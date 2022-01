J’ai abandonné mon travail de haut vol et j’ai dépensé 50 000 $ en tatouages ​​​​pour devenir un CYBORG

UNE FEMME a abandonné son travail d’entreprise de haut vol et a dépensé 50 000 $ en tatouages ​​​​pour devenir un vrai cyborg.

Lina L, d’Allemagne, qui préfère désormais s’appeler Cigno, son nom de cyborg, a abandonné son travail dans la technologie pour devenir tatoueuse à San Francisco, en Californie.

Lina L a abandonné son travail de haut vol pour devenir tatoueuse Crédit : Jam Press

Lina, qui s’appelle désormais Cigno, a transformé son corps pour devenir un vrai cyborg Crédit : Jam Press

Pour gagner de l’argent, elle s’est lancée dans le tatouage à plein temps et publie des photos racées à ses 109 000 abonnés sur Instagram, affichant son incroyable travail d’encre.

Cigno dit qu’elle a toujours été fascinée par l’art corporel et qu’elle voulait devenir elle-même une « œuvre d’art vivante ».

Un jour, un « interrupteur a glissé » dans sa tête et le mannequin a commencé à manger sainement et à s’entraîner régulièrement, perdant près de quatre pierres.

En 2010, elle a obtenu son premier tatouage et en a maintenant plus de 50 sur tout le corps – y compris sur la tête, le visage, les seins et les fesses.

Elle a même eu des cornes insérées sous la peau de son visage et un anneau en silicone placé sur sa poitrine et espère se fendre la langue en deux.

Elle a également eu des implants mammaires, une chirurgie du nez, des piercings, des lobes d’oreille étirés et s’est rasée la tête chauve pour se donner un nouveau look saisissant.

Elle est maintenant impatiente de devenir une tatoueuse à part entière et a déclaré à Truly qu’elle expérimentait son nouveau métier sur son colocataire, Lee.

« Aujourd’hui, je vais tatouer mon colocataire Lee. Je me sens tellement excité et nerveux parce que je n’ai tatoué qu’en tant qu’apprenti.

« Depuis quelques semaines que nous vivons ensemble, je veux certainement faire du bon travail sinon elle va me tuer. »

Lina a dit qu’elle n’était pas satisfaite d’elle-même et de son apparence avant de se faire encrer, ce qui a déclenché sa transformation de plusieurs années.

« Je n’aimais pas la façon dont je me regardais dans le miroir et j’avais besoin de changer pour me sentir mieux dans ma peau », a-t-elle déclaré.

« Ma première et l’une de mes plus grandes transformations a certainement été ma perte de poids il y a quelques années.

« J’ai perdu plus de 50 livres, j’ai changé mon alimentation, j’ai fait du sport à fond.

« C’est comme un interrupteur qui a basculé dans ma tête. J’ai compris que la seule façon de vraiment devenir qui vous voulez être si vous y travaillez – chaque jour.

Elle dit que sa famille se tourne lentement vers son nouveau look extrême, mais dit qu’elle changerait qui elle est maintenant.

« J’ai l’impression d’être toujours moi-même, juste une meilleure version ».

Elle a ajouté: « Il y aura toujours des ennemis, peu importe ce que vous faites. Il y a des gens qui vont dire que je me suis défiguré ou que je dois avoir des problèmes mentaux. Cela ne me touche pas vraiment du tout.

« Pour l’avenir, j’espère que je continuerai à avoir du succès avec mon mannequinat, à faire des photos sur les gens pour gagner ma vie. »

Cigno s’est fait implanter des cornes sous la peau et prévoit de se faire fendre la langue Crédit : Jam Press

Lina a plus de 50 tatouages ​​sur tout le corps Crédit : Jam Press