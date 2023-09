J’ai acheté le tout premier téléphone Android. Ce n’était pas joli, mais j’ai adoré

J’ai une fierté pas si secrète. Android fête aujourd’hui ses 15 ans et j’ai été l’un des premiers au monde à l’utiliser. En fait, le tout premier téléphone Android était aussi mon premier smartphone. Depuis, je suis passé à l’univers Apple et suis passé à l’iPhone, mais le nerd des gadgets en moi nourrit toujours un amour pour cette grosse brique de téléphone dotée de nombreux boutons.

Aujourd’hui, les téléphones Android sont littéralement partout. Comme le note ma collègue Jessica Dolcourt dans sa rétrospective Android, 70 % des téléphones dans le monde utilisent le logiciel de Google, et non celui d’Apple. Mais en 2008, lorsque le T-Mobile G1 est sorti (il était connu sous le nom de HTC Dream dans certaines régions du monde), le G1 et la plate-forme mobile de Google étaient tous deux un alternative folle au nouvel ordre mondial de l’iPhone.

À ces débuts, l’utilisation d’un T-Mobile G1 nous distinguait, moi et mon téléphone. L’iPhone, qui venait de faire ses débuts en 2007, était le premier smartphone moderne, et tout le monde en voulait un. C’était un symbole de statut. Il s’est vendu en masse. Un an et des changements après sa sortie, j’ai commencé à ressentir l’inévitable envie de m’acheter un smartphone. Mais pas l’iPhone « magique ». Sûrement pas.

Apple aime les jardins clos et Android a promis la liberté de bricoler, comme je l’ai fait sur mon PC Windows. AT&T avait l’exclusivité iPhone et j’étais un abonné de longue date à T-Mobile, à l’époque où les contrats téléphoniques étaient encore importants. En tenant compte du coût du contrat de deux ans requis par chaque opérateur, le G1 sur T-Mobile était beaucoup moins cher que l’iPhone sur AT&T.

L’anti-iPhone original était bizarre, mais adorable

À partir du moment où j’ai acheté le G1 en bronze dans le magasin T-Mobile de Greenpoint, Brooklyn, je suis devenu accro.

Cette chose était suprêmement geek, l’antithèse de l’iPhone svelte à bien des égards : gros et épais, avec un « menton » étrange (adorable, pour moi) qui interrompait le profil rectangulaire typique. Il avait tous les extras : un emplacement microSD pour une mémoire extensible, une petite boule de commande cliquable au milieu du menton pour la navigation et la sélection, de véritables boutons dédiés pour Accueil, Retour et Menu, et encore plus de boutons dédiés pour passer un appel téléphonique et prendre des photos. une photo. Et il était écrit « Google » au dos.

Bien sûr, le G1 avait aussi un écran tactile, mais la meilleure partie était le clavier physique coulissant. Je me sentais vraiment supérieur aux utilisateurs d’iPhone avec ce truc. Ces minuscules petits claviers virtuels, qui occupaient la moitié de l’écran, semblaient incroyablement lents et sujets aux erreurs par rapport à la glorieuse centrale tactile QWERTY à cinq rangées, entièrement rétroéclairée (avec touches numériques dédiées !) qui s’est révélée lorsque j’ai glissé de côté le G1. écran.

J’ai adoré la façon dont l’écran se réoriente automatiquement en mode paysage lorsque j’ouvre le clavier. J’ai adoré le son « snick » substantiel et satisfaisant lorsqu’il passait à l’action. J’ai même adoré la façon dont le téléphone était physiquement plus grand, comme un ordinateur miniature. À l’époque, cela semblait être le gadget ultime, et à bien des égards, c’était le cas. N’ayant jamais possédé de smartphone auparavant, j’ai été étonné par son utilité, l’appareil photo, les capacités GPS et la navigation étape par étape – toute la merveilleuse complexité dans un petit boîtier portable.

Gros ? Vérifier. Menton? Vérifier. Un cachet de geek ? Revérifier. Sarah Tew/CNET

Gmail a parfaitement fonctionné sur mon téléphone, avec toutes les fonctionnalités telles que l’étiquetage et l’archivage que j’avais sur le PC. J’ai également adoré les widgets de l’écran d’accueil comme la barre de recherche Google, et la possibilité de dérouler le haut de l’écran pour les notifications, comme les nouveaux SMS et e-mails, était géniale.

