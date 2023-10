J’ai accidentellement éclaté de rire lors de cet incident à l’église

CHER MISS MANIÈRES : Quelle est la meilleure façon de s’extirper du faux pas d’un rire, d’un reniflement ou d’un rire incontrôlable ? Mes amis et moi avons partagé nos exemples de cette expérience – et nous les avons tous vécus.

Le mien s’est produit alors que j’étais dans la chorale de notre toute petite église. Le chœur était dans le chœur juste à côté de la rampe de communion, et une dame s’est agenouillée pour communier, puis n’a pas pu se relever. Elle rampait avec son arrière-train vers les fidèles avant que quiconque ne s’en rende compte et ne l’aide à se relever.

Un de mes amis, alors qu’il avait 12 ans, assistait à une veillée irlandaise pour son grand-père, a fait remarquer haut et fort qu’une veillée funèbre était tellement amusante qu’ils devraient la faire plus souvent.

Une autre amie a un jour demandé à quelqu’un lors d’une fête quand avait lieu le « grand événement », sans se rendre compte qu’elle venait de prendre beaucoup de poids non désiré.

LECTEUR DOUX : Vous pouvez arrêter de rire maintenant. Ce dernier exemple n’est pas drôle, et rien dans ce scénario n’est « incontrôlable ». Il n’y a aucune excuse pour faire des suppositions sur l’âge, le sexe, l’ascendance, la relation, la grossesse ou l’état civil d’une autre personne.

La meilleure façon de gérer un rire intempestif est de mettre votre main sur votre bouche et de le faire passer pour une toux. Et puis avoir l’air extrêmement inquiet, dans votre exemple, et demander à la femme en difficulté si elle va bien.

Quant à l’enfant de la veillée funéraire, il est dommage qu’à 12 ans il ait dépassé l’âge où on aurait pu lui pardonner de ne pas comprendre la situation. Miss Manners espère qu’il a immédiatement laissé échapper : « Je veux dire réunir la famille – évidemment pas à une occasion aussi triste. »

CHER MISS MANIÈRES: Le père de mon mari a de mauvaises manières à table, ou du moins je pense que c’est le cas ! Il a 95 ans et sa famille ne pense pas qu’il y ait quelque chose qui cloche.

Quand nous sortons au restaurant, il se mouche après avoir mangé, directement à table. Cela me dégoûte vraiment. En général, je mange encore et cela me dégoûte. Bien sûr, je ne finis jamais mon repas après ça.

Quand il fait cela, je regarde autour de moi et je remarque que d’autres personnes nous regardent. On m’a toujours appris à quitter la table et à aller aux toilettes si je devais me moucher. Je déteste vraiment sortir manger avec eux.

Mon mari pense que je réagis de manière excessive. Aide! Qu’en penses-tu?

LECTEUR DOUX: Qu’il n’y a aucune chance au monde que vous réformiez un jour les manières de votre beau-père de 95 ans, dont la famille n’en est pas gênée.

Miss Manners suggère de choisir un siège plus éloigné de lui.

CHER MISS MANIÈRES: Notre fille organise sa propre fête pour ses 40 ans et nous nous demandions quelle était l’étiquette. Est-ce que ça va maintenant ?

J’ai toujours pensé qu’une fête pour un adulte devait être organisée par des amis.

LECTEUR DOUX: Lorsque votre fille était l’hôte nominale des fêtes d’anniversaire que vous lui aviez organisées lorsqu’elle était enfant, Miss Manners est convaincue que vous lui avez appris à traiter les invités.

Donc, si elle prend des dispositions pour divertir ses invités, pas pour se glorifier ; assumer toutes les dépenses ; et ne pas laisser entendre qu’elle attend des cadeaux, ce n’est pas inapproprié.

