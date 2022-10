J’ai acheté le manoir de 19 millions de livres sterling de George Michael – maintenant je vais le déchirer même si les voisins sont furieux

Un «superfan» de GEORGE Michael a obtenu la permission de démolir son ancienne maison bien-aimée malgré les protestations en colère de groupes de résidents locaux chics.

La famille du chanteur, décédé le jour de Noël en 2016, a vendu sa maison de Highgate, classée Grade II, en 2020 à des “super fans” multimillionnaires, Stephen Cameron et sa femme Clare Harrison, qui était auparavant louée à des célébrités.

Kate Moss habitait à côté de son bon ami Michael et affirmait qu’elle prendrait une échelle et grimperait avec sa fille Lily Grace pour gambader dans la piscine.

Le gourou des communications Cameron – qui figure régulièrement sur la riche liste du Sunday Times avec une fortune de 171 millions de livres sterling – a obtenu l’autorisation du Camden Council pour un “super sous-sol” sous le jardin de devant, qui comprend un logement et une deuxième cuisine.

Ils ont également été autorisés à agrandir la dépendance existante, y compris la douche extérieure et la terrasse sur le toit, à déplacer la piscine et à ajouter une pergola.

En juillet de l’année dernière, le couple a obtenu l’autorisation de “modifications mineures”, notamment une nouvelle chambre, le déplacement de la cuisine, la reconfiguration des pièces, une nouvelle cheminée et un nouvel escalier, l’ajustement des ouvertures des portes et des fenêtres.

Ils ont également obtenu l’autorisation de changer les garde-corps avant.

Les candidatures de Cameron ont été vivement contestées par la Highgate Society et le Highgate Conservation Area Advisory Committee (HCAAC).

La société dit qu’elle “s’oppose fermement” à ce que la demande modifie la maison “inutilement et de manière désobligeante, modifie les façades de l’une des plus belles rangées de maisons de la zone de conservation de Highgate”.

La société soulève le problème que le sous-sol pourrait causer des problèmes structurels après des problèmes de travail dans le manoir historique voisin de Witanhurst, propriété de l’oligarque russe Andrei Guryev et de la deuxième plus grande résidence privée de Londres après le palais de Buckingham.

“Étant donné que les propriétaires de certaines propriétés de The Grove pensent que des problèmes sont survenus à la suite des travaux de sous-sol à Witanhurst, nous demandons instamment au Conseil d’ordonner un audit indépendant des propositions”, déclare le groupe dans une lettre d’objection.

Le HCAAC a déposé une plainte, déclarant: “Nous sommes très préoccupés par le fait que ce qui est proposé concernant l’avant de la propriété affecte négativement l’harmonie et le cadre des importants bâtiments classés dans la rangée sur The Grove et n’améliore pas le caractère et l’apparence de la zone de conservation de Highgate.”

Cameron était ravi de l’achat de la maison, le père de trois enfants marié déclarant au Daily Mail à l’époque : « C’est une belle propriété, magnifique et j’ai hâte d’y vivre. Je suis aussi un grand fan de George Michael, ce qui le rend encore meilleur.

L’homme d’affaires millionnaire Cameron a fondé la société de communication médicale Nucleus Global, qui a été vendue en novembre 2020, et comptait 800 employés et 14 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Il est régulièrement présenté dans The Sunday Times Rich List pour les personnalités riches de l’industrie pharmaceutique et, en 2020, sa valeur était estimée à 171 millions de livres sterling, ce qui était avant la vente de son entreprise.

