J’ai acheté un CASTLE derrière le dos de mon mari – il est furieux mais c’est une bonne affaire

Une MAMAN a raconté comment elle a acheté un CHÂTEAU derrière le dos de son mari après avoir repéré une bonne affaire.

Nicole Rudder, 32 ans, a dépensé 250 000 £ sur le pavé abandonné sans le dire à son mari Grant, 37 ans – malgré des réparations d’un coût estimé à 5 millions de £.

Nicole Rudder a acheté le château du XVIIe siècle Garrion Tower pour 250 000 £ 1 crédit

Elle demande à toute sa famille de le rénover 1 crédit

Les réparations pourraient coûter environ 5 millions de livres sterling 1 crédit

Le château baronnial, Garrion Tower, à Garrion Bridge, North Lanarkshire, a été mis sur le marché pour 800 000 £ par une entreprise anglaise l’année dernière, mais sans intérêt déposé, le prix a été réduit à des offres supérieures à 400 000 £.

Nicole, qui dit qu’elle croit fermement en “ne demandez pas, n’obtenez pas”, a offert 250 000 £, ce qui a été accepté.

Elle prévoit de faire appel aux compétences de bricolage de 17 membres de sa famille et amis avec lesquels elle travaille dans sa compagnie d’assurance – et a déjà rénové des AirBnB dont elle est propriétaire – et craint que la partie la plus ardue ne soit de s’attaquer à l’administration du bâtiment en partie classé B.

Nicole prévoit de recycler les vestiges de la propriété, y compris cinq énormes baignoires en métal, mais des réparations structurelles doivent également être effectuées.

Il s’est partiellement effondré à l’intérieur, mais les travaux de rénovation devraient être terminés d’ici juin 2024 et le projet de Nicole le retirera du registre des bâtiments à risque.

C’était à l’origine la résidence d’été des évêques de Glasgow et de Galloway, et abritait également Norman Colville, un héros de guerre issu d’une famille qui possédait le plus grand aciériste d’Écosse, maintenant connu sous le nom de Liberty Steel.

En plus des baignoires, Nicole a maintenant récupéré d’anciennes copies de National Geographic de 1976 et une immense table de billard du château, et essaie de retrouver autant de personnes qui ont vécu ou travaillé dans le château qu’elle peut pour reconstituer son histoire.

Nicole a été stupéfaite de découvrir qu’un tableau de Michel-Ange appartenant à Norman Colville, qui était autrefois accroché aux murs, s’est récemment vendu aux enchères pour 12,5 millions de livres sterling.

Elle pense que les touristes américains tomberont éperdument amoureux du château, tandis que les couples pourront se marier dans un bâtiment ayant des liens historiques avec leur propre communauté.

Nicole a déclaré: “Quand je suis allé voir le lien pour la première fois, je me suis dit:” Je ne sais pas si ça va être un peu trop “.

“Je pensais” c’est un peu fou “mais moi étant moi, j’ai pensé que j’irais jeter un coup d’œil et ne le dirais à personne.

OFFRE SECRÈTE

“Quand je suis descendu, c’était incroyable. Vous pouvez voir son âge, un de mes amis a dit qu’un arbre avait environ 700 ans. J’ai pensé ‘Je le veux’.

“J’ai secrètement fait une offre et le gars m’a téléphoné et m’a dit que je l’avais.

“Je suis rentrée chez moi et j’ai dit à mon mari et j’ai eu une réunion d’équipe au travail et j’ai dit” nous ne faisons plus que des réclamations, nous faisons maintenant des châteaux “.”

(Mon mari) n’est probablement pas content, mais n’est-ce pas juste le mariage ? Nicole Gouvernail

Elle compte sur ses 17 collègues, qui sont des amis proches ainsi que sur son beau-frère partenaire d’affaires et son propre frère, pour l’aider – et ils sont rentrés à 23 heures du château plus tôt cette semaine après avoir été aspirés.

L’unité familiale élargie a apprécié les voyages de camping pour tous les âges dans le vaste terrain de 4,5 acres, et Nicole a déclaré qu’elle l’appréciait pour un temps précieux loin des écrans pour les enfants.

En plus de la compagnie d’assurance, Nicole possède également une boutique et un portefeuille immobilier en Écosse et aux États-Unis, y compris des propriétés locatives qu’elle a rénovées – mais ce sera le premier bâtiment historique.

L’entreprise familiale est basée dans une ancienne usine qui était restée intacte pendant 28 ans et qui avait besoin d’être complètement vidée.

Le château se trouve à cinq minutes en voiture de la maison qu’elle partage avec Grant et leurs filles Isabella, six ans, et Stella, trois ans.

Nicole a déclaré: “J’ai déjà fait beaucoup de choses comme ça, j’adore ça. Le stress est fou.

“Il y a 4,5 acres de terrain autour du château, nous allons camper dans le parc – c’est le temps de s’absenter du travail et d’avoir des oiseaux et des arbres autour de nous.

“C’est bien d’éloigner les enfants des écrans. Mon mari Grant m’a dit “c’est reparti” – il m’appelle Mme Project. Il n’est probablement pas content, mais n’est-ce pas juste le mariage ?”

EMPLOI FAMILIAL

Les personnes ayant des liens familiaux avec l’immeuble ont inondé la compagnie d’assurance de leurs histoires, ce que Nicole tient à encourager.

Elle a ajouté: “Ce bâtiment a tellement d’histoire, nous avons beaucoup de témoignages de personnes qui ont vécu et travaillé ici.

“Un tableau de Michel-Ange accroché au mur du château s’est vendu récemment pour 12,5 millions de livres sterling. Le téléphone est devenu fou. Nous sommes restés ici jusqu’à 23 heures l’autre soir.

“C’est tous les amis et la famille – c’est 17 personnes au total qui travaillent dessus. Nous sommes vraiment proches, c’est ce qui m’a donné la confiance nécessaire pour le faire.”

Nicole pense qu’il y aura une demande importante pour l’hôtel et le lieu de mariage, et que cela donnera un coup de pouce à la région.

Elle a ajouté: “Les gens de cette région peuvent choisir de se marier quelque part où leur arrière-grand-mère travaillait.

“Toutes les photos que nous avons vues, nous tenons à les recréer.

“Ce bâtiment aurait fini par être démoli si quelqu’un n’était pas entré pour le sauver.

“Les Américains adorent les châteaux – il y avait quelqu’un qui a démantelé un château écossais et l’a apporté brique par brique aux États-Unis.

“Ils sont obsédés parce qu’ils n’ont pas beaucoup d’histoire. Plus il y a de gens qui se manifestent, plus nous pouvons apprendre.”