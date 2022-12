J’ai acheté tous mes cadeaux de dernière minute dans la «boutique la moins chère du Royaume-Uni» et j’ai économisé 190 £ – il y avait tellement de bonnes affaires de créateurs

Les acheteurs SAVVY se sont précipités pour remplir leurs bas de Noël avec des goodies de marque vendus à des prix avantageux.

WD Bargains vend des produits haut de gamme – par des marques comme Armani, Hugo Boss, Jo Malone et Ted Baker pour une fraction de leur RRP.

Et le point de vente de Barnsley, dans le sud du Yorkshire, a été inondé de clients voyageant à des kilomètres à la ronde pour prendre des pressies de dernière minute.

Lorsque The Sun a visité l’unité industrielle à la périphérie de la ville, notre journaliste a trouvé des infirmières et des travailleurs sociaux du NHS emballant 70 £ de bougies parfumées Ralph Lauren pour un dix.

D’autres acheteurs faisaient la queue pour acheter des diffuseurs Ted Baker chics pour un dix – 24 £ de moins que le RRP – et des coffrets cadeaux de luxe White Company pour 20 £.

Le propriétaire Karl Darley, 58 ans, a déclaré: “Les gens viennent de loin parce que nous sommes si bon marché.

“Nous avons des clients qui viennent d’aussi loin que Manchester – sachant que même avec de l’essence, c’est moins cher que d’aller au supermarché.

“Nous vendons des aliments pour animaux de compagnie haut de gamme qui coûtent 65 £ en ligne pour 20 £, par exemple.

“Si nous repérons quelque chose que nous pouvons vendre moins cher que les supermarchés, nous l’achèterons.

“Les gens ont afflué au cours des six dernières semaines pour s’approvisionner pour Noël.

“Nous apprécions que tant de personnes trouvent cela difficile en ce moment, et cela signifie beaucoup pour nous que nous puissions leur faire économiser un peu d’argent.”

L’employée du NHS, Annette Talbot, 50 ans, et sa fille Phoebe, 12 ans, ont fait le plein de friandises Molton Brown et Yankee Candle bon marché et ont marqué 36 canettes de Coca-Cola pour 10 £.

L’Islande vend 24 canettes pour 13 £ en comparaison.

Annette a également acheté un sac de 7,5 kg de nourriture pour chiens James Wellbeloved pour un tiers du prix standard de 35,99 £ auquel il est vendu chez Pets at Home.

Elle a déclaré: “Un ami nous a parlé de cet endroit et nous n’avons pas regardé en arrière.

“C’est bien d’avoir des choses à un prix plus raisonnable.

“Parfois, les gens pensent” oh, c’est moins cher, donc il doit y avoir quelque chose qui ne va pas “, mais nous sommes venus ici plusieurs fois et nous n’avons jamais eu de problème.

“Le coût de tout a considérablement augmenté et c’est bien d’économiser quelques sous ce Noël.

“J’ai dépensé environ 80 £ en tout – mais c’est de la nourriture et des boissons, des cadeaux et de la nourriture pour animaux de compagnie.

“Si j’étais allé dans un centre commercial, j’aurais dépensé 80 £ rien que pour les cadeaux.”

WD Bargains, également connu localement sous le nom de Bee’s Bargains, vendait des oreillers Laura Ashley à 30 £ pour cinq et trois paquets de chocolats belges Guylian pour 10 £.

Un seul pack se vend normalement à 6,50 £.

Maman Lindsay French, 37 ans, et ses filles Demi, six ans, et Ella, 10 ans, ont également fait de bonnes affaires.

Lindsay, de Barnsley, a acheté 24 paquets de chips Pipers pour 7 £, une bouteille de vodka de marque pour 13 £ et deux boîtes de biscuits pour 2,50 £.

Elle a déclaré : « Nous adorons cet endroit. C’est bon marché et il y a tout ce que vous pourriez souhaiter au même endroit.

« Cela signifie que nous pouvons passer un Noël amusant et ne pas casser notre tirelire.

“Tout est si cher en ce moment, donc c’est agréable de trouver un endroit où les prix n’augmentent pas.”

Saisissant des biscuits de Noël, l’architecte d’intérieur Antonio Taylor-Shaw, 60 ans, a ajouté : “Ils sont parfaits pour les tantes et les oncles parce qu’ils ont l’air de la pièce, mais ils ne coûtent pas cher.

“Et il n’y a rien de mal à cela – pourquoi payer plus que nécessaire ?

“Il est plus important que jamais d’essayer de trouver un bon rapport qualité-prix et cet endroit est parfait pour cela.”

Tout ce que nous avons acheté chez WD Bargains et comment il se compare aux autres magasins Chaussettes Armani – pack de trois £27 / £10 Économisé : 17 £ Nourriture pour chiens âgés James Wellbeloved 7,5 kg (à partir d’animaux de compagnie à la maison) 32 £ / 10 £ Économisé : 22 £ Cadeau Yankee Candle 18,99 £ / 10 £ Économisé : 8,99 £ Crème de whisky 13 £ (depuis Sainsbury’s) / 9 £ Économisé : 4 £ Gordon’s Gin 22,50 £ (depuis Sainsbury’s) / 17 £ Économisé : 5,5 £ Chocolats belges Guylian 5,50 £ (depuis Sainsbury’s) / 3,33 £ Économisé : 2,17 £ Coffret cadeau White Company Seychelles 55 £ / 20 £ Économisé : 35 £ Diffuseur Ted Baker 19,98 £ / 10 £ Économisé : 9,98 £ Bougie parfumée Ralph Lauren 70 £ / 10 £ Économisé : 60 £ Coffret cadeau chaussettes Hugo Boss x4 28 £ / 15 £ Économisé : 13 £ Biscuits au pouding de Noël de grand-mère sauvage 6,95 £ / 2 £ Économisé : 4,95 £ Lot de 24 chips Pipers (Amazone) 17,99 £ / 7 £ Économisé : 10,99 £ Total économisé : 193,58 £

