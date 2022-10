J’ai accouché sous des obus avec des fenêtres qui explosent – mais les lecteurs de Sun nous ont sauvés grâce à notre don, dit une mère ukrainienne

NÉE alors que des missiles pleuvaient sur une maternité en zone de conflit, Bogdan Lazarska, trois mois, gargouille maintenant de contentement.

Serrant fermement le doigt de maman Anya avec sa petite main, c’est une image d’harmonie apparemment à un monde loin des horreurs qui ravagent sa patrie ukrainienne.

Maman de quatre enfants Olha Schevechenko, 32 ans, de Lysychansk avec Daruna, deux mois Crédit : Chris Eades

L’infirmière Vira Nazarevych, 28 ans, tient dans ses bras le bébé de quatre mois Daniil Crédit : Chris Eades

Anya Lazarska, 30 ans, mère de six enfants, de Dobropillia avec son fils de trois mois, Bogdan, né dans un hôpital sous les tirs d’obus Crédit : Chris Eades

Maman de deux enfants Olha Kravchenko, 32 ans, du district de Kharkiv – qui attend un bébé ce mois-ci Crédit : Chris Eades

Pourtant, il y a huit semaines à peine, le couple a rejoint la masse terrifiée et grouillante de réfugiés qui ont fui vers l’ouest de l’Ukraine alors que leur ville natale était engloutie par les combats.

Aujourd’hui, ils ont trouvé espoir et réconfort dans le refuge Unbroken Mothers de Lviv, mis en place par la Croix-Rouge ukrainienne grâce à l’argent donné par VOUS, nos généreux lecteurs du Soleil.

Anya, 30 ans, maman de six enfants, de Dobropillia, dans la région de Donetsk, m’a dit : « Bogdan est née sous les tirs d’obus. Quand j’étais à l’hôpital avec lui, il y a eu une énorme explosion à proximité qui a soufflé toutes les vitres des fenêtres. J’avais peur que mon bébé soit blessé.

Famille éclatée

Puis, en juillet, la police est venue au domicile d’Anya pour lui dire d’évacuer vers l’ouest pour sa propre sécurité.

Berçant le petit Bogdan et accompagnée de sa fille aînée Sofiya, 12 ans, elle s’est enfuie d’abord en bus, puis en train, vers le hub ferroviaire de Lviv, dans l’extrême ouest de l’Ukraine.

Avec son mari Gimgin, 33 ans, chauffeur-livreur en temps de paix, combattant désormais avec les forces ukrainiennes en première ligne, ses enfants restants sont restés à Dobropillia avec leur grand-mère.

Au refuge Unbroken Mothers, à 20 minutes en voiture du centre de Lviv, Anya et sa famille éclatée ont trouvé une tranquillité relative dans une ville qui a échappé au pire des combats.

Cette semaine, cependant, une vague mortelle de missiles à longue portée a frappé la ville historique de Lviv, perturbant l’électricité et l’eau dans certaines parties de cette ville élégante.

L’électricité a été coupée au refuge pendant quelques heures avant d’être rétablie.

Les mères et les enfants s’en sortiraient bien dans les circonstances.

Le centre confortable – avec des cuisines somptueuses, des blocs de douche, des buanderies et des dortoirs confortables – offre des conseils aux jeunes qui grandissent au milieu de l’un des conflits les plus sanglants d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

Assise sur un canapé festonné de peluches, Anya ajoute : « C’est un bel endroit où vivre. Les mamans parlent ensemble et les enfants jouent ensemble.

Comme beaucoup au refuge, la mère a été forcée de quitter les membres bien-aimés de sa famille, sa maison chérie et ses biens à Donetsk.

Rendant hommage aux lecteurs de Sun qui ont fait un don à l’appel caritatif de la Croix-Rouge britannique en Ukraine, Anya a déclaré : « Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné de l’argent.

« Cela m’a donné un endroit sûr où rester avec mon bébé. Maintenant, je veux amener tous mes enfants à Lviv pour que nous soyons à nouveau tous ensemble.

Abritant actuellement 12 mères et 21 enfants, le centre d’accueil est niché dans des jardins bien entretenus à la périphérie de Lviv, à 70 km à l’est de la frontière polonaise.

Les bâtiments de deux étages ont été achevés en seulement trois mois, les autorités locales trouvant le terrain et supervisant la construction.

