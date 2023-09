J’ai acheté ma première maison sans la voir NI voir des photos – mais elle me rapportera une fortune après quelques bricolages faciles

CETTE TikTokeuse a pris un pari et a acheté sa première maison sans voir aucune photo – mais elle dit que tout cela portera bientôt ses fruits.

Chloe a acheté une propriété à Sydney et a déclaré qu’elle était tombée sur sa première maison par hasard.

Chloé a expliqué ses projets sur TikTok Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary

Elle a déjà commencé la démo Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary

Elle a expliqué sur TikTok : « Je regardais toutes les propriétés des ‘pauvres’ et elles étaient toutes représentées par un seul agent.

« Je me suis déjà battu pour cette propriété, alors elle savait que j’étais très sérieux au sujet de l’achat. Alors, quand j’ai manqué cette occasion, elle est retournée voir les propriétaires et ils ont dit : « Nous avons une autre propriété qu’elle pourrait acheter ».

« Et je me suis dit, d’accord. Et je l’ai acheté sur place. »

Après avoir emménagé dans la propriété sans jamais la voir, Chloe s’est mise au travail pour s’approprier la propriété.

Elle a déclaré qu’étant donné la petite taille de la propriété, une rénovation de base serait bon marché et facile à entreprendre.

Chloé envisage de peindre, de démonter une partie de la cuisine et éventuellement de la transformer en une propriété d’une chambre.

Même si elle a pris un pari sur la propriété, elle a déclaré que la région n’était pas sans difficultés financières.

Chloé a déclaré : « La flambée des prix et la concurrence intense dans le secteur Sidney Le marché immobilier crée des barrières qui peuvent sembler insurmontables.

« En tant qu’individu naviguant dans ce paysage, je comprends les obstacles et les frustrations uniques qui surgissent. »

Elle espère que la valeur de la propriété ne fera qu’augmenter – compte tenu de la hausse des prix de l’immobilier à Sydney – et estime donc que ce sera un bon investissement pour l’avenir.

Il dispose d’un balcon avec vue sur la mer Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary

La cuisine est démodée, mais elle envisage de la rénover Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary

L’emplacement de l’appartement est au centre de Sydney Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary

La rénovation doit être bon marché et facile Crédit : Tiktok/@chloesmoneydiary