J’ai accouché du bébé d’une autre femme après une erreur de FIV d’un médecin

UNE FEMME a raconté comment elle a donné naissance à l’enfant d’une autre femme après une erreur de FIV, et ne sait toujours pas où est son bébé.

Olga Alyokhina s’est fait implanter l’ovule fertile d’une autre patiente et a donné naissance au « mauvais enfant », Denis, qui a maintenant deux ans.

Olga a dit qu’elle n’abandonnerait jamais Denis, mais pense que ses vrais parents « ont le droit de savoir qu’ils ont un fils » Crédit : Est2Ouest

Olga a découvert peu après la naissance de Denis qu’elle n’était pas sa mère biologique Crédit : Est2Ouest

Elle soupçonne que les parents biologiques de Denis élèvent peut-être maintenant son enfant.

Olga, une femme de 33 ans originaire de Chelyabinsk en Russie, veut maintenant désespérément savoir si son propre bébé est né d’une autre femme.

Elle a raconté son histoire dans le but de retrouver une femme qu’elle a rencontrée dans une clinique de FIV et qui, selon elle, a peut-être reçu par erreur son ovule fécondé.

Olga a reçu une indemnité de 29 500 £ du centre périnatal régional de Chelyabinsk, géré par l’État, où elle a subi une FIV, en raison de la difficulté à tomber enceinte de son mari Ivan Alyokhin.

Elle a décrit comment le jour où elle est entrée pour l’extraction de biomatériau, elle a rencontré une femme dans le même service, dont elle n’a pas pu se rappeler le nom.

« Elle a dit que 10 œufs avaient été ramassés chez elle, le même que moi », a déclaré Olga. « Nous nous sommes revus à ‘l’insémination’, partageant la même salle…. Je ne l’ai pas revue depuis.

Quand Olga a donné naissance à Denis en novembre 2018, la nouvelle maman a été surprise d’apprendre que le groupe sanguin de son fils était A, tandis que son groupe sanguin est B et celui de son mari O.

Alors que le médecin lui avait assuré que c’était « techniquement possible », Olga a ensuite fait ses propres recherches pour découvrir que la combinaison n’était pas viable, si Denis était leur enfant biologique.

« Ma vie a basculé, dit-elle. « J’étais dans un état de choc et de panique profond. J’ai hurlé toute la journée mais je n’ai pu en dire la raison à personne.

Les médecins ont fait de nouveaux tests sanguins et un test ADN, et trois mois plus tard, ils ont été appelés à l’hôpital où on leur a dit qu’aucun d’eux n’était les enfants biologiques de Denis.

L’hôpital lui a suggéré de laisser le garçon dans un orphelinat, a-t-elle dit, une idée qui l’a laissée à la fois bouleversée et furieuse.

« Denis n’est pas un morceau de pain séché dans une boulangerie que je ne veux pas emporter. J’ai accepté mon fils. Il est notre enfant », a-t-elle déclaré.

Alors que l’hôpital a payé l’indemnisation des parents, Olga a déclaré qu’ils n’avaient pas encore reçu d’excuses. Invoquant des raisons de confidentialité, le personnel de l’hôpital a également refusé de divulguer le nom de l’autre femme dans le service d’Olga, ou de toute autre mère de FIV qui aurait pu être implantée à tort avec son ovule.

« Leur représentant s’est comporté de manière si arrogante », a déclaré Olga. « Ils nous considéraient comme des mendiants qui venaient demander une faveur. Aucun regret, aucune sympathie.

Olga a déclaré qu’elle avait eu du mal avec la connaissance et s’était demandé si le couple qui avait eu leur enfant biologique avait également reçu l’ordre de les abandonner.

L’hôpital aurait pu vérifier discrètement, a-t-elle dit, mais leur refus de le faire signifiait qu’elle s’était adressée aux médias.

Olga, qui a également une fille de 7 ans, a déclaré qu’elle aimerait favoriser une relation avec l’autre famille, si elle réussissait à les retrouver.

Alors qu’ils envisageraient de déménager pour être près d’eux, afin de faire partie de la vie de leur enfant, elle a déclaré qu’il n’y avait «aucune chance» qu’ils échangent les enfants.

«Je n’abandonnerais jamais Denis. Je l’ai allaité. Il est notre enfant tant attendu », a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a déclaré que les vrais parents de Denis « ont le droit de savoir qu’ils ont un fils ».

« Je l’ai porté mais j’ouvrirais les portes de ma maison à ses parents biologiques à tout moment », a déclaré Olga.

Denis avec le deuxième mari d’Olga, Ivan Alyokhin Crédit : Est2Ouest