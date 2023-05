J’ai abandonné mon travail ennuyeux pour devenir une star d’OnlyFans – maintenant je ne peux pas aller à des rendez-vous mais ça vaut le coup

UNE star de ONLYFANS a révélé que sa carrière réussie signifie qu’elle ne peut plus avoir de rendez-vous – mais elle dit que cela en vaut la peine.

Charlotte Lavish adore déclencher une tempête classée X sur OnlyFans, où des dizaines de milliers de personnes se connectent pour regarder l’étourdissante brune.

La vie de Charlotte Lavish est si éloignée de sa vie de graphiste

Elle parcourt maintenant le monde à sa guise mais sacrifie des activités relativement normales comme sortir ensemble

La star américaine pour adultes est passée de graphiste indépendante à la jet-set à travers le monde avec un travail qui lui a apporté « la liberté financière » mais aussi la « paranoïa ».

Sa vie est maintenant un mélange de yachts, de voitures de luxe, d’hôtels et de travail quand, si et comme elle veut.

Elle se décrit avec joie en ligne comme une « princesse à temps plein + voyageuse du monde ».

Mais tout n’est pas si simple, car elle admet qu’être une star adulte signifie renoncer à sa vie privée.

Charlotte, qui compte près de 400 000 abonnés sur Instagram et plus de 75 000 abonnés fidèles sur OnlyFans, a déclaré qu’un défaut majeur était sa capacité à se faire de nouveaux amis ou à sortir avec elle sans être reconnue.

Elle a déclaré à The Sun Online : « Vous devez faire un choix parce que vous allez gagner moins d’argent si vous ne montrez pas votre visage.

« Maintenant, l’anxiété et la paranoïa sont beaucoup plus élevées et j’ai l’impression que je dois avoir une conversation avec chaque nouvel ami sur ce que je fais.

« Vous finissez par avoir ces conversations très étranges que j’ai l’impression que je n’aurais jamais eues si je n’étais encore qu’un graphiste. »

Le mannequin a eu un partenaire pendant six ans qui a soutenu son travail et s’est même contenté d’elle.

« C’était nous deux ensemble, » expliqua-t-elle.

Mais maintenant, elle trouve que la vie de célibataire est beaucoup plus difficile car les gens la reconnaissent ou peuvent rechercher son contenu en ligne.

Elle a déclaré: « J’ai essayé de profiter des applications de rencontres, mais j’ai continué à avoir des gens qui me disaient » Oh, j’ai regardé vos photos « .

« Alors maintenant, je n’ai plus vraiment la possibilité de me cacher et de faire savoir aux gens ce que je ferai plus tard. »

Et pourtant, renoncer à son anonymat pour son travail est largement compensé par les sommes d’argent qui ont changé sa vie.

« Sinon, j’aurais repris mon ancien travail », a-t-elle déclaré.

Au-delà des rencontres, sa personnalité publique l’a exposée au harcèlement en ligne et aux personnes qui répandent de fausses rumeurs.

« Je pense que beaucoup de femmes sont habituées à se faire harceler et des choses comme ça », a-t-elle déclaré.

« Mais c’est comme un niveau de harcèlement différent. Et c’est vraiment bizarre.

« Une fois que vous commencez à avoir plus de followers, les gens inventent n’importe quoi et maintenant vous devez simplement vous défendre constamment ou les gens vous enverront au hasard des messages horriblement méchants.

Je n’arrêterai jamais de vendre mes propres vidéos parce que j’ai l’impression que c’est comme un film. Charlotte somptueuse

« Le truc, c’est que les gens prennent ce que vous publiez et ils courent vraiment avec et créent un scénario. »

Ce ne sont là que quelques-uns des sacrifices que Charlotte a faits pour sa carrière non conventionnelle, où une partie du rôle exige une performance très publique.

« C’est une version hautement sexualisée de moi-même que je mets en ligne », a-t-elle expliqué.

« Il est vraiment difficile de surmonter cette anxiété de montrer ma vraie personnalité simplement parce que les gens sont très surveillés. »

Au lieu de cela, elle crée un personnage pour se protéger.

« Je serais encore plus contrariée que des gens détruisent ma personnalité actuelle », a-t-elle déclaré.

Charlotte a également accès à la vie cachée de milliers de ses fans, dont beaucoup ont des penchants et des fétiches bizarres.

« C’est un monde étrange », a-t-elle admis, ajoutant qu’il lui a fallu un certain temps pour s’y habituer.

« Prêter attention aux fans est une chose sérieuse à apprendre », a-t-elle déclaré.

Et pour Charlotte, elle ne voit pas l’argent s’épuiser de sitôt.

« Je n’arrêterai jamais de vendre mes propres vidéos parce que j’ai l’impression que c’est comme un film », a-t-elle déclaré.

« Les gens peuvent se retirer de la réalisation de films, mais ils ne se retireront pas de l’argent qu’ils tirent de ces films. »

Dans l’ensemble, la créatrice adulte a déclaré qu’elle n’avait aucun regret et qu’elle voulait juste surfer sur la vague de son succès classé X aussi longtemps qu’elle le pouvait.

« Je le fais déjà », a-t-elle déclaré.

« Cela ne sert à rien d’essayer de rester petit. C’est déjà en train de se produire. »

Charlotte connaît intimement les avantages et les inconvénients de la carrière dans laquelle elle s’est lancée