J’ai acheté un Boeing 727 et j’y vis maintenant dans un isolement idyllique dans les bois – cela ne me coûte que 290 £ par mois

Un HOMME a raconté comment il a décidé de transformer un Boeing 727 en maison et de vivre dans une zone isolée dans les bois, ce qui ne lui coûte que 290 £ par mois.

L’ingénieur électricien Bruce Campbell, 73 ans, a acheté le jet abandonné en Grèce pour 83 000 £.

Bruce a acheté le Boeing 727 et l’a transformé en maison

Il dit que ça a toujours été son rêve de vivre dans un avion

Il lui a fallu deux ans pour rénover sa nouvelle maison

Il réutilise le service alimentaire comme garde-manger

Bruce dit qu’il a toujours été un fan d’avions et qu’il vit maintenant son rêve, car il vit dans un, situé sur un terrain isolé à Hillsboro, une banlieue de Portland.

L’avion appartenait au magnat de la navigation Aristote Onassis, qui était marié à l’ancienne Première Dame Jackie Kennedy.

Bruce a payé 100 000 £ supplémentaires pour le faire transporter par avion dans l’Oregon où il vit, avant de commencer à rénover sa nouvelle maison.

De nombreuses pièces ont été retirées de l’avion de Bruce, y compris le moteur afin qu’il ne puisse pas voler.

Sa chambre se compose d’un canapé futon qui sert de lit, ainsi que d’une couverture électrique, ce qui signifie qu’il y travaille souvent en hiver.

Il dispose également d’une douche intérieure, de toilettes privées et invités ainsi que d’un lavabo et d’un lave-linge.

Il a dit qu’il n’avait pas beaucoup d’îlot de cuisine car il « n’était pas vraiment un cuisinier », mais qu’il avait un micro-ondes, un four grille-pain et un réfrigérateur.

Bruce réutilise le chariot de service alimentaire 727 comme garde-manger et a installé un casier supérieur pour le stockage.

S’adressant à CNBC, Bruce a expliqué que ses dépenses mensuelles s’élevaient à environ 290 £, dont 175 £ en taxes foncières et entre 80 et 200 £ en électricité.

Il a déclaré: « Lorsque vous vivez dans une structure comme celle-ci, vous vous sentez un peu plus épanoui dans votre vie.

« Et si vous êtes un ingénieur, un scientifique ou toute personne qui apprécie l’élégance et la beauté de l’aérospatiale technologiec’est juste un endroit où il fait bon vivre. »

Il a ajouté: « La plupart des choses dans la vie ne sont jamais parfaites. Mais avec un avion de ligne à la maison … je ne perçois jamais vraiment d’inconvénient.

« Je n’ai aucun regret d’avoir persuadé cela – c’est amusant. »

Bruce a déclaré à CCN Travel qu’il a été inspiré lorsqu’il a entendu sur le radiol’histoire d’une autre passionnée d’aviation, Jo Ann, qui a transformé un avion en la maison de ses rêves.

Bruce a déclaré: « Je me tiens toujours sur les épaules de Jo Ann et je suis reconnaissant pour la preuve de concept.

« Je ne vivrais jamais dans une maison conventionnelle. Aucune chance. Si Scotty me téléportait en Mongolie intérieure, effaçait mes empreintes digitales et me forçait à vivre dans une structure conventionnelle, je ferais ce que j’ai à faire pour survivre – mais sinon, c’est un avion de ligne pour moi à tout moment. »

Jo Ann a passé six mois à rénover la cabane de 12 pieds de large après que sa propre maison a été détruite dans un incendie.

Elle a acheté un vieux Boeing 727 destiné à la décharge pour 2 000 $ en 1994.

Une autre femme a converti un vieux Boeing 777 en une maison de luxe – avec une pièce secrète cachée.

TikToker Carla Cary a acheté l’avion désaffecté d’Etihad Airways et a lancé son projet pour en faire la maison de ses rêves.

Le moteur a été déclenché hors de l’avion afin qu’il ne puisse pas voler Crédit : Media Drum World

L’ingénieur vit heureux dans une zone isolée près de Portland, Oregon Crédit : Exclusivepix Media