J’ai accouché à 36 000 pieds – Quatre passagers héros se sont précipités à mes côtés pour aider à accoucher de mon bébé

Une NOUVELLE maman a partagé comment elle a réussi à accoucher à 36 000 pieds avec l’aide de quatre passagers héros qui se sont précipités pour l’aider.

Kendria Rhoden, 21 ans, a été forcée de donner naissance à son fils Skylen à l’arrière d’un avion après que ses eaux se soient brisées en l’air à 32 semaines.

Kendria a accouché à 36 000 pieds Crédit : Caters

La jeune femme de 21 ans tenant son fils nouveau-né Skylen Crédit : Caters

Skylen est née pendant le vol avec l’aide de quatre passagers Crédit : Caters

Et même si le bébé n’était pas attendu avant la fin octobre, Skylen Kavon-Air Francis est née, ne pesant que 3 livres et 7 onces.

Le travailleur de la santé, de Hartford, dans le Connecticut, était sur un vol d’American Airlines à destination de la République dominicaine pour l’anniversaire de sa mère aux côtés de sa sœur Kendalee, 26 ans.

La nouvelle maman Kendria a déclaré: “J’ai commencé à ressentir des crampes au début, dès le début du vol.

“Ceux-ci ont continué et 34 minutes après le début du vol, mes eaux ont éclaté.

“Le personnel de cabine a été d’une grande aide et ils ont dû aider à livrer Skylen à l’arrière de l’avion.

“Je me souviens juste que tout le monde nous filmait quand nous descendions de l’avion et ils me félicitaient tous.”

Kendalee a partagé des images du vol montrant l’arrivée inattendue.

Elle a déclaré: “Tout au long du vol, ma sœur s’est tordue et n’a pas réussi à se mettre à l’aise, elle était assise dans le couloir tandis que j’avais le siège près de la fenêtre.

“Nous avons changé pour qu’elle puisse s’appuyer sur le mur et, espérons-le, se reposer, mais cela n’a pas aidé.

“Alors que nous étions à environ une demi-heure de l’atterrissage, ma sœur m’a attrapé et a dit que ses eaux s’étaient rompues, j’ai été choqué !

“Je n’arrêtais pas de lui demander si elle était sûre jusqu’à ce qu’elle se lève et que tout le siège soit trempé !

“J’ai immédiatement alerté ma famille et appuyé sur le bouton de panique et les agents de bord se sont précipités sur les lieux.

“Une fois que nous avons établi que ses eaux étaient rompues et qu’elle était sur le point d’accoucher, une annonce a été faite au reste de l’avion.

“Le pilote suppliait toute personne ayant une expérience médicale de l’aider, et heureusement, quatre personnes sont venues en aide à ma sœur !

“Elle a été emmenée à l’arrière de l’avion et après 20 minutes extrêmement stressantes, on a annoncé que nous avions un nouveau passager à bord, un beau petit garçon nommé Skylen.

“Nous avions reçu le feu vert des médecins de Kendria et le bébé n’était pas attendu avant un mois, donc ce fut un choc pour nous tous.

“Mais quel miracle ce fut.”

Skylen, qui a été nommé en référence à son incroyable histoire de naissance, a dû passer quatre jours dans l’unité de soins intensifs néonatals après son arrivée prématurée.

Kendria n’était pas certaine de la nationalité de son nouveau fils, alors une fois qu’il a été libéré de l’USIN, ils se sont rendus à l’ambassade américaine pour clarifier la question.

Il a été confirmé que Skylen est américain, d’après la nationalité de sa mère.

Kendria a ajouté: “Nous n’étions pas sûrs de sa nationalité au début, nous avons donc dû faire un voyage d’urgence à l’ambassade.

“Quand je suis allé là-bas, ils m’ont dit qu’il était citoyen américain à cause de moi, car je suis américain aussi.

“Donc, à partir de là, nous avons dû lui obtenir un passeport d’urgence pour pouvoir le ramener chez lui !”

Skylen est née et ne pesait que 3 livres et 7 onces Crédit : Caters