J’ai abandonné mon smartphone pendant un an. Voici pourquoi j’y retourne.

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. pornpimon Ainkaew/Getty Images

Mon iPhone a cessé de fonctionner il y a un an et cela m’a soulagé.

J’ai plutôt commencé à utiliser un téléphone Nokia à 30 $, sans réseaux sociaux.

Je reviens au smartphone car être le seul à avoir un téléphone stupide est un cauchemar.

Lorsque mon iPhone a soudainement cessé de fonctionner il y a 12 mois, ma réaction immédiate m’a surpris. J’étais là, hors du courant des réseaux sociaux, presque impossible à contacter, mais au lieu de me sentir nerveux ou submergé par FOMO, un soulagement total et absolu a inondé mes veines.

Genre, selon PC Mag 67% des millennials, j’ai essayé et échoué de passer moins de temps sur mon téléphone. J’ai téléchargé toutes les applications de productivité, essayé d’établir des règles et des systèmes et lu des livres sur la façon de rompre avec les mauvaises habitudes – en vain. Peu importe ce que je faisais, je faisais toujours en moyenne trois heures et au moins 80 ramassages par jour.

En repensant à la célèbre présentation de l’iPhone par Steve Jobs, son enthousiasme visionnaire contrastait fortement avec mon ressentiment à l’égard de cet étrange appareil dans ma poche que je n’arrivais pas à lâcher. Et alors, quand il est mort, au lieu de me précipiter pour le réparer, j’ai décidé de ne pas ignorer ce sentiment. J’ai mis mon téléphone cassé dans le tiroir et j’ai acheté un Nokia à 30 $.

Au début, je me sentais bien

Quelques semaines après avoir vécu sans smartphone, les dégâts causés sont devenus très évidents. Le brouillard de la surstimulation a commencé à se dissiper et j’ai recommencé à prendre plaisir aux petites choses.

J’ai réalisé qu’il était possible de faire de longues promenades avec seulement mes pensées pour m’accompagner. Que je n’avais pas besoin d’être constamment au courant des réseaux sociaux et que FOMO n’est pas une peur rationnelle. L’observation la plus évidente est qu’il est normal, même sain, de s’ennuyer.

En fait, des recherches ont montré que l’ennui est un ingrédient nécessaire au bon fonctionnement cérébral et à la créativité. UN étude 2014 ont montré que, lorsqu’on comparait deux groupes de participants sur une mesure standard de créativité, ceux à qui on avait demandé de copier des numéros d’un annuaire téléphonique pendant 15 minutes surpassaient considérablement le groupe qui avait commencé le test immédiatement. En effet, plus études ont démontré le lien entre l’utilisation du smartphone et la diminution de la créativité.

Je me sentais plus concentré, productif, créatif et en meilleure santé. J’ai pu lire beaucoup plus pour le plaisir. Quand je lis, je ne suis pas tenté de consulter rapidement mes e-mails ou mes messages : je suis capable de me perdre dans les livres comme je ne l’avais pas fait depuis mon adolescence, bien avant que le smartphone n’existe.

Mais si tout cela semble trop beau pour être vrai, c’est malheureusement le cas. Voici pourquoi j’y retourne.

Vivre une vie où tout le monde possède un smartphone est difficile

Même si ma santé mentale et ma productivité se sont améliorées, en pratique, vivre dans un monde où tout le monde possède un smartphone est un cauchemar.

Tout d’abord, la navigation est très difficile. J’ai perdu le compte des fois où j’ai été en retard ou où j’ai complètement manqué un rendez-vous parce que je n’arrivais pas à comprendre la carte que j’avais dessinée moi-même avant de quitter la maison. J’ai également appris que les gens sont très confus lorsqu’on leur demande leur chemin par téléphone.

Une des nombreuses cartes mal dessinées par l’auteur. Capturé par le smartphone de sa femme. Avec l’aimable autorisation de l’auteur

Et, même si FOMO peut être une peur irrationnelle, parfois, rater quelque chose est vraiment nul. Je suis complètement déconnecté de ce que font mes amis et ma famille. WhatsApp ne fonctionne que si vous possédez un smartphone, donc les amis et la famille qui n’utilisent pas Facebook Messenger sont presque injoignables.

Il y a aussi de très nombreux petits désagréments qui s’accumulent avec le temps. Je ne peux pas écouter ma propre musique au gymnase, effectuer des opérations bancaires en ligne à moins d’être à la maison ou faire savoir à mes amis que je vais être en retard si je suis coincé dans les embouteillages. Si je veux écouter un podcast pendant le ménage de printemps de mon appartement, je dois placer mon ordinateur portable au bon endroit pour garder mes écouteurs à portée.

J’ai appris que je peux vivre sans mon smartphone

Heureusement, il y a une chose que j’ai apprise lors de mon an sabbatique d’utilisation d’un smartphone : je peux vivre sans que mon téléphone soit allumé en permanence.

Je me suis habitué à ne même pas avoir mon téléphone allumé ni à l’emporter avec moi partout où je vais. J’ai le privilège d’avoir un travail qui ne m’oblige pas à répondre immédiatement à quoi que ce soit, et je n’ai pas d’enfants, donc dans mon cas, avoir mon téléphone sur moi à tout moment n’est tout simplement pas nécessaire.

Ainsi, lorsque mon téléphone sera réparé, il sera éteint, ou du moins en mode Avion, la plupart du temps. L’hyperconnectivité a ses avantages, mais être hyperconnecté en permanence a des conséquences néfastes sur notre santé mentale, et du moins pour moi, il n’est pas nécessaire de faire ce compromis.

J’ai hâte d’utiliser à nouveau mon téléphone pour ce pour quoi il a été conçu, un outil, au lieu d’une source d’anxiété et de surstimulation.