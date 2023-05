J’ai acheté la maison de mes rêves pour découvrir que le vendeur avait vidé la maison et déchiré les sols – comment je l’ai pris et gagné

La maison de rêve d’UN COUPLE s’est transformée en un cauchemar d’une décennie lorsque le vendeur a dépouillé le bâtiment, laissant 1,5 million de livres sterling de dégâts.

Martin et Sarah Caton ont acheté le Bochym Manor de 10 chambres à Cornwall en août 2014 dans l’espoir d’en faire un lieu de mariage et des maisons de vacances.

Mais après avoir convenu d’un prix et signé un contrat pour acheter la maison – autrefois la plus chère de Cornwall – l’ancien propriétaire, le Dr Mark Payne, aurait embauché des travailleurs locaux pour vider systématiquement la maison classée Grade II *.

Le couple a été choqué de constater que les sols en ardoise, les portes lambrissées, les vitraux, les briques, les tuyaux, le câble électrique, les gouttières en ferronnerie, les poignées de porte, les tapis, les rideaux et même les toilettes avaient tous été arrachés.

Une heure après l’achèvement, M. Caton et deux amis sont arrivés et ont constaté que le pilier d’entrée avait été renversé.

Les portes, les fenêtres, la véranda, les sculptures en bois, les étagères, une décoration de rampe et même les toilettes ont été supprimées.

Depuis lors, les Caton ont été contraints de dépenser plus de 1,5 million de livres sterling – plus que le prix d’achat initial – pour réparer les dégâts et moderniser la maison et les chalets près de Helston.

Martin, 50 ans, vétérinaire et entrepreneur, a déclaré : « La première fois que j’ai vu ce qu’il avait fait, j’étais désemparé.

« C’était comme si une zone de guerre ou une tornade avait traversé et avait déchiqueté l’endroit. Il a enlevé à peu près toutes les poignées de porte, les carreaux du mur, les serrures ont été enlevées, il a pris le sol d’une salle de bain et l’a remplacé par des portes d’armoires de cuisine. Il y a eu des destructions très aléatoires et bizarres.

«Je ne pouvais tout simplement pas croire que quelqu’un ferait quelque chose d’aussi mal, même si les signes étaient là. Je n’arrêtais pas de dire à Sarah qu’il ne ferait aucun dégât, il aime la propriété.

« Puis, quand je l’ai vu pour la première fois, toutes mes pires craintes se sont réalisées. Je voulais fermer la porte, m’éloigner et le remettre sur le marché et ne jamais revenir.

«Nous avons même payé ses frais juridiques et lui avons donné 50 000 £ supplémentaires pour les rideaux et les tapis qu’il a quand même pris.

« Je ne comprends pas la mentalité derrière ça – c’est stupéfiant que tu puisses être aussi cruel en fait. »

Sarah. 44, un artiste, a déclaré: « En voyant la propriété pour la première fois, j’avais évidemment le cœur brisé et ils ne pouvaient tout simplement pas croire que quelqu’un puisse faire cela à la propriété et à nous. »

Le couple a commencé à utiliser des photographies historiques pour monter un dossier et prouver ce qui avait été retiré de la maison et en avril 2015, la police a arrêté le Dr Payne à son domicile de Cumbria.

Les agents ont récupéré un petit nombre d’articles qu’il avait pris sur la propriété, mais aucune autre mesure n’a été prise et les articles ont été entreposés car les deux parties en ont revendiqué la propriété.

Au tribunal de première instance de Truro la semaine dernière, le Dr Payne n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa revendication de propriété.

Il n’était pas non plus présent lorsqu’il a été ordonné que tous les appareils et accessoires qui avaient été «volés» au manoir soient restitués.

Ils ont découvert que le Dr Payne avait « systématiquement » retiré tout ce qu’il pouvait de cette propriété.

Il a également été condamné à payer des frais de 4 455,00 £ à la police du Devon et de Cornwall.

En 2000, le Dr Payne avait acheté le manoir historique – datant de 1900 – pour 1 million de livres sterling. À l’époque, le magnifique manoir jacobéen et néo-gothique était considéré comme la maison la plus chère de Cornwall.

Dans un article du Sunday Times de 2008, le Dr Payne a déclaré: « J’ai décidé d’acheter Bochym avant même de sortir de ma voiture et de le voir. »

M. Caton a déclaré: « Cela fait longtemps que je me bats pour obtenir justice, cela m’a coûté beaucoup d’argent pour récupérer ces objets, mais c’est une fraction de ce qui a été arraché.

« Avec le recul, je suppose que j’ai été naïf de faire confiance à son honneur et à son intégrité. Je pensais juste que personne n’était capable de ça.

« Malgré tout ce qui s’est passé au cours des 10 dernières années, nous avons gagné parce que nous vivons dans un endroit magnifique, mais nous avons dû sacrifier un peu pour y arriver. »

L’histoire de Bochym Manor remonte à 1549 lorsqu’il appartenait à John Winslade qui a été décapité après l’échec de la révolution des livres de prières.

C’était un refuge royaliste pendant la guerre civile et a été incendié sur les ordres d’Oliver Cromwell.

La maison a été reconstruite au 17ème siècle et à l’époque victorienne appartenait à la famille Davey qui tirait son argent de l’extraction de l’étain. Richard Davey était député et a conçu la bibliothèque basée sur la bibliothèque de la Chambre des communes.

