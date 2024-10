J’ai accidentellement trouvé un cheat Duolingo, et maintenant j’aurais aimé ne pas l’avoir fait

Je suis un peu accro à Duolingo dans le but d’améliorer mon espagnol. Je sais que ce n’est pas le meilleur tuteur, mais je suis trop paresseux pour suivre des cours traditionnels. De plus, je peux accéder à l’application éducative plusieurs fois par jour et avoir l’impression de m’améliorer. J’accepte volontiers ma légère dépendance – à quel point une dépendance à l’apprentissage peut-elle être grave ? Sauf que ce n’est pas à l’apprentissage de l’espagnol que je suis accro, c’est pourquoi tomber sur cette astuce Duolingo a légèrement ruiné l’application pour moi.

Certains d’entre vous pourraient être intéressés par la raison pour laquelle je suis déçu, mais vous serez probablement plus nombreux à vouloir en savoir plus sur la triche Duolingo. Je suis heureux de le partager.

C’est quoi la triche Duolingo ?

Il s’agit plus d’un bug que d’un cheat, mais c’est une façon de générer de l’XP assez rapidement et surtout sans rien apprendre. Vous pouvez me voir l’exploiter dans la vidéo ci-dessus.

Sur l’application mobile, rendez-vous sur Exercices section et choisissez la Parler pratique. Cet exercice est déjà un moyen assez simple d’obtenir de l’XP bon marché. Si votre lecture et votre prononciation sont suffisamment bonnes, vous pouvez interrompre la démonstration et répéter le texte. Sinon, il vous suffit de faire les mêmes sons que le personnage Duolingo. Quoi qu’il en soit, l’application ne veut pas punir les accents étranges, vous n’avez donc généralement pas besoin d’être parfait pour obtenir le ping de félicitations.

Le bug que j’ai découvert est que si vous appuyez sur Appuyez pour parler dès que la question suivante apparaît, il est trop tôt pour que l’application l’enregistre comme interrompant la démonstration. Le personnage à l’écran continue et prononce la phrase pendant que l’enregistreur vocal est en cours d’exécution. Avec l’application sur haut-parleur, le microphone entend la bonne réponse parfaitement prononcée par le personnage Duolingo, et vous gagnez.

Vous appuyez ensuite sur Continuer et frappe immédiatement Appuyez pour parler encore. Rincer et répéter.

Cela ne m’oblige pas à parler réellement, sauf pour répondre à la première question. Vous n’avez même pas besoin de regarder la phrase et pouvez terminer l’ensemble de l’exercice de dix questions en 60 secondes environ. Avec votre 2x Boost activé pendant 15 minutes – faites une leçon avant midi et une après 18 heures chaque jour pour les avoir en cadeau – vous pouvez accumuler 500 à 600 XP en un quart d’heure sans trop engager votre cerveau.

Appuyer rapidement sur Tap to Speak est la partie importante, et je suppose que c’est pourquoi je ne peux pas utiliser la méthode pour la première question ou la recréer sur la version de bureau. Cela peut même être spécifique aux téléphones qui n’exécutent pas l’application trop rapidement : j’utilise mon ancien OnePlus 10 Pro. Même si vous ne pouvez pas le reproduire, il existe d’autres moyens de tricher sur Duolingo sur Internet si vous souhaitez les trouver. J’aurais aimé ne pas l’avoir trouvé du tout.

Gagner sans apprendre

Duolingo fonctionne plutôt bien pour mon espagnol, mais principalement parce que les aspects intentionnellement addictifs de l’application me permettent de pratiquer. Les couleurs vives et les sons induisant la dopamine ont l’effet escompté, mais ce sont les classements XP qui déclenchent ma nature compétitive. Mon objectif est d’accumuler de l’XP, et apprendre l’espagnol est un sous-produit utile.

J’ai désormais la possibilité de me passer complètement de la partie apprentissage. Il est toujours tentant de recourir à cette méthode lorsque je suis fatigué et que j’ai seulement besoin de quelques XP supplémentaires pour sceller une certaine place dans la ligue. Aussi pratique que cela puisse paraître, le sentiment d’accomplissement n’est pas le même. Non seulement je ne suis pas obligé de suivre ces leçons cruciales lorsque je ne suis pas d’humeur, mais je suis également moins enclin à pratiquer en général.

Les joueurs connaîtront ce sentiment. Je ne cherche jamais de codes de triche avant d’avoir terminé un jeu, car l’amélioration artificielle, bien qu’amusante, enlève le sport. Après cela, je perds rapidement tout intérêt. Au moins, si vous trichez aux examens scolaires, vous pourriez en tirer des qualifications. C’est complètement inutile si vous le faites pour battre une application conçue pour vous améliorer vous-même.

J’espère que quelqu’un de l’équipe Duolingo lira ceci. Je doute que je sois en lice pour une quelconque prime de bug, mais je me contenterai de la correction du problème.