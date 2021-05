J’ai acheté TROIS des maisons italiennes à 1 € pour moi et mes filles afin que je puisse prendre ma retraite ici mais cela me coûtera VRAIMENT 60000 €

Une CALIFORNIENNE qui a acheté TROIS des maisons italiennes à 1 € a mis en garde contre le prix réel de la rénovation des propriétés à prix avantageux.

La consultante solaire et propriétaire d’entreprise, Rubia Daniels, a accepté l’offre fantastique de Mussomeli, en Sicile – mais s’est rapidement rendu compte qu’elle totaliserait 60000 € MASSIFS.

Le nouveau propriétaire enthousiaste, qui parle italien, a d’abord pris connaissance des maisons à 1 € après avoir lu un article sur la petite ville sicilienne en ligne.

Elle prévoyait de prendre sa retraite dans le pays pendant de nombreuses années et, après avoir découvert la transaction, a acheté une propriété au printemps 2019.

À son arrivée, elle est tombée amoureuse de la ville qui «se trouve au-dessus des nuages» et a fini par acheter trois maisons à la place, dont une pour chacun de ses fils, Yuri, 24 ans, et Ygor, 22 ans, et sa fille Selena, 24 ans.

Elle a déclaré: «Ils étaient tous très excités et avaient des rêves et des aspirations différents pour les maisons du futur.

«Mon plus jeune envisage d’ouvrir un café brésilien!»

Même si elle n’avait pas l’intention d’acheter autant de maisons, elle a ajouté: «C’est ce que les gens vous font ressentir qui vous fait dire, d’accord, j’en achèterai trois.»

Plusieurs villes d’Italie ont fait la une des journaux ces dernières années pour avoir offert des maisons presque gratuites aux acheteurs.

Le Sun a précédemment rapporté qu’il y a environ 25 régions qui ont adhéré au programme, chacune avec un certain nombre de propriétés.

Beaucoup de régions ont une population en déclin ou vieillissante et espèrent reconstruire la communauté à nouveau.

Cependant, comme Mme Daniels l’a découvert, les propriétés qui vont des petites maisons aux grandes villas sont toutes dans un état très délabré.

«Les gens doivent avoir un niveau de réalité», a déclaré Daniels. «Si vous me vendez une maison pour 1 €, je sais que je vais devoir la réparer.

«Ils revitalisent la ville et c’est pourquoi la maison vient chez vous pour 1 €. Ensuite, vous devez faire le travail. »

En conséquence, elle a averti que les acheteurs potentiels devraient effectuer tout achat les yeux grands ouverts.

En effet, quiconque achète une maison à Mussomeli doit la rénover dans les trois ans, sinon il risque de perdre son dépôt, qui serait de 5 000 € (6 032 $).

Mme Daniels a déjà dépensé 12 000 $ en main-d’œuvre et en matériaux pour la première maison et s’attend à ce que cela lui coûte environ 20 000 $, ce qui est la moyenne dans la région.

Heureusement, Daniels affirme qu’en fin de compte, elle « aime l’architecture de la maison et l’histoire », malgré le coût élevé de la rénovation.

Elle a déclaré: « Il y a de nombreuses entreprises de construction là-bas qui facilitent les choses et la personne qui travaille dans le département de la ville est utile. Si vous apportez des plans, il vous donnera les meilleurs conseils », a-t-elle déclaré.

Malheureusement, bien que la pandémie ait un peu affecté sa planification, elle espère que la ville prolongera la date limite pour les rénovations.

Tant que les restrictions de voyage se relâcheront, elle espère emmener un autre groupe acheter des maisons en juin.

Pour l’instant, elle a de nombreux conseils clés pour ceux qui cherchent à acheter leur propre 1 € en Italie.

Tout d’abord, dit-elle, lisez l’endroit où vous espérez acheter, car ils ont tous des structures de paiement différentes et des règles régissant le moment où les rénovations doivent être effectuées et par qui.





Elle conseille également aux acheteurs de se donner au moins une semaine pour chercher une maison et de se préparer à ce que d’autres personnes souhaitent que la maison soit la même qu’elles recherchent.

«Si vous trouvez l’emplacement que vous souhaitez, faites-leur savoir que vous souhaitez vous inscrire à la maison. Il y a beaucoup de gens qui recherchent ces maisons, et vous devez être prêt », a-t-elle déclaré, ajoutant: « Assurez-vous d’avoir des options. »