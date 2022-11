J’ai accouché naturellement à 70 ans – mes enfants adultes ont menacé de me renier mais je lui ai donné un nom céleste

Une retraitée de 70 ANS a naturellement accouché d’une petite fille alors que ses enfants adultes menaçaient de la renier.

Le couple chinois M. Huang, 71 ans, et Mme Tian, ​​70 ans, ont récemment célébré le troisième anniversaire du jeune Tianci Huang.

M. Huang, 71 ans, et Mme Tian, ​​70 ans, ont récemment célébré le troisième anniversaire de leur fille 1 crédit

Tianci signifie ‘envoyé par le ciel’ ou ‘cadeau du ciel’ et est né en 2019 1 crédit

Mme Tian a déclaré qu’elle avait eu du mal avec sa grossesse à Tianci 1 crédit

Mme Tian, ​​de la province du Shandong, a conçu leur fille à 67 ans, provoquant une rupture majeure avec sa famille.

Mais cela n’a pas empêché le couple de donner à Tianci un nom céleste et de célébrer sa “naissance miraculeuse”.

Tianci signifie “envoyé par le ciel” ou “cadeau du ciel” et est né le 25 octobre 2019.

Des photos du couple de personnes âgées à l’air joyeux lors du troisième anniversaire de Tianci dans un restaurant local ont circulé en ligne.

Le fils et la fille adultes du couple – qui ont la quarantaine et ont leurs propres enfants – ont menacé de couper tout lien avec eux.

La mère a déclaré : “J’ai deux petits-enfants. Ma petite-fille aînée a 18 ans et commence l’université ; l’autre est à l’école secondaire.

“Quand mes enfants ont découvert que j’étais enceinte, ils espéraient tous les deux que j’avorterais. Ma fille a même dit qu’elle couperait les ponts avec moi si je poursuivais ma grossesse.

“Je ne voulais pas ça non plus. Pourquoi voudrais-je un autre enfant à cet âge? Mais elle est arrivée et les résultats des tests ont été positifs, alors nous l’avons considérée comme un cadeau du ciel.

“Cette grossesse n’avait bien sûr rien à voir avec mes deux enfants précédents. J’étais jeune à l’époque, mais cette fois, j’ai vraiment eu du mal.

“C’était douloureux, beaucoup trop douloureux. Ça faisait tellement mal que je ne pouvais pas garder les yeux ouverts.”

Mme Tian a déclaré qu’elle avait été surprise lorsque ses règles menstruelles sont revenues en 2019, après sa grossesse.

En Chine, les couples ne sont pas autorisés à avoir plus de deux enfants et s’exposent à des amendes pour avoir enfreint cette règle.

M. Huang a déclaré aux médias locaux : « Nous ne voulions pas violer la loi. Je suggérerai un examen administratif ou lancerai une action en justice si je suis condamné à une amende pour cela.

Le couple s’est attiré des critiques de toutes parts sur son âge et ses finances.

Erramatti Mangayamma est toujours la femme la plus âgée à avoir accouché.

Erramatti avait 74 ans lorsqu’elle a miraculeusement donné naissance à des jumelles il y a trois ans.

La mère avait conçu par fécondation in vitro (FIV), suite aux nouvelles de ses voisins selon lesquelles elle était proposée dans la région en Inde.

À sa naissance, le Hindustan Times a rapporté que parce que Mangayamma n’avait aucune chance de produire des ovules, car elle était déjà ménopausée il y a 25 ans, un ovule a été utilisé d’un autre donneur et fécondé avec le sperme de son mari.

Le Dr Umashankar, qui traitait les femmes, a déclaré : “Heureusement, elle a conçu au cours du premier cycle lui-même.”

Il a ajouté que son état avait été “contrôlé en permanence” pendant sa grossesse, notamment par des cardiologues, des gynécologues et un nutritionniste.