J’ai acheté avec enthousiasme la Galaxy Tab S9 de Samsung

Cela fait plus de deux ans que j’ai acheté l’une des tablettes haut de gamme de Samsung. Après avoir examiné de près la série Galaxy Tab S9 désormais officielle, j’ai décidé qu’il était temps d’échanger ma Galaxy Tab S7 + contre un modèle plus récent. Aujourd’hui peut sembler être tout au sujet des appareils plus petits ici et vous ne trouverez peut-être pas surprenant que je sois allé avec le plus petit du groupe, mais il y a des raisons très spécifiques pour lesquelles la Tab S9 de 11 pouces m’a attiré.

Laisser la Galaxy Tab S7+ derrière

Il y a quelques années, je suis finalement revenu aux tablettes Android avec l’achat d’une Galaxy Tab S7+. Il s’agissait du modèle de 12,4 pouces avec un écran AMOLED jusqu’à 120 Hz, 128 Go de stockage, 6 Go de RAM et qui sait quel processeur. Cela a été une excellente tablette en voyage, en tant que compagnon de suivi d’ensemble d’entraînement dans mon garage, pour jouer un peu à Pokemon Unite ou pour regarder des matchs de football ou de la NBA lorsque mon enfant a pris le contrôle de la télévision. Samsung l’a maintenu à jour, il fonctionne généralement bien la plupart des jours et n’a pas eu de problèmes notables à signaler.

Je n’ai vraiment rien à redire sur la Tab S7+ en dehors de sa taille. Et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles j’ai décidé qu’il était temps de passer à autre chose. Essayer de conserver un appareil de 12,4 pouces pendant de longues périodes n’est pas si amusant. Je suis également juste prêt pour les spécifications 2023 dans une tablette et je ne pouvais pas transmettre les offres de précommande que Samsung propose actuellement.

Pourquoi la Galaxy Tab S9 et pas la S9+ ou la S9 Ultra ?

Si vous avez manqué toutes les spécifications et les prix du nouveau Galaxy Tab S9, vous voudrez les lire ici. Samsung semble avoir à nouveau rassemblé un niveau vraiment solide de tablettes haut de gamme, qui font toutes honte aux autres tablettes Android du marché. La tablette Pixel et le OnePlus Pad ne sont pas des concurrents de ceux-ci. Ceux-ci sont dans une catégorie complètement différente.

Donc, je suis allé Galaxy Tab S9 avec l’écran de 11 pouces. L’iPad Pro que j’utilise aussi fréquemment à la maison est un 11 pouces et il s’adapte assez bien à mes utilisations. Il est facile à tenir pour une session de jeu plus longue, lorsque vous vous déplacez dans ma maison et à ranger dans un sac. Il est assez grand pour vous offrir également une expérience de visualisation appropriée sur tablette. L’utilisation d’une tablette avec un écran de 12,4″ n’est pas pour moi, donc je ne peux même pas imaginer tenir le S9 Ultra avec son panneau de 14,6″. C’est sauvage, mec.

Vous voudrez peut-être demander: « Mais Kellen, ils ont déjà eu plusieurs versions 11 pouces d’unités Galaxy Tab S, pourquoi celle-ci? » Parce que Samsung a finalement changé l’affichage du plus petit modèle en AMOLED. Ils ont utilisé des écrans LCD sur les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S8 de 11 pouces. En tant que personne qui regarde suffisamment de médias sur la tablette, j’ai besoin de ces noirs profonds, les gens. Cet écran devrait être aussi bon que les plus grands modèles, notamment avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz.

J’ai également été tenté par le Snapdragon 8 Gen 2 utilisé par Samsung. Ce sont les mêmes puces haut de gamme qui rendent le Galaxy S23 aussi bon qu’il l’est, en particulier au niveau de la batterie. Ils ont également mis à niveau le WiFi vers le WiFi 6E, et dans mon esprit, je me suis dit que j’avais besoin de plus de RAM. Mon Tab S7 + n’a que 6 Go de RAM, mais je peux essentiellement doubler cela à 12 Go sur ce nouvel Tab S9 gratuitement.

Et cela nous amène à la raison suivante pour laquelle je mets à niveau – les offres de précommande.

Les offres de précommande Tab S9 de Samsung sont très bonnes

Parce que j’ai un Galaxy Tab S7 + à échanger, Samsung m’offre une très grosse remise sur leurs nouvelles tablettes Tab S9 coûteuses. En plus de cela, je peux utiliser notre lien spécial Samsung.com pour économiser 50 $ de plus. Et en plus de toutes les remises, ils doublent actuellement le stockage (et augmentent la RAM) gratuitement dans le cadre des offres spéciales de précommande.

Cela ressemble à une remise instantanée de 350 $ pour mon Tab S7 +, une autre remise de 50 $ en utilisant ce lien, puis un saut de 8 Go de RAM-128 Go de stockage dans le modèle S9 de base à 12 Go de RAM-256 Go gratuitement. Au lieu de payer 919,99 $ pour cette Galaxy Tab S9 de 11 pouces, je ne paie que 399,99 $. 520 $ d’économies sont une offre que je ne pouvais pas passer alors que je cherchais à mettre à niveau.

Je ne suis pas très souvent enthousiasmé par les tablettes Android, mais je suis plutôt excité par le 11 août, date à laquelle mon Tab S9 devrait apparaître. Oh, je suis allé Beige pour la couleur. Mon Tab S7+ était noir et j’ai besoin de quelque chose de nouveau.