Lire aussi: Le T-Mobile G1 ressemblait presque à un BlackBerry

Sortir mon gros téléphone pour passer des appels ou taper des SMS suscitait parfois des regards curieux de la part des gens, mais c’était New York et tout le monde connaissait les iPhones et les BlackBerry. La plupart des gens ne semblaient pas le remarquer ou s’en soucier.

J’ai joué à beaucoup de jeux sur le G1, de Bonsai Blast à Doom en passant par Chrono Trigger, et le clavier s’est avéré utile sur beaucoup d’entre eux. À l’époque, les jeux à écran uniquement avaient des commandes maladroites qui recouvraient l’écran, mais certains jeux pour le G1 mappaient les commandes sur les boutons, tout comme un clavier d’ordinateur, ce qui laissait tout l’écran au jeu lui-même. Je pouvais tirer avec la barre d’espace et utiliser WASD pour me déplacer.

Je me souviens que l’univers des applications Android s’est toujours senti en retard sur celui d’Apple, surtout au début. Les applications pour le système étaient rares à l’époque et mes amis iPhone avaient des applications et des jeux (comme Angry Birds) que je n’avais pas. J’ai justifié ce manque en me disant que la majorité des choses autres que les jeux que je voulais faire, comme lire des articles de presse et des forums, je pouvais le faire sur le navigateur du téléphone. Aujourd’hui, en regardant en arrière un monde où les applications règnent en maître et où les fonctions basées sur les navigateurs sur les téléphones bavent, je me moque de mon jeune idiot.

Mes téléphones il y a 15 ans et il y a cinq ans : le T-Mobile G1 (à gauche) à côté d’un Galaxy Note 8, claviers déployés. Sarah Tew/CNET

Finalement, je suis devenu trop grand pour le T-Mobile G1 et je suis passé à un autre téléphone Android, plus gros, le Samsung dynamique. Il s’agissait de la variante T-Mobile du tout premier téléphone Galaxy S, et elle surpassait le désormais ancien G1 avec un écran OLED plus grand et beaucoup plus agréable, mais pas de clavier. À ce stade, j’avais découvert la fraîcheur du clavier virtuel sur un écran entièrement tactile, et grâce au remplissage automatique et aux suggestions de texte prédictives, c’était en fait plus rapide que de taper sur mon ancien G1.

Et bien, bien plus tard, au début de la pandémie, lorsque j’ai dû commencer à travailler à domicile – ce qui impliquait de filmer toutes mes propres vidéos de critiques télévisées dans mon sous-sol – j’ai abandonné Android et acheté un iPhone 12 Pro Max. J’ai lu de nombreuses critiques (merci Patrick) et je me suis convaincu que l’iPhone serait meilleur pour les photos et les vidéos. J’ai également ressenti l’attrait de la foule que j’avais rejetée dans ma jeunesse. Les amis et collègues férus de technologie de CNET ne juraient que par la commodité et la simplicité de l’iPhone, saluant par exemple à quel point ils fonctionnaient bien avec les Mac (que j’utilisais au travail depuis des années).

J’ai toujours mon 12 Pro Max, et à vrai dire, c’est un excellent téléphone aujourd’hui. Et il y a 15 ans, le premier téléphone Android de Google était un excellent téléphone pour son époque. Cela a déclenché mon allégeance durable, sinon éternelle, à Android et a ouvert la voie à des téléphones encore plus grands et meilleurs comme le Vibrant. C’est l’ouverture de Google qui a donné à Samsung la latitude de créer des téléphones geek et performants comme la série Note et des pliables comme le Galaxy Z Fold 5.

Je ne voudrai probablement plus jamais d’un clavier de téléphone physique, mais grâce au T-Mobile G1, j’aurai toujours un minimum de crédibilité anti-geek Apple.

Cet article a été initialement publié en 2018, alors que l’auteur utilisait encore Android, et a été mis à jour avec des détails supplémentaires.