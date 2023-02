J’ai acheté un chiot bouledogue français de race pure de 3 000 £ – j’ai été déconcerté quand il a grandi pour devenir quelque chose de totalement différent

UNE FEMME a été choquée après que son chiot valant des milliers de livres ait grandi pour devenir une race différente de celle pour laquelle elle avait payé.

Lisa a posté l’avant et l’après choquant de son animal de compagnie, qu’elle pensait être un bouledogue français.

Lisa a posté une photo de l’adorable chiot avant qu’il ne grandisse Crédit : TikTok/@lisakerr6

Même en tant que jeune chiot, le petit chien semblait bien grandir Crédit : TikTok/@lisakerr6

La vidéo sur TikTok montre un jeune chiot les yeux fermés, avec la légende : “Quand votre “bouledogue français” pour lequel vous avez payé 3 000 £ se transforme en…”

La photo suivante montre la fille de Lisa posant avec le chien, qui a grandi pour devenir moins un bouledogue français et plus un chien ordinaire.

Le mignon chiot s’est transformé en un chien adulte plutôt maladroit, avec des oreilles déformées et un sourire effronté.

L’apparence du chien est bien loin de ce que Lisa avait espéré – un chien plus petit au visage spongieux.

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas tardé à commenter la malheureuse confusion.

L’un d’eux a dit : “On dirait un vieux bouledogue ! Toujours magnifique.”

Lisa a répondu: “Ouais, je pense qu’il y a eu un peu de croisement peut-être accidentellement. Mais ça ne le changerait pour rien au monde. Meilleur petit (gros) chien.”

D’autres adeptes ont souligné les avantages de ne pas avoir de Frenchie, qui sont connus pour être difficiles à entretenir.

Un autre commentateur a déclaré: “Économisez probablement autant sur les factures vétérinaires pour être honnête.”

Selon le site de conseils pour animaux de compagnie French Bull Dog Owner, les chiots de race pure coûtent en moyenne 1 700 £ par an en factures vétérinaires et autres dépenses.

D’autres n’ont pas tardé à souligner le malheur de Lisa en payant 3 000 £ pour son chien de race inférieure.

Un utilisateur a déclaré: “Un pedigree bien élevé d’un éleveur réputé ne devrait pas coûter plus de 1 800 £. Vous devez tous faire de meilleures recherches lorsque vous recherchez des éleveurs.”

L’année dernière, une maman qui pensait acheter un bouledogue français de race pure a également eu une surprise choquante.

Bethan Cupples, 21 ans, a trouvé l’adorable chiot sur Gumtree pour seulement 600 £ et a ramené à la maison son nouveau copain de cinq semaines.

Mais lorsque la chienne Luna a commencé à grandir, elle n’était pas la race pure aux cheveux courts et au nez plat que Bethany avait espéré.

Elle a emmené la petite Luna chez le vétérinaire local, où elle a découvert que son animal de compagnie bien-aimé était en fait un mélange d’un Yorkshire Terrier et d’un bouledogue français.

Bethany a même dit à Ladbible: “Nous avons cherché une Frenchie, mais dès que nous avons posé les yeux sur elle, nous sommes immédiatement tombés amoureux.

“Peu importe la race ou le prix, nous l’avons accueillie dans notre maison familiale à bras ouverts.

“Elle a rendu notre famille entière et nous ne la changerions pour rien au monde, elle a la personnalité la plus étonnante et est une personne amusante. Nous l’aimons en morceaux.

Tous adultes, il est clair que Lisa et sa famille ont été escroquées de 3 000 £ Crédit : TikTok/@lisakerr6