J’ai accompagné ma femme mourante au fond de notre jardin et lui ai tranché la gorge – j’agissais par amour

UN MARI qui a tranché la gorge de sa femme en phase terminale dans un pacte de suicide raté a affirmé qu’il l’avait fait “par amour”.

Graham Mansfield, 73 ans, est sorti du tribunal après avoir tué Dyanne Mansfield, 71 ans, atteinte de cancer.

La police et les ambulanciers paramédicaux se sont précipités sur la propriété après que Mansfield ait composé le 999

Il a décrit comment il a accompagné sa femme bien-aimée au fond du jardin avant de la tuer.

Le couple s’est mis d’accord sur la façon dont ils mourraient à l’avance, Graham jurant de prendre la vie de sa femme en lui tranchant la gorge par derrière – “Comme vous le voyez dans les films”.

Il a sorti un couteau B&Q Stanley de sa boîte à outils – et deux autres couteaux de cuisine au cas où le premier ne fonctionnerait pas – dans le jardin avec lui.

Graham a déclaré au Daily Mail : “Il faisait froid, alors elle avait son manteau. Je l’aidais parce qu’elle était si faible. Elle a dit : ‘Je ne ferai pas de bruit.’ Et elle ne l’a pas fait.”

Il a décrit comment le couple s’est installé sur le couteau comme méthode de mort.

“Elle me l’a laissé”, a ajouté Graham.

“Quand nous partions en vacances, elle disait : ‘Graham, tu fais des recherches et tu me présentes ensuite les options’, alors je l’ai fait.

“Et nous n’avions plus d’options… Le couteau était la seule chose à laquelle je pouvais penser.”

Graham a déclaré plus tôt que sa femme avait appris qu’elle avait un cancer du poumon de stade quatre en octobre 2020 – quelques semaines seulement après avoir célébré leur 40e anniversaire de mariage.

À leur retour de l’hôpital, Graham a déclaré que le pacte de suicide avait été soulevé pour la première fois.

Dyanne lui a demandé s’il serait prêt à la tuer si les choses tournaient “trop ​​mal”.

Il a accepté “à une condition” – qu’il “devrait l’accompagner”.

Le matin du 24 mars de l’année dernière, Graham a été retrouvé allongé dans une mare de sang au domicile du couple, tandis que le corps de sa femme était affalé sur une chaise au fond du jardin.

Leur dernière nuit ensemble a été passée “à pleurer et à se dire combien nous nous aimions”.

Et vers 17 heures le lendemain, Dyanne avait un verre de vin rouge, tandis que Graham avait une canette de bière blonde et un whisky et de la limonade.

Il a demandé “Êtes-vous prêt?” à quoi sa femme a répondu “Oui, je ne ferai pas de bruit”.

Graham a tranché la gorge de sa femme, la tuant. Il a ensuite essayé de couper le sien.

La police et les ambulanciers se sont précipités sur la propriété après que Mansfield ait composé le 999 et dit à l’opérateur qu’il avait tué sa femme de 40 ans à 21 heures la veille, avant d’essayer de se suicider.

Il a seulement appelé les flics parce qu’il savait que sa sœur allait bientôt appeler – et il craignait qu’elle ne le trouve mourant.

Graham a dit qu’il avait supplié les ambulanciers de le laisser mourir.

Plus tôt ce mois-ci, un jury de dix hommes et deux femmes a pris 90 minutes pour déclarer Mansfield non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire.

Mansfield a été condamné à deux ans de prison, avec sursis pendant deux ans.

En le condamnant, le juge Goose a déclaré à l’accusé: “Les circonstances de cette affaire sont une tragédie pour vous et sont exceptionnelles dans les expériences de ce tribunal.

“Vous subissiez une immense pression émotionnelle.

“Je suis entièrement satisfait que vous ayez agi par amour pour votre femme.”

En dehors du tribunal, un Mansfield émotif a déclaré que sa femme “fumerait” qu’il ait une condamnation pénale.

Il a déclaré: “La loi doit changer. Personne ne devrait avoir à vivre ce que nous avons vécu.

“Malheureusement, aujourd’hui, ma femme n’est pas là. Elle n’aurait pas dû mourir dans des circonstances aussi barbares, c’est ce que nous devions faire.

“En ce qui me concerne, dès que nous pourrons obtenir une forme d’euthanasie avec une maladie en phase terminale, dans notre cas, en priorité, plus tôt cela se produira, mieux ce pays ira.”

Il a ajouté: “Dyanne serait furieuse maintenant que j’ai été condamné pour avoir fait quelque chose qu’elle nous a demandé de faire. Que je ne pourrais pas vivre sans elle.”

Son avocate Rachel Fletcher, du cabinet d’avocats Slater Heelis, a déclaré: “Je suis ravie que cette épreuve soit terminée pour Graham. Il n’aurait jamais dû être inculpé et à l’avenir, il ne l’aurait probablement pas été.

“La loi dans ce pays est brutale et doit rattraper les autres pays du monde.”

Sarah Wootton, directrice générale de l’organisation de campagne Dignity in Dying, a déclaré que les lois actuelles “obligent les membres de la famille aimants à devenir des criminels” et a déclaré qu’une loi sur la mort assistée “inclurait des garanties initiales pour mieux protéger les gens”.

