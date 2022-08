J’ai acheté la plus grande chaîne en or de Grande-Bretagne… elle vaut 30 000 £ mais pour moi sa signification n’a pas de prix

Un HOMME a acheté la “plus grande chaîne de croix en or du Royaume-Uni” en l’honneur de sa défunte nan après l’avoir repérée dans la vitrine d’un marchand de lingots.

Andreo Montanino, 33 ans, a acheté la chaîne en or 9 carats dans le quartier des bijoutiers de Birmingham, dans l’espoir de l’empêcher d’être mise au rebut.

Le vendeur aux enchères Daniel Armstrong portant la chaîne de 1,5 kg

Selon Nottinghamshire Live, M. Montanino met aux enchères l’énorme chaîne de 1,5 kg le jeudi 22 septembre et devrait rapporter 30 000 £.

La chaîne est considérée comme la plus grande du Royaume-Uni avec son crucifix en or 9 carats de 21 cm pesant 316,7 g, ce qui est plus long qu’une main masculine adulte moyenne qui mesure 19,3 cm.

Et l’un des 28 maillons de 13 mm qui composent la chaîne porte le poinçon « Sheffield 1997 JH & S ».

M. Montanino, de Trowell, Nottinghamshire, a perdu sa grand-mère religieuse il y a 18 mois et n’a pas pu supporter de voir la pièce fondre.

Il a dit: «Ma grand-mère aurait détesté ça. Elle était très religieuse, une catholique romaine originaire d’Italie.

“Elle croyait que des objets comme celui-ci, Jésus sur la croix, étaient sacrés et devaient être traités avec le plus grand respect.”

Il a ajouté: “Je l’ai perdue il y a environ 18 mois. Elle avait 80 ans. Dès que j’ai vu cette croix, ça m’a fait penser à elle. J’ai dû l’acheter pour nan.”

Il a acheté la chaîne de la croix en or il y a environ trois mois et espère que le boxeur poids lourd Tyson Fury l’empêchera d’être mise au rebut.

Le crucifix en or 9 carats de 21 cm de la chaîne pèse 316,7 g

M. Montanino a déclaré: “J’espère que le mettre aux enchères m’aidera à trouver quelqu’un qui le chérira. Parce que c’est si spécial, une pièce maîtresse.

Il a poursuivi: “Cela fonctionnerait bien s’il était porté autour du cou d’un boxeur célèbre lors de la sortie du ring, quelqu’un comme Tyson Fury”

Helen Smith, responsable de la joaillerie chez Hanson, a déclaré: «Je n’ai jamais rien vu de tel, ou d’aussi gros que cela, auparavant et nous ne reverrons peut-être plus rien de tel. C’est très spécial.”

Il espère que la chaîne trouvera un bon foyer car c’est ce qu’aurait souhaité sa nan, très impliquée dans la communauté italienne.