Des infirmières sont présentes en permanence pour s’occuper des enfants traumatisés et conseiller les mamans dans leur préparation à l’accouchement.

Dans sa chambre soignée, Olha Kravchenko, 32 ans, tapote son ventre et dit qu’elle a déjà nommé son bébé à naître Igor.

La maman de deux enfants, qui partage des lits superposés doubles avec sa fille de 12 ans, Alla, et Volodymyr, 10 ans, a déclaré : « J’attends Igor ce mois-ci.

J’attends Igor ce mois-ci. C’est un endroit merveilleux. Les hommes d’Ukraine défendent notre terre et nos vies. Les femmes restent fortes et calmes. Il est très approprié que ce refuge s’appelle Unbroken Mothers. Olha Kravchenko

“C’est un endroit merveilleux. Les hommes d’Ukraine défendent notre terre et nos vies. Les femmes restent fortes et calmes. Il est tout à fait approprié que ce refuge s’appelle Unbroken Mothers.”

Olha, du village de Rogan dans le district de Kharkiv au nord-est de l’Ukraine, dit qu’elle a fui avec ses enfants après que la maison d’un voisin a été transformée en allumettes lors d’une frappe de missile.

Une Olha émue a ajouté : « Nos voisines, une mère et sa fille, ont été tuées dans le bombardement. Les obus tombaient partout. Nous nous sommes cachés dans un sous-sol, c’était tellement effrayant.

Aujourd’hui, des stylos et des manuels scolaires reposent sur leur table à manger et deux ours en peluche sont placés sur un panier à linge à côté de leurs lits superposés.

C’est une image de la vie domestique ordinaire à un monde loin de Rogan, marqué par les bombes.

La responsable de Unbreakable Mothers, Liliya Kilchytska, 34 ans, m’a dit : « Nous avons des psychologues et des travailleurs sociaux qui parlent avec les enfants pour les aider à faire face à leurs expériences.

« Beaucoup de ces jeunes ont vécu longtemps dans des abris anti-bombes sans eau, électricité, gaz et communications.

“Tout le monde a une histoire différente à raconter, mais les femmes se soutiennent tellement les unes les autres.”

Tanya Kondakova, 38 ans, enceinte, raconte avoir vécu sous les bombardements dans sa ville natale de Bakhmut dans la région de Donetsk.

Prenant le petit déjeuner avec les enfants Anya, 15 ans, et Anton, neuf ans, la maman a révélé : « Notre maison tremblait littéralement avec des bombes qui tombaient tout autour. Mes enfants paniquaient et pleuraient.

Fuyant en avril, Tanya a ajouté : « Les enfants sont très heureux ici et peuvent étudier en ligne avec leurs anciens camarades de classe qui sont allés en Grande-Bretagne, en Allemagne et en Belgique.

“Merci aux lecteurs de Sun qui ont de l’amour dans leur cœur et qui ont fait un don à la Croix-Rouge.”

Les lecteurs de Sun ont aidé à fournir des produits essentiels aux enfants du centre Unbreakable Mothers Crédit : Chris Eades

Les réfugiés continuent d’affluer vers l’ouest pour échapper à l’avancée de l’invasion russe de l’Ukraine Crédit : Chris Eades

Le rire des enfants résonne dans les couloirs bordés de bois alors que les jeunes jouent à des jeux avec des jouets donnés.

Maman de quatre enfants Olha Schevechenko, 32 ans, de Lysychansk dans la région de Lougansk avec Daruna, deux mois.

Olha a été prise dans les combats alors que des dizaines de milliers de personnes ont fui sa ville.

Les enfants ont retrouvé le sourire

La mère a déclaré : « Des civils ont été touchés par des roquettes et des obus de chars. Toute la ville était sous les bombardements.

« Nous avons dû nous abriter dans notre sous-sol pendant deux semaines. Les enfants étaient tellement terrifiés qu’ils se sont mouillés.

“Maintenant, ils vont à l’école près du refuge et ont à nouveau le sourire aux lèvres.”

Dans la cuisine commune du refuge, l’infirmière Vira Nazarevych, 28 ans, câline le bébé de quatre mois Daniil.

Le médecin a révélé : « Lorsque les enfants arrivent ici pour la première fois, ils sont généralement dans un mauvais état psychologique.

