiante lorsque son « chiot » a arrêté de manger de la nourriture pour chien à l’âge de trois mois.

Mme Wang a déclaré aux médias chinois qu’elle avait également nourri le « chien » avec des fruits et des poitrines de poulet, en vain.

Elle a alors remarqué que son animal n’aboyant jamais et que sa fourrure devenait plus épaisse et sa queue plus longue que celle d’un chien normal.

Il s’avère que Mme Wang avait plutôt acheté un renardeau, ont rapporté les médias chinois.

Sun Letian, expert en prévention des épidémies animales au zoo de Taiyuan, a confirmé que l’animal de compagnie de Mme Wang était un renard après qu’elle lui ait demandé conseil.

« D’après sa taille, c’est un renard domestiqué », a-t-il déclaré.

« Il transporte une odeur dans leur corps et cette odeur peut devenir plus forte à mesure qu’il vieillit. »

Le renard à robe blanche, mesurant actuellement 12 pouces, devrait grandir, a révélé l’expert animalier.

Mme Wang, de Jinzhong dans la province chinoise du Shanxi, a déclaré à Shanxi Network Television qu’elle avait acheté le « chiot » dans une animalerie en juillet de l’année dernière.

« La fourrure est devenue plus épaisse à l’âge de trois mois. Sa tête est devenue pointue et sa queue est devenue plus longue que celle d’un chien normal », a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté qu’avant d’apprendre la vérité, des gens de son parc local lui avaient dit que l’animal qu’elle promenait n’était pas un chien mais un renard.

« Les autres chiens de compagnie semblaient effrayés par mon animal, alors je l’ai promené en laisse », a-t-elle expliqué.

Mme Wang a déclaré qu’elle avait choisi de confier son animal de compagnie au zoo afin qu’il puisse bénéficier d’un régime alimentaire plus adapté et d’un « meilleur environnement de vie », a-t-on rapporté.

Le renard sera placé en quarantaine pendant un mois avant d’être placé dans un enclos, sous réserve d’approbation.

« Si vous le manquez, venez nous rendre visite », a déclaré l’expert animalier à Mme Wang.

Le propriétaire chinois de l’animal n’était pas le seul à avoir accidentellement attrapé un renard.

Un homme a été stupéfait de découvrir qu’à mesure que l’animal grandissait, il devenait moins canin et commençait à développer une queue touffue et des oreilles pointues.

Il est vite devenu clair que ce qui avait été vendu à l’homme comme chiot était en fait un renardeau orange vif et à l’air espiègle.

La vidéo du petit – publiée sur Tiktok – était sous-titrée « Mon drôle de chien » et montrait le bébé renard jouant avec le doigt de l’homme.