« C’est un tel choc pour eux de se faire tirer dessus ou d’être forcés de vivre dans le sous-sol d’un abri anti-bombes pendant des semaines ou des mois. Ils ont du mal à comprendre ce conflit.

Mais l’infirmière Vira dit que l’aide professionnelle et l’esprit communautaire dans le refuge font des merveilles, ajoutant : « Toutes les familles s’entraident.

« Et nous fournissons des conseils pour aider les enfants à oublier les choses horribles dont ils ont été témoins. Vous pouvez les voir s’améliorer chaque jour.

Après avoir rendu compte des millions de réfugiés fatigués et débraillés fuyant par le terminus ferroviaire de Lviv en mars dernier, nous avons lancé The Sun’s Ukraine Fund, dont tous les bénéfices sont reversés au travail humanitaire vital de la Croix-Rouge.

Lorsque les enfants arrivent ici, ils sont généralement dans un mauvais état psychologique. C’est un tel choc pour eux de se faire tirer dessus ou d’être forcés de vivre dans un sous-sol d’abri anti-bombes pendant des semaines ou des mois. Ils ont du mal à comprendre ce conflit. Vira Nazarevych

Près de 15 millions de personnes ont fui les combats en Ukraine – un peu moins de la moitié de ce nombre reste dispersée dans le pays, le reste s’enfuyant à l’étranger en tant que réfugiés.

La Croix-Rouge a aidé plus de cinq millions de personnes avec une aide d’urgence, notamment en distribuant 56 millions de livres sterling d’aide financière.

Mike Adamson, directeur général de la Croix-Rouge britannique, a déclaré: «Les gens ont subi des difficultés inimaginables. Les équipes de la Croix-Rouge sont sur le terrain en Ukraine, travaillant 24 heures sur 24, depuis le début.

“Les généreux dons des lecteurs de Sun les ont aidés à fournir une aide vitale telle que de la nourriture, de l’eau potable, un abri et une aide médicale.”

«La Croix-Rouge a également distribué 2 millions de livres sterling de soutien financier pour aider environ 13 000 réfugiés ukrainiens qui ont fui vers le Royaume-Uni.

M. Adamson, qui a qualifié le projet Unbroken Mothers d ‘”incroyable”, a ajouté: “Malheureusement, cette crise devrait durer des mois et des années à venir.

« La Croix-Rouge sera là pour les gens, aussi longtemps qu’on aura besoin de nous.

Une aide vitale pour les personnes en crise

DES PHOTOS de femmes et d’enfants fuyant l’horreur des villes dévastées d’Ukraine ont ému les lecteurs du Sun aux larmes en février.

Vous avez donné en masse pour soutenir le travail de la Croix-Rouge en Ukraine pour fournir un abri, de la nourriture et de l’eau aux personnes prises au piège.

Votre argent a également aidé la Croix-Rouge internationale à rétablir l’approvisionnement en eau et à soutenir les installations médicales. Il a également aidé les travailleurs de la Croix-Rouge à aider ceux qui traversaient les frontières vers les pays voisins.

Les dons des lecteurs à notre fonds ont également été stimulés par les liquidités d’entreprises comme Camelot qui a donné 1 million de livres sterling et Barrett Developments qui a donné 50 000 livres sterling.

Mike Adamson, directeur général de la Croix-Rouge, a déclaré : « Nous remercions les lecteurs de Sun pour leur aimable soutien.

“Tout ce que vous pouvez donner fait la différence et nous aidera à fournir une assistance vitale et des produits essentiels, comme de la nourriture, de l’eau et des soins de santé, aux personnes prises dans cette crise.”

Si vous souhaitez toujours faire un don, voir ci-dessous.

Plus d’informations L’Ukraine Crisis Appeal soutiendra les personnes dans les zones actuellement touchées et celles qui pourraient être touchées à l’avenir par la crise. Dans le cas improbable où la Croix-Rouge britannique collecterait plus d’argent qu’elle ne peut être raisonnablement et efficacement dépensée, tout excédent de fonds sera utilisé pour l’aider à se préparer et à répondre à d’autres catastrophes humanitaires partout dans le monde. Pour plus d’informations, visitez https://donate.redcross.org.uk/appeal/disaster-fund

Le centre des mères incassables financé par la Croix-Rouge à Lviv Crédit : Chris